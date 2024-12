À l'occasion du 25e anniversaire d'Opus X, Hublot présente une édition spéciale de la Classic Fusion Chronograph

Afin de répondre aux besoins de la communauté locale, Carlito Fuente a décidé vingt ans plus tôt de fonder la Cigar Family Charitable Foundation, un programme scolaire et de santé, ainsi qu'une académie d'art au Château de la Fuente – le magnifique domaine où la famille Fuente cultive les feuilles de tabac et fabrique à la main ses très convoités cigares Fuente Fuente Opus X (FFOX). Grâce à cette Académie d'art dont la première pierre a été posée en 2019 avec la fière participation de Hublot, les enfants reçoivent une excellente éducation et un soutien remarquable tout en développant et entretenant les pratiques artistiques locales. L'Académie d'art, qui a ouvert ses portes depuis quelque temps, a été officiellement inaugurée à l'occasion du 25e anniversaire d'Opus X.

Cette 6e édition spéciale parée d'or et de vert a été créée par Hublot et inspirée par la précieuse vision de Carlito Fuente, le fondateur de la marque de luxe renommée dans le monde entier, Fuente Fuente Opus X.

Et pourtant, la Classic Fusion Chronograph Arturo Fuente King Gold se distingue nettement de toutes les éditions précédentes. C'est la première fois qu'une Fuente est réalisée dans un boîtier Classic Fusion Chronograph de 42 mm, avec une lunette et un boîtier en King Gold. La lunette présente également un motif de feuilles de tabac gravé au laser.

Le cadran révèle une superbe nuance vert émeraude avec une finition soleil et un effet « fumé » dégradé qui s'assombrit vers les bords, ajoutant du contraste et de la profondeur. La version anniversaire du logo Opus X, réalisée en or et en vert, est apposée sur le compteur continu des secondes à 3 heures. La nuance verte du cadran est parfaitement assortie au bracelet en cuir d'alligator et caoutchouc.

Tel un trésor exclusivement destiné à son propriétaire, l'édition Classic Fusion Chronograph Arturo Fuente King Gold est dotée d'un fond de boîtier élaboré. Fabriqué en King Gold 18 ct massif, il arbore un dessin gravé et laqué, spécialement conçu pour le 25e anniversaire d'Opus X. Le garde-temps est entraîné par le calibre chronographe automatique HUB1153 qui lui assure une réserve de marche de 48 heures.

Une présentation spéciale était incontournable pour une telle pièce qui célèbre une étape importante pour l'un des noms les plus en vue dans l'univers des cigares haut de gamme. La Classic Fusion Chronograph Arturo Fuente King Gold est livrée dans un imposant écrin laqué vert, qui fait également office d'humidor à cigares.

Limitée à 50 exemplaires, l'édition Classic Fusion Chronograph Arturo Fuente King Gold est disponible dans les boutiques Hublot et chez les revendeurs agréés.

"Il s'agit à la fois d'un honneur et d'un privilège d'entretenir une relation aussi merveilleuse avec Hublot que je considère comme ma famille, c'est pour moi l'une des plus grandes réussites de ma vie. Ces nombreuses années de succès incroyable nous ont permis de distiller la passion dans le monde entier !" - CARLITO FUENTE

Hublot est une manufacture horlogère suisse fondée en 1980 et installée à Nyon. Disruptive par essence, elle associe dès sa première création or et bracelet caoutchouc au sein d'une boîte inspirée d'un hublot de bateau. Ainsi nait l'« Art de la Fusion » des traditions et innovations, des métiers, univers et talents. Il devient sa signature esthétique et technique.

Cette identité se renforce en 2005 avec la Big Bang. Elle affirme un savoir-faire inégalé en termes de complications, mouvements manufacture et matériaux de pointe. Carbone, titane, céramique et saphir y sont développés à l'extrême.

Cette horlogerie d'avant-garde et de haute qualité se résume dans la philosophie « Be First, Unique and Different ». Elle donne progressivement vie à d'autres collections au design innovant : Classic Fusion, Shaped Collection (Spirit of Big Bang, Square Bang) et Manufacture Pieces. Elles reposent sur un savoir-faire des matériaux chers à Hublot (Magic Gold, céramiques de couleurs vives, saphir) et sur ses mouvements manufacture (chronographe Unico, Meca-10, et grandes complications (Tourbillon, Répétition Minute Cathédrale et mouvements dédiés aux Manufacture Pieces).

L'univers Hublot se déploie autour de partenariats puissants, dont le football. « Hublot Loves Football » devient l'hymne des plus grands événements de la discipline (FIFA World Cup™, Premier League, UEFA Champions League, UEFA EURO™) et de ses ambassadeurs. Cet amour du ballon rond se poursuit dans l'art, le design, la musique, le sport, la gastronomie, la navigation. Enfin, concernée par les enjeux de son temps, Hublot s'implique dans l'écoresponsabilité par le biais de projets communs avec SORAI et Polar Pod.

Plus de 140 boutiques en partagent la ferveur et les valeurs, aux côtés du site e-commerce Hublot.com.

Depuis quatre générations et plus de 112 ans, l'entreprise familiale de cigares premium et ultra-premium Arturo Fuente est devenue l'une des marques de cigares les plus raffinés et les mieux notés du monde, ainsi qu'une référence en matière de qualité. Les cigares Fuente, dont le légendaire Fuente Fuente Opus X, ont acquis une renommée sans précédent auprès des connaisseurs.

La famille Fuente domine sans conteste l'industrie des cigares premium. Le siège social d'Arturo Fuente se trouve dans une ancienne fabrique de cigares Fuente, fondée 120 ans plus tôt dans le quartier historique d'Ybor City, à Tampa, en Floride. Les cigares sont produits dans les célèbres usines Tabacalera A. Fuente y Cia à Santiago de los Caballeros, en République dominicaine, non loin du Chateau de la Fuente – la ferme de tabac la plus renommée au monde qui est implantée à Bonao, également en République dominicaine.

Arturo Fuente s'agrandira prochainement avec une nouvelle usine à Esteli, au Nicaragua, qui s'ajoutera aux nombreuses fermes de tabac nicaraguayennes de l'entreprise.

541.OX.8980.LR.OPX24 ÉDITION LIMITÉE XX/50 King Gold 18K satiné et poli Taille : 42 mm Épaisseur : 11,9 mm Étanchéité : 5 ATM / 50 m King Gold 18K satiné et microbillé, logo OPX24 gravé Gravée, King Gold 18K poli et satiné

CADRAN MOUVEMENT BRACELET ET FERMOIR PRIX Vert dégradé finition soleil Chronographe HUB1153 à remontage automatique Fréquence : 4 Hz (28 800 A/h) Réserve de marche (heures) : 48 Nombre de composants : 269 Rubis : 39 Bracelet en alligator vert et caoutchouc noir Boucle déployante en or 5N 18 ct et acier inoxydable plaqué noir 36'900.00 CHF 42'200.00 EUR 40'500.00 USD 34'900.00 GBP

