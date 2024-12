Hublot宇舶表慶祝OpusX推出25週年，並推出限量版經典融合計時碼錶

以金色和綠色為慶祝主題,這款第六版限量系列由Hublot宇舶表打造,靈感來自於Carlito Fuente的珍貴願景,他是世界著名奢華品牌Fuente Fuente OpusX的創始人。

然而,經典融合計時碼錶Arturo Fuente皇金(King Gold)系列系列與之前所有版本截然不同,展現出獨特的風格。這款時計首次採用了42毫米的經典融合計時碼錶外殼,並且首次將外殼和表圈均採用皇金(King Gold)合金材質製作。腕錶還在錶圈上刻有煙草葉的激光雕刻圖案,獨具匠心。

錶盤採用了充滿活力的翡翠綠色調,並具有日射紋理的處理,搭配向邊緣漸變的「煙霧」效果,增添了對比和深度感。OpusX 25週年紀念版的金綠色標誌被印製在3點鐘位置的常時秒針計時盤上。錶盤的綠色調與鱷魚皮與橡膠混合材質的錶帶色調完美契合。

作為專屬於擁有者的特殊驚喜,經典融合計時碼錶Arturo Fuente皇金(King Gold)系列版的錶背設計精巧,隱藏在錶面之外。錶背由實心18k皇金(King Gold)打造,並雕刻及上漆了特別的OpusX 25週年紀念藝術圖案。其下搭載的是HUB1153自動計時機芯,擁有48小時的動力儲備。

這款璀璨的作品慶祝了世界上最受珍視的高端雪茄品牌之一的重要里程碑,當然也應該配以特別的展示。經典融合計時碼錶Arturo Fuente皇金(King Gold)系列配備一個宏偉的綠色漆面錶盒,該錶盒同時可作為雪茄保濕盒,並與長期創意合作夥伴Manny Iriarte共同設計。

經典融合計時碼錶Arturo Fuente皇金(King Gold)系列限量50枚,僅在Hublot宇舶表專賣店及授權零售商處有售。

「與Hublot宇舶表建立如此美好的關係,並將其視為家人,這是我一生中最偉大的成就之一。在這些多年來的輝煌成就中,我們能夠將愛傳播到世界各地!」——CARLITO FUENTE

Hublot宇舶表

Hublot宇舶表是一間瑞士腕錶製造商,成立於1980年,總部位於尼翁(Nyon)。這間公司顛覆傳統,首次在腕錶中將黃金與橡膠表帶巧妙融合,錶殼的設計靈感更是源自船舶的舷窗(法語中的hublot)。融合的藝術(The Art of Fusion)就此誕生,將傳統、創新、工藝、世界和天賦融為一體。Hublot宇舶表成為品牌的美學和技術標誌。

Hublot宇舶表的品牌形象在2005年憑著Big Bang系列得以強化,展現出品牌在複雜功能、自研機芯以及採用尖端材質方面的無與倫比的專業知識。在這一款腕錶上,碳纖維、鈦金屬、陶瓷和藍寶石水晶玻璃等物料的使用均達到了技術上的極限。

憑藉「敢為人先、獨一無二、與別不同」(Be First, Unique and Different)的品牌哲學,Hublot宇舶表開創了顛覆傳統的卓越製錶之道,這種製錶理念逐漸延伸至其他擁有創新設計的腕錶系列:Classic Fusion、Shaped Collection(Spirit of Big Bang、Square Bang)和Manufacture Pieces。這些腕錶系列均展現出Hublot令人驚嘆的工藝水準,既採用了Hublot鍾愛的材質(例如Magic Gold、鮮艷亮麗的陶瓷和藍寶石水晶玻璃),同時也搭載了Hublot自研的機芯(包括Unico計時碼錶機芯、Meca-10機芯以及Tourbillon、Cathedral Minute Repeater及特製 Manufacture Pieces等高級複雜功能)。

Hublot宇舶表的全球足跡還延伸至與知名合作夥伴建立合作關係,包括足球領域。「Hublot宇舶表愛足球」(Hublot Loves Football)已成爲全球各大頂級運動賽事(例如:FIFA世界盃™、英超、歐冠聯賽、歐洲足球錦標賽™)及其品牌大使的口號。這種對足球的熱愛亦延伸至藝術、設計、音樂、運動、高級餐飲和航海等領域。最後,Hublot宇舶表積極參與與SORAI和Polar Pod攜手推動的聯合環保專案,彰顯其對當今重要議題的關注。

超過140間專賣店遍佈全球各地,與Hublot.com電子商務網站一起,秉承Hublot宇舶表的熱情和價值觀。

ARTURO FUENTE

歷經四代傳承與超過112年的歷史,家族擁有的高端及超高端雪茄製造商Arturo Fuente已成為全球最具聲譽和最高評價的雪茄品牌之一,並且是品質的信賴象徵。因此,Fuente雪茄,包括傳奇性的Fuente Fuente OpusX,已在雪茄鑑賞家中贏得了前所未有的追隨者。

這一切使得Fuente家族被譽為「高端雪茄的統治家族」。Arturo Fuente的總部位於美國佛羅里達州坦帕市(Tampa)伊博爾城國家歷史地標區(Ybor City National Historic Landmark District)內,這座120年歷史的前Fuente雪茄工廠建築見證了品牌的悠久傳承。雪茄的製作在多明尼加共和國聖地牙哥的著名Tabacalera A. Fuente y Cia工廠進行,而世界上最著名的煙草種植園——Chateau de la Fuente,則位於多明尼加共和國博納奧(Bonao),距離工廠不遠。

不久後,Arturo Fuente將在尼加拉瓜埃斯特利(Esteli)開設新工廠,並擁有多片尼加拉瓜煙草種植園,進一步擴展其業務。

經典融合計時碼錶

Arturo Fuente皇金(King Gold)系列

參考編號 錶殼 底蓋 錶圈

541.OX.8980.LR.OPX24

限量版XX/50 緞面處理和拋光18K

黃金 尺寸:42毫米 厚度:11.9毫米 防水深度:5 ATM/50米 緞面處理和微噴塗

18K皇金(King Gold),刻有OPX24標誌 雕刻緞面處理和拋光18K皇金(King Gold)

錶盤 機芯 錶帶與錶扣 價格 漸變綠色太陽光線 HUB1153自動上鏈計時碼錶 頻率:4赫茲(28'800 A/H) 動力儲備(小時):48 組件數量:269 珠寶:39 黑色橡膠和綠色鱷魚皮

錶帶 18K黃金5N及黑色鍍

不銹鋼開合扣 36'900.00瑞士法郎 42'200.00歐元 40'500.00美元 34'900.00英鎊

SOURCE Hublot SA