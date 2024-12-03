Hublot отмечает 25-летие бренда сигар OpusX выпуском специальной серии Classic Fusion Chronograph

За последние двадцать лет в Chateau de la Fuente, прекрасном поместье, где семья Фуэнте выращивает табачное сырье и вручную изготавливает свои престижные сигары Fuente Fuente OpusX (FFOX), Карлито Фуэнте основал благотворительный фонд Cigar Family Charitable Foundation, столь необходимые для этих мест школу и медицинский центр, а также Академию искусств. Академия искусств, основанная в 2019 году при участии компании Hublot в качестве почетного гостя, дает возможность детям получать лучшее образование и поддержку, а также развивать и взращивать местные художественные таланты. Академия искусств, которая уже проработала несколько лет, была официально открыта по случаю 25-летнего юбилея бренда сигар OpusX.

Шестая специальная серия, выполненная в праздничной золотой и зеленой гамме, была создана Hublot и вдохновлена бесценной философией Карлито Фуэнте, создателя всемирно известного бренда класса люкс Fuente Fuente OpusX.

И все же Classic Fusion Chronograph Arturo Fuente King Gold кардинально отличается от всех предыдущих серий. Впервые часы серии Fuente выполнены в 42-миллиметровом корпусе Classic Fusion Chronograph, и это первый случай, когда корпус и безель выполнены из золотого сплава King Gold. Часы, точнее только их безель, украшены выгравированным лазером узором в виде табачных листьев.

Циферблат выполнен в ярком изумрудно-зеленом цвете с гильоше «Солнечные лучи» и эффектом «fumé», благодаря которому интенсивность цвета усиливается от центра циферблата к его периферии, что добавляет контраста и глубины. Юбилейная версия логотипа OpusX, выполненная в золотом и зеленом цветах, украшает секундный счетчик на отметке «3 часа». Зеленый оттенок циферблата идеально сочетается с цветом ремешка из кожи аллигатора и каучукового ремешка.

Модель Classic Fusion Chronograph Arturo Fuente King Gold edition оснащена искусно исполненной задней крышкой корпуса, скрытой от посторонних глаз словно особенный сюрприз, предназначенный исключительно для владельца часов. Корпус изготовлен из золотого сплава King Gold 750 пробы, задняя крышка покрыта лаком и декорирована особой гравировкой в честь 25-летия OpusX. Внутри корпуса установлен автоматический калибр хронографа HUB1153 с запасом хода 48 часа.

Такое блистательное изделие, отмечающее значительную веху в истории одного из самых почитаемых имен в мире премиальных сигар, заслуживает особого оформления. Часы Classic Fusion Chronograph Arturo Fuente King Gold поставляются в роскошном зеленом лакированном футляре, который также служит хьюмидором для сигар.

Хронограф Classic Fusion Chronograph Arturo Fuente King Gold выпущен лимитированной серией в количестве 50 экземпляров и доступен в бутиках Hublot и у официальных дилеров.

"Для меня большая честь построить такие теплые взаимоотношения с компанией Hublot, которую я считаю своей семьей, и этот факт я могу назвать одним из величайших достижений своей жизни. За эти годы невероятного успеха мы смогли распространить любовь по всему миру!" - КАРЛИТО ФУЭНТЕ

HUBLOT

Hublot – швейцарский часовой бренд, основанный в 1980 году и расположенный в Ньоне. Для создания своих первых часов новаторская компания соединила золото с каучуковым ремешком и корпусом, дизайн которого вдохновлен иллюминатором корабля (по-французски – hublot). Так родилось направление Art of Fusion, в котором отразилось переплетение традиций, инноваций, мастерства, разных талантов и миров. Так появился эстетический стиль, отражающий технические характеристики бренда.

Индивидуальный стиль Hublot закрепился в 2005 году благодаря модели Big Bang, которая продемонстрировала непревзойденное мастерство в области часовых усложнений, производства механизмов и самых современных материалов. В этой модели углеволокно, титан, керамика и сапфировое стекло были доведены до совершенства.

Новаторский подход к производству часов отвечает высоким стандартам и выражен в философском видении бренда: «Быть первым, уникальным и неповторимым». Постепенно это привело к появлению других коллекций с инновационным дизайном: Classic Fusion, Spirit of Big Bang, Square Bang и Manufacture Pieces. В этих изделиях проявляется высокий уровень мастерства как при работе с материалами, столь ценными для Hublot (такими как золото Magic Gold, керамика ярких цветов и сапфиры), так и при создании механизмов (хронограф Unico, Meca-10 и усложнения, такие как турбийон, кафедральный минутный репетир и специальные механизмы коллекции Manufacture Pieces).

Мир Hublot объединяет самых ярких и влиятельных личностей современности. «Hublot Loves Football» – фраза, ставшая слоганом как в мире самых важных футбольных событий (FIFA Worl Cup™, Premier League, UEFA Champions League, UEFA EURO™), так и для легендарных амбассадоров бренда. Эта любовь к футболу дополняется уникальной связью с миром искусства, дизайна, музыки, спорта, высокой кухни и парусного спорта. Наконец, участие Hublot в совместных экологических проектах с SORAI и Polar Pod отражает заботу компании о проблемах современности.

140 бутиков по всему миру и онлайн-бутик Hublot.com передают энтузиазм и ценности бренда.

@Hublot #Hublot

ARTURO FUENTE

За время своего существования в течение более 112 лет, в ходе которых сменили друг друга четыре поколения семьи, производитель премиальных и ультрапремиальных сигар Arturo Fuente стал одним из самых известных и высокорейтинговых сигарных брендов в мире и надежным гарантом качества. Сигары Fuente, в том числе легендарные Fuente Fuente OpusX, завоевали беспрецедентную популярность среди ценителей.

На волне невероятной востребованности семья Фуэнте получила статус «царствующей семьи премиальных сигар». Штаб-квартира компании Arturo Fuente находится в историческом здании бывшей фабрики по производству сигар Fuente, которому уже свыше 120 лет, расположенном в национальном историческом районе Ybor City в Тампе, штат Флорида. Производство сигар осуществляется на знаменитых фабриках Tabacalera A. Fuente y Cia в Сантьяго-де-лос-Кабальерос, Доминиканская Республика, а самая известная табачная ферма в мире Chateau de la Fuente расположена неподалеку, в Бонао, Доминиканская Республика.

Вскоре Arturo Fuente расширит свою деятельность, открыв новую фабрику в Эстели, Никарагуа, в дополнение к многочисленным никарагуанским табачным фермам компании.

CLASSIC FUSION CHRONOGRAPH ARTURO FUENTE KING GOLD

АРТИКУЛ КОРПУС ЗАДНЯЯ КРЫШКА БЕЗЕЛЬ

541.OX.8980.LR.OPX24 ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ XX/50 Золотой сплав King Gold 750 пробы с сатинированием и полировкой Размер: 42 MM Толщина: 11,9 MM Водонепроницаемость: 5 ATM / 50 M Золотой сплав King Gold 750 пробы с сатинированием и дробеструйной обработкой, с выгравированным логотипом OPX24 Золотой сплав King Gold 750 пробы с сатинированием, полировкой и гравировкой

ЦИФЕРБЛАТ МЕХАНИЗМ РЕМЕШОК И ЗАСТЕЖКА ЦЕНА Зеленого цвета с гильоше «Солнечные лучи» и эффектом градации цвета Хронограф с автоподзаводом HUB1153 Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний/час) Запас хода (часы): 48 Количество деталей: 269 Число камней: 39 Черный каучуковый ремешок и зеленый ремешок из кожи аллигатора Раскладывающаяся застежка из золота 5N 750 пробы и из нержавеющей стали с черным покрытием 36 900,00 шв. франков 42 200.00 евро 40 500,00 долларов США 34 900.00 фунтов стерлингов

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2571179/Lifestyle_Horizontal.jpg

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Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1765293/5054736/Hublot_Logo.jpg

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