HTX presenta la promozione dell'abbonamento Prime con vantaggi esclusivi per i nuovi ed ex utenti VIP di Prime 6

SINGAPORE, 6 giugno 2024 /PRNewswire/ -- HTX, uno dei principali exchange di criptovalute, ha lanciato un'esclusiva promozione per l'abbonamento Prime sia per i nuovi che per gli ex utenti VIP di Prime. L'abbonamento HTX Prime è un esclusivo sistema di tariffe a livelli su misura offerto dalla piattaforma ai suoi clienti VIP. Dopo essere diventato un membro Prime, potrai usufruire di 15 vantaggi esclusivi, come il rapido avanzamento di livello e l'utilizzo delle tue risorse $HTX per detrarre le commissioni di trading e usufruire di sconti interessanti.

I nuovi clienti VIP usufruiscono immediatamente dei vantaggi di Prime 6

Prime 6 immediato: Per i nuovi clienti VIP che si iscrivono a HTX, l'exchange presenta un'offerta eccezionale: iscrizione immediata a Prime 6 per un periodo di prova di 30 giorni

Vantaggi esclusivi: I nuovi membri Prime hanno diritto a numerosi premi per un valore fino a 1.750 USDT.

Se i nuovi utenti Prime riescono a mantenere il volume di trading o di asset al livello di Prime 6 oltre i 30 giorni iniziali, possono guadagnare ulteriori premi come 100 milioni di $HTX, 500 USDT in bonus di prova in futures, un buono con interessi con margine del 100% del valore di 100 USDT e una carta di prova "Prime+1" di 14 giorni. Gli utenti con lo stato Prime aumentato di livello possono raccogliere premi ancora maggiori, tra cui 200 milioni di $ HTX, 1.000 USDT in bonus di prova in futures, un buono con interessi con margine del 100% del valore di 500 USDT e una carta di prova "Prime+1" di 30 giorni.

Non vedi l'ora di accettare questa offerta? Ecco come richiederla:

Metodo 1: I nuovi utenti possono compilare il modulo (fare clic sul collegamento dell'annuncio ufficiale di seguito per ottenerlo) per richiedere i vantaggi. Gli utenti idonei verranno contattati da un responsabile dell'ufficio clienti entro 48 ore dalla richiesta. Assicurati che le informazioni di contatto fornite nel modulo siano corrette. (Nota: il completamento del modulo non significa che la tua richiesta verrà automaticamente approvata.)



Metodo 2: Gli utenti che sono stati indirizzati a HTX da un account manager possono contattarloi direttamente per richiedere l'offerta.

Per ulteriori dettagli sui vantaggi Prime, leggi l'annuncio ufficiale su HTX. (https://bit.ly/HTXVIP_02)

I clienti VIP che ritornano godono dei vantaggi di 30 giorni del loro livello Prime più alto + 1

Con 11 anni di operazioni sicure, HTX si è guadagnata la fiducia di decine di milioni di utenti in tutto il mondo, grazie alla sua filosofia orientata a dare priorità dell'utente. Questa offerta speciale offre inoltre vantaggi esclusivi autentici ai clienti VIP esistenti che effettuano un reso.

Questi vantaggi includono, ad esempio, a una carta di prova "Prime+1" di 30 giorni basata sul livello Prime più alto, un buono di interessi con margine del 100% del valore fino a 1.000 USDT, un bonus per futures del valore fino a 1.030 USDT (limitato ai clienti Prime che ritornano), sconto fino al 20% sui tassi di interesse sui tassi di prestito, limite di prestito con margine personalizzato e servizio clienti personalizzato.

I clienti Prime che ritornano possono richiedere questi vantaggi contattando il proprio account manager HTX dedicato o compilando il modulo. Ti aspettano altri privilegi esclusivi.

Con il suo rebranding, questa piattaforma completa di trading di criptovalute intraprende un nuovo percorso in direzione della globalizzazione, concentrandosi su "espansione globale, ecosistema fiorente, effetto ricchezza, sicurezza e conformità". Nello specifico, HTX è sempre impegnata nella tutela del patrimonio degli utenti attraverso un'ampia gamma di misure, tra cui le riserve. La sua rigorosa politica di riserva garantisce la sicurezza degli asset degli utenti attraverso 19 controlli di sicurezza al momento della stesura di questo comunicato, indicando una riserva superiore al 100%. L'exchange esemplifica il suo costante impegno a salvaguardare gli interessi degli utenti con la massima responsabilità. Guardando al futuro, HTX continuerà a perseguire l'obiettivo di raggiungere la libertà finanziaria per 8 miliardi di persone in tutto il mondo, facendo avanzare l'ecosistema Web3 e guidando l'innovazione e la prosperità del settore.

