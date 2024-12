Hublot celebra il 25° anniversario dell'OpusX con un Classic Fusion Chronograph in edizione speciale

Negli ultimi vent'anni, a Chateau de la Fuente, la splendida tenuta in cui la Famiglia Fuente coltiva foglie di tabacco e produce artigianalmente gli ambiti sigari Fuente Fuente OpusX (FFOX), Carlito Fuente ha deciso di istituire la Cigar Family Charitable Foundation, un indispensabile programma scolastico e sanitario, nonché un'accademia d'arte, per la comunità locale. Grazie alla fondazione dell'Accademia d'arte, avvenuta nel 2019 e a cui Hublot ha avuto l'onore di partecipare, i bambini ricevono la migliore istruzione e il massimo sostegno possibile, sviluppando e coltivando al contempo i talenti artistici locali. L'Accademia d'arte, già operativa da tempo, è stata inaugurata ufficialmente in occasione del 25° anniversario dell'OpusX.

Caratterizzata da un motivo celebrativo oro e verde, la 6a serie in edizione speciale è stata creata da Hublot traendo ispirazione dalla preziosa visione di Carlito Fuente, il creatore del marchio di lusso Fuente Fuente OpusX, famoso in tutto il mondo.

Eppure, il Classic Fusion Chronograph Arturo Fuente King Gold è nettamente diverso da tutte le altre edizioni precedenti. È la prima volta che un Fuente viene realizzato con la cassa di un Classic Fusion Chronograph da 42 mm e con cassa e lunetta in King Gold. Il modello sfoggia anche un motivo di foglie di tabacco incise al laser, ma solo sulla lunetta.

Il quadrante è in un'accesa tonalità verde smeraldo con una finitura con motivo a raggi di sole e un effetto "fumé" sfumato che diventa più scuro verso i bordi, aggiungendo contrasto e profondità. Il logo OpusX in oro e verde della versione anniversario è inciso sul contatore dei secondi continui a ore 3. La tonalità verde del quadrante si abbina perfettamente a quella del cinturino in pelle di alligatore e caucciù.

Nascosto alla vista come se fosse un piccolo tesoro riservato esclusivamente a chi lo possiede, il Classic Fusion Chronograph Arturo Fuente King Gold edition presenta un elaborato fondello. Realizzato in King Gold massiccio 18k, su di esso è incisa e laccata una speciale opera d'arte per festeggiare il 25° anniversario dell'OpusX. All'interno batte il calibro cronografico automatico HUB1153, con una riserva di carica di 48 ore.

Un orologio così splendente, che celebra un traguardo significativo per uno dei nomi più apprezzati nel mondo dei sigari premium, merita una presentazione speciale. Il Classic Fusion Chronograph Arturo Fuente King Gold viene consegnato in un grande cofanetto verde laccato, che funge anche da umidificatore per sigari.

Il Classic Fusion Chronograph Arturo Fuente King Gold edition è un'edizione limitata di 50 esemplari, disponibile nelle boutique Hublot e presso i rivenditori autorizzati.

"Avere l'onore e il privilegio di costruire un rapporto tanto eccezionale con Hublot, che considero parte della mia famiglia, rappresenta uno dei momenti di massima realizzazione della mia vita. In questi anni di incredibile successo, siamo riusciti a diffondere amore in tutto il mondo!" - CARLITO FUENTE

HUBLOT

Hublot è una manifattura orologiera svizzera fondata nel 1980 con sede a Nyon. Dirompente per definizione, fin dalla sua prima creazione abbina oro e cinturino in caucciù ad una cassa ispirata all'oblò delle navi (hublot in francese). Nasce così l'«Art of Fusion»: una fusione di tradizioni e innovazioni, di mestieri, di universi e di talenti che diventerà il tratto distintivo estetico e tecnico del marchio.

Questa identità si rafforza nel 2005 con il Big Bang, che consacra un impareggiabile know-how in termini di complicazioni, movimenti di manifattura e materiali innovativi. Carbonio, titanio, ceramica e zaffiro vengono portati a livelli estremi.

Questa orologeria d'avanguardia e di alta qualità si riassume nella filosofia «Be First, Unique and Different». Da essa nasceranno, una dopo l'altra, altre collezioni dal design innovativo: Classic Fusion, Spirit of Big Bang, Square Bang e Manufacture Pieces, basate sulla maestria di Hublot nella lavorazione dei materiali (Magic Gold, ceramica in colori vivaci, zaffiro), e nei movimenti di manifattura (cronografo Unico, Meca-10 e grandi complicazioni come il Tourbillon, la Ripetizione Minuti Cathedral e i movimenti dedicati ai Manufacture Pieces).

L'universo Hublot comprende partnership forti, tra cui il calcio. «Hublot Loves Football» diventa l'inno dei più grandi eventi di questo sport (FIFA World Cup™, Premier League, UEFA Champions League, UEFA EURO™) e dei suoi ambasciatori. Lo stesso amore riservato al pallone si estende all'arte, al design, alla musica, allo sport, alla gastronomia e alla navigazione. E per finire, sensibile alle grandi sfide del nostro tempo, Hublot si impegna per la responsabilità ambientale attraverso progetti comuni portati avanti con SORAI e Polar Pod.

Oltre 140 boutique condividono questo entusiasmo e questi valori, oltre al sito e-commerce Hublot.com.

ARTURO FUENTE

L'azienda a conduzione familiare Arturo Fuente, che produce sigari premium e ultra-premium da quattro generazioni e oltre 112 anni, è diventata uno dei marchi di sigari più illustri e quotati al mondo, nonché sinonimo di comprovata qualità. Per questo motivo, i sigari Fuente, che includono il leggendario Fuente Fuente OpusX, sono oggetto di un seguito straordinario tra gli intenditori.

Tutto ciò ha portato la famiglia Fuente a essere conosciuta come "la famiglia regnante dei sigari premium". La sede aziendale di Arturo Fuente si trova in un'ex fabbrica di sigari Fuente, risalente a 120 anni fa, situata nel quartiere storico di Ybor City a Tampa, in Florida. La produzione dei sigari avviene nei famosi stabilimenti della Tabacalera A. Fuente y Cia a Santiago de los Caballeros, nella Repubblica Dominicana, grazie alla più rinomata piantagione di tabacco al mondo, la Chateau de la Fuente, situata nelle vicinanze di Bonao, nella Repubblica Dominicana.

Presto, Arturo Fuente si espanderà con una nuova fabbrica a Esteli, in Nicaragua, oltre alle molteplici piantagioni di tabacco nicaraguensi dell'azienda.

CLASSIC FUSION CHRONOGRAPH ARTURO FUENTE KING GOLD

REFERENZA CASSA FONDELLO LUNETTA

541.OX.8980.LR.OPX24 EDIZIONE LIMITATA XX/50 King Gold 18k satinato e lucido Diametro: 42 mm Spessore: 11,9 mm Impermeabilità: 5 ATM / 50 M King Gold 18k satinato e micropallinato con

logo OPX24 inciso King Gold 18k inciso satinato e lucido

QUADRANTE MOVIMENTO CINTURINO E CHIUSURA PREZZO Verde sfumato con motivo a raggio di sole HUB1153, cronografo a carica automatica Frequenza: 4 Hz (28.800 altern./ora) Riserva di carica (ore): 48 Numero di componenti: 269 Rubini: 39 Cinturino in pelle di alligatore verde e caucciù nero Fibbia deployante in acciaio inox placcato nero e oro 18k 5N 36'900.00 CHF 42'200.00 EUR 40'500.00 USD 34'900.00 GBP

