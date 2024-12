Il Gruppo Menarini annuncia i dati principali positivi degli studi clinici cardine di fase 3 BROADWAY e TANDEM che valutano obicetrapib e la combinazione a dose fissa obicetrapib con ezetimibe 10 mg

– Entrambi gli studi cardine hanno raggiunto gli endpoint primari di riduzione media LS dell'LDL-C in aggiunta alle terapie modificatrici dei lipidi massimamente tollerate con elevata significatività statistica (p<0,0001)

– Circa il 50% dei pazienti nello studio BROADWAY (monoterapia con obicetrapib) e oltre il 70% dei pazienti nello studio TANDEM (combinazione a dose fissa di obicetrapib con ezetimibe) hanno raggiunto un target di LDL-C inferiore a 55 mg/dL

– Nello studio BROADWAY è stata osservata una riduzione del 21% degli eventi cardiovascolari avversi maggiori a favore di O bicetrapib a un anno

-- In entrambi gli studi, la monoterapia con obicetrapib e la combinazione a dose fissa con ezetimibe hanno dimostrato di essere ben tollerate

FIRENZE, Italia, 17 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- Il Gruppo Menarini annuncia oggi i dati principali positivi degli studi clinici di fase 3 BROADWAY (NCT05142722) e di fase 3 TANDEM (NCT06005597) sponsorizzati da NewAmsterdam Pharma Company N.V. (Nasdaq: NAMS o "NewAmsterdam" o la "Società"), una società biofarmaceutica clinica in fase avanzata che sviluppa medicinali orali, non statinici, per pazienti a rischio di malattie cardiovascolari ("CVD") con elevati livelli di colesterolo legato alle lipoproteine a bassa densità ("LDL-C"), per i quali le terapie esistenti non sono sufficientemente efficaci o ben tollerate.

Lo studio clinico di fase 3 BROADWAY (NCT05142722) è stato progettato per valutare obicetrapib 10 mg in pazienti adulti con ipercolesterolemia familiare eterozigote ("HeFH") e/o malattia cardiovascolare aterosclerotica accertata ("ASCVD"), il cui LDL-C non è adeguatamente controllato, nonostante siano sottoposti alla terapia ipolipemizzante massima tollerata.

Lo studio clinico di fase 3 TANDEM (NCT06005597) è stato progettato per valutare la combinazione a dose fissa di obicetrapib 10 mg ed ezetimibe 10 mg in pazienti adulti con HeFH e/o ASCVD o molteplici fattori di rischio ASCVD, il cui LDL-C non è adeguatamente controllato, nonostante siano sottoposti alla terapia ipolipemizzante massima tollerata.

L'endpoint primario nello studio BROADWAY era la media dei minimi quadrati della variazione percentuale del colesterolo LDL dal basale al giorno 84 per obicetrapib 10 mg rispetto al placebo. L'endpoint primario è stato raggiunto con significatività statistica con una riduzione dell'LDL-C del 33% (p<0,0001).

LDL-C pentarca change at Day 84:

Placebo (n = 844) Obicetrapib 10 mg (n= 1686) Difference Mean -2 % -35 % -33 % Median -4 % -40 % -36 % LS mean +3 % -30 % -33 %

I cambiamenti osservati in altri biomarcatori – l'aumento del colesterolo legato alle lipoproteine ad alta densità ("HDL-C") e la riduzione del colesterolo non-HDL, della lipoproteina(a) ("Lp(a)"), dell'apolipoproteina B ("ApoB") e dell'apolipoproteina A1 (ApoA1) – sono stati positivi e coerenti con i dati riportati da precedenti studi clinici.

Nell'ambito dell'analisi di sicurezza, sono stati monitorati gli eventi avversi ("EA") chiave di particolare interesse. Tra questi AE, il controllo glicemico e la funzionalità renale hanno favorito obicetrapib.

Inoltre lo studio BROADWAY ha valutato i MACE – morte, infarto miocardico non fatale, ictus non fatale e rivascolarizzazione coronarica – mostrando una riduzione del 21% nei primi 4 punti MACE a favore di obicetrapib.

Major adverse cardiovascular events table:

Placebo (n = 844) Obicetrapib 10 mg (n=1686) Hazard Ratio 95% CI All-cause mortality – no. (%) 12 (1.4) 19 (1.1) 0.83 (0.40-1.71) Coronary heart death – no. (%) 5 (0.6) 8 (0.5) 0.80 (0.26-2.44) First 4-point MACE – no. (%) 44 (5.2) 70 (4.2) 0.79 (0.54-1.15) 4-point MACE: C HD death, non-fatal myocardial infarction, non-fatal stroke, coronary revascularization . MACE was not a primary or secondary endpoint of the BROADWAY trial.

Nel complesso anche obicetrapib è risultato ben tollerato, con dati sulla sicurezza, tra cui la pressione sanguigna, paragonabili al placebo. Il tasso di interruzione del trattamento per il braccio obicetrapib è stato dell'11,1% rispetto al 12,4% del placebo. L'incidenza degli eventi avversi emersi durante il trattamento ("TEAE"), degli eventi avversi correlati al farmaco in studio e degli eventi avversi gravi emersi durante il trattamento ("TESAE") sono riepilogati nella tabella seguente.



Placebo (n=8 43) Obicetrapib 10 mg (n=1 ,685) Any TEAEs – no. (%) 513 (60.9) 1007 (59.8) Any trial drug related TEAEs – no (%) 39 (4.6) 76 (4.5) Any TEAEs leading to discontinuation of trial drug – no. (% 43 (5.1) 68 (4.0) Any TESAEs – no. (%) 117 (13.9) 211 (12.5)

Gli endpoint co-primari dello studio TANDEM erano la variazione percentuale rispetto al basale dell'LDL-C della combinazione a dose fissa rispetto a ciascun braccio in monoterapia dopo 84 giorni e di obicetrapib 10 mg rispetto al placebo dopo 84 giorni. Gli endpoint secondari comprendevano le variazioni percentuali rispetto al basale di altri biomarcatori – Lp(a), non-HDL-c e APO B.

Lo studio TANDEM ha raggiunto tutti gli endpoint co-primari, tra cui la combinazione a dose fissa di obicetrapib con ezetimibe, che ha ottenuto una riduzione media dei minimi quadrati del 48,6% (p < 0,0001) rispetto al placebo al giorno 84.

Variazione percentuale del colesterolo LDL al giorno 84



Ezetimibe (n=101) Obicetrapib (n=102) Obicetrapib and Ezetimibe FDC (n=102) Day 84 – from placebo





Mean % -23.3 -35.5 -52.2 Median % -22.6 -37.2 -54.0 LS mean % -20.7 -31.9 -48.6 Comparison to pbo - (p<0.0001) (p<0.0001) Comparison to eze 10 mg - - (p<0.0001) Comparison to obi 10 mg - - (p=0.0007)

Nello studio, la combinazione a dose fissa di obicetrapib ed ezetimibe è risultata ben tollerata, con dati sulla sicurezza paragonabili al placebo. La tabella seguente riassume gli eventi avversi emergenti dal trattamento correlati al farmaco in studio ("TEAE") e gli eventi avversi gravi emergenti dal trattamento correlati al farmaco in studio ("TESAE").



Placebo (n=102) Ezetimibe (n=101) Obicetrapib (n=102) Obicetrapib / Ezetimibe FDC (n=102) Any study drug-related TEAEs 4 (3.9 %) 3 (3.0 %) 7 (6.9 %) 3 (2.9 %) Any study drug-related TEAEs leading to discontinuation of study drug 2 (2.0 %) 1 (1.0 %) 6 (5.9 %) 1 (1.0 %) Any study drug related TESAEs 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 0 (0.0 %)

"Le malattie cardiovascolari (CVD) sono la principale causa di morte a livello globale e, secondo le stime, mietono 17,9 milioni di vittime ogni anno. Nonostante l'ampia disponibilità di terapie ipolipemizzanti, i decessi correlati alle malattie cardiovascolari sono aumentati e i pazienti rimangono al di sopra degli obiettivi di LDL-C; molti pazienti non riescono a raggiungere gli obiettivi di LDL-C raccomandati dalle linee guida. I pazienti e i loro medici hanno bisogno di ulteriori opzioni. Siamo molto lieti che i dati degli studi BROADWAY e TANDEM e i dati BROOKLYN precedentemente annunciati abbiano confermato la capacità di obicetrapib, in monoterapia o in combinazione a dose fissa con ezetimibe, di ridurre significativamente l'LDL-C e di aiutare i pazienti a raggiungere gli obiettivi raccomandati. "Questo rappresenta una pietra miliare nel nostro impegno volto a offrire ai pazienti affetti da malattie cardiovascolari in Europa un potenziale trattamento orale, a basso dosaggio e monogiornaliero, primo nel suo genere, nella lotta contro le malattie cardiovascolari, una missione che dura da oltre 30 anni per la nostra azienda", ha affermato Elcin Barker Ergun, Amministratore delegato del Gruppo Menarini.

Progettazione dello studio clinico cardine di fase 3 BROADWAY

Lo studio multicentrico cardine di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, della durata di 52 settimane, condotto globalmente, ha valutato l'efficacia e la sicurezza di obicetrapib 10 mg rispetto al placebo come coadiuvante alle terapie ipolipemizzanti massimamente tollerate nei pazienti con ASCVD e/o HeFH il cui LDL-C non è adeguatamente controllato. Lo studio è stato condotto in centri in Nord America, Europa, Asia e Australia. È stato randomizzato un totale di 2.530 pazienti nel rapporto 2:1 per ricevere obicetrapib 10 mg o placebo, somministrati per via orale una volta al giorno, con o senza cibo, per 52 settimane. Il valore basale medio di LDL-C nei pazienti arruolati nel gruppo obicetrapib era di circa 100 mg/dL, nonostante l'uso intensivo di statine segnalato da quasi il 70% dei pazienti durante lo screening. Le donne costituivano circa il 34% della popolazione dello studio e l'età media dei partecipanti all'inizio era di 65 anni.

L'endpoint primario era la variazione percentuale rispetto al basale del colesterolo LDL di obicetrapib 10 mg rispetto al placebo dopo 84 giorni, che ha mostrato una riduzione del 33% con imputazione. Gli endpoint secondari includevano anche le variazioni percentuali rispetto al basale di obicetrapib 10 mg rispetto al placebo in ApoB, Lp(a), ApoA1, HDL-C, non-HDL-C, colesterolo totale e trigliceridi al giorno 84 e nei livelli di LDL-C ai giorni 180 e 365 (rispettivamente -34% e -24% con p<0,0001). Altri parametri riguardanti l'esito sono il tempo trascorso dalla randomizzazione fino al primo evento confermato di MACE nel braccio obicetrapib rispetto al placebo. Lo studio ha valutato anche il profilo di sicurezza e tollerabilità di obicetrapib.

Progettazione dello studio clinico pivotale di fase 3 TANDEM

Lo studio cardine di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, a quattro bracci, multicentrico controllato con placebo ha valutato l'effetto di 10 mg di obicetrapib e 10 mg di ezetimibe come combinazione a dose fissa sui livelli di LDL-C, rispetto sia alla monoterapia con ezetimibe 10 mg e obicetrapib 10 mg sia al placebo. Lo studio è stato condotto in diversi centri degli Stati Uniti e un totale di 407 pazienti con HeFH e/o ASCVD o equivalenti di rischio ASCVD, che presentavano un valore basale di LDL-C di almeno 70 mg/dL, è stato randomizzato nel rapporto 1:1:1:1 per ricevere una combinazione a dose fissa di obicetrapib 10 mg e ezetimibe 10 mg, obicetrapib 10 mg, ezetimibe 10 mg o placebo per un periodo di trattamento di 84 giorni. Il valore basale medio di LDL-C nei pazienti arruolati nel gruppo obicetrapib-ezetimibe era pari a 97 mg/dL, nonostante l'uso intensivo di statine segnalato da circa il 74% dei pazienti durante lo screening. Oltre a misurare gli endpoint co-primari e quelli secondari, lo studio ha valutato anche il profilo di sicurezza e tollerabilità di obicetrapib.

Programma fondamentale globale di fase 3 di obicetrapib

Il programma di sviluppo clinico di fase 3 globale e fondamentale di obicetrapib è costituito da quattro studi condotti su oltre 12.250 pazienti, tre per la monoterapia con obicetrapib e uno per la combinazione a dose fissa ("FDC") con ezetimibe:

• Lo studio BROOKLYN ha valutato obicetrapib nei pazienti con HeFH, il cui LDL-C non è adeguatamente controllato, nonostante siano sottoposti alla terapia ipolipemizzante massima tollerata (NCT05425745). L'arruolamento di oltre 350 pazienti nello studio è stato completato ad aprile 2023. I dati principali sono stati riportati nel terzo trimestre del 2024.

• Lo studio BROADWAY ha valutato obicetrapib in pazienti adulti con ASCVD accertata e/o HeFH, il cui LDL-C non è adeguatamente controllato, nonostante siano sottoposti alla terapia ipolipemizzante massima tollerata (NCT05142722). L'arruolamento di oltre 2.500 pazienti nello studio è stato completato a luglio 2023. I dati principali sono stati riportati nel quarto trimestre del 2024.

• Lo studio TANDEM ha valutato obicetrapib come parte di una compressa FDC con ezetimibe, una terapia orale ipolipemizzante non a base di statine, in pazienti con ASCVD accertata o molteplici fattori di rischio per ASCVD e/o HeFH, il cui LDL-C non è adeguatamente controllato nonostante la terapia ipolipemizzante massima tollerata (NCT06005597). L'arruolamento di oltre 400 pazienti nello studio è stato completato a luglio 2024. I dati principali sono stati riportati a novembre 2024

• PREVAIL è uno studio sugli esiti cardiovascolari ("CVOT") che valuta obicetrapib nei pazienti con una anamnesi di ASCVD, il cui LDL-C non è adeguatamente controllato, nonostante siano sottoposti alla terapia ipolipemizzante massima tollerata (NCT05202509). L'arruolamento nello studio di oltre 9.500 pazienti è stato completato ad aprile 2024.

Informazioni su obicetrapib

Obicetrapib è un nuovo inibitore orale della CETP a basso dosaggio, in fase di sviluppo per superare le limitazioni degli attuali trattamenti per la riduzione dell'LDL. In ciascuno degli studi di fase 2, ROSE2, TULIP, ROSE, così come negli studi di fase 3 BROOKLYN, BROADWAY e TANDEM, che hanno valutato obicetrapib come monoterapia o terapia di associazione, è stata osservata una riduzione statisticamente significativa dell'LDL associata a un profilo di effetti collaterali simile a quello del placebo.

Lo studio di fase 3 sugli esiti cardiovascolari PREVAIL è iniziato a marzo 2022 ed è progettato per valutare il potenziale di obicetrapib nel ridurre l'incidenza di eventi cardiovascolari avversi maggiori – morte cardiovascolare, infarto miocardico non fatale, ictus non fatale e rivascolarizzazione coronarica non elettiva. L'arruolamento nello studio PREVAIL è stato completato ad aprile 2024 e ha randomizzato oltre 9.500 pazienti.

Informazioni sul Gruppo Menarini

Il Gruppo Menarini è un'azienda leader a livello internazionale nel settore farmaceutico e diagnostico, con un fatturato di 4,7 miliardi di dollari e oltre 17.000 dipendenti. Menarini si concentra su aree terapeutiche con elevate esigenze non soddisfatte e realizza prodotti destinati all'ambito cardiologico, oncologico, pneumologico, gastroenterologico, delle malattie infettive, diabetologico, delle infiammazioni e dell'analgesia. Con 18 stabilimenti manifatturieri e 9 centri di ricerca e sviluppo, Menarini fornisce prodotti in 140 paesi nel mondo. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.menarini.com.

Informazioni su NewAmsterdam

NewAmsterdam Pharma (Nasdaq: NAMS) è un'azienda biofarmaceutica in fase avanzata la cui missione è migliorare la cura dei pazienti nelle popolazioni con malattie metaboliche in cui le terapie attualmente approvate non sono adeguate o ben tollerate. Cerchiamo di soddisfare una rilevante esigenza insoddisfatta di una terapia volta ad abbassare l'LDL che sia sicura, ben tollerata e comoda. In molteplici studi di fase 3, NewAmsterdam sta valutando obicetrapib, un inibitore della CETP orale, a basso dosaggio e da assumere una volta al giorno, da solo o in combinazione a dose fissa con ezetimibe, come terapia di riduzione dell'LDL-C da utilizzare in aggiunta alla terapia con statine nei pazienti a rischio di malattie cardiovascolari con livelli elevati di LDL-C, per i quali le terapie esistenti non sono sufficientemente efficaci o ben tollerate.

