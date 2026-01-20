HR Path、Enforceとの合併により北米におけるDayforce事業を強化

20 1月, 2026

パリ, 2026年1月20日 /PRNewswire/ -- HRコンサルティング、デジタルトランスフォーメーション、および給与アウトソーシングのグローバルリーダーであるHR Pathは、Dayforceにおける高い専門性で評価されているダラスを拠点とするHRIS専門企業、Enforceとの事業統合を行うことを発表しました。

HR Pathは、28か国に展開し、2,500人以上の専門家を擁する企業として、人事の複雑な課題に取り組むビジネスの信頼できるパートナーです。HR Pathは、アドバイザリー、実行、および運用サービスを専門とし、効率を向上させ成長を促進するために設計された最先端のソリューションを提供しています。2001年の設立以来、同社はHRを世界的に変革するという使命を堅持しています。

テキサス州ダラスに本社を置くEnforceは、38名のDayforce分野の専門家で構成されるチームを擁し、主に北米において幅広い顧客ポートフォリオを支援しています。同社はDayforceの全機能領域にわたり垂直統合された体制を有しており、導入、最適化、稼働後サポート、アウトソーシングによる管理サービスを含む、包括的なDayforceサービス群を提供しています。創業から10年以上にわたり、EnforceはDayforceの変革を通じて組織を成功へと導いてきた実績により、高い評価と確固たる信頼を築いてきました。

今回の合併は、HR Pathの北米における成長にとって新たかつ戦略的な一歩となるものであり、旧CeridianのDayforceを中核とする同社のサービス提供体制を大幅に強化するものです。HR Pathはすでに英国およびアイルランドにおいてDayforce事業を着実に拡大しており、さらにClearCourseの買収を通じて、Dayforceエコシステムにおける専門性を一層強化してきました。今回の合併により、HR Pathは米国において、従来のSAPテクノロジーに加え、新たにDayforceを基盤とした給与アウトソーシングサービスも提供することになります。

「Enforceとの合併は、世界水準のDayforce事業を構築していくという当社のコミットメントを一層強化するものです」と、HR Pathの共同CEOであるFrançois Boulet氏は述べています。「米国市場において高く評価されているEnforceの専門性と、HR Pathのグローバルな展開力および給与アウトソーシングの提供能力を組み合わせることで、アドバイザリーから導入、マネージドサービスに至るまで、HRのバリューチェーン全体にわたり、Dayforceの顧客をこれまで以上に包括的に支援できるようになります。」

「HR Pathに参画できることは、当社のチームおよび顧客にとって大きな名誉であり、また極めて特別な機会です」と、EnforceのCEO兼共同創業者であり、新たにHR Pathのパートナーに就任したMichael McKay氏は述べています。「Dayforceプラットフォームに特化したEnforceの集中的な取り組みと専門性を、HR Pathの規模とグローバルなプレゼンスと組み合わせることで、成長をさらに加速させ、世界中でDayforceを採用する組織に対して、より一層高い価値を提供していきます。」

問い合わせ先：
Fabienne Latour
[email protected]

SOURCE HR Path

