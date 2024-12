Menarini Group annonce des données de base positives issues des essais cliniques pivots de phase 3 BROADWAY et TANDEM qui évaluent l'Obicetrapib et l'association à dose fixe d'Obicetrapib et d'Ézétimibe 10 mg

– Les deux études pivot s ont atteint les critères d'évaluation primaires de réduction moyenne par les moindres carrés (LS) du LDL-C en plus des thérapies de modification des lipides maximalement tolérées, avec une signification statistique élevée (p < 0,0001)

– Environ 50 % des patients de l'étude BROADWAY (Obicetrapib en monothérapie) et plus de 70 % des patients de l'étude TANDEM (Obicetrapib en association à dose fixe avec ctimibe) ont atteint le critère d'évaluation de LDL-C inférieur à 55 mg/dL

– Dans l'étude BROADWAY, une réduction de 21 % des événements cardiovasculaires indésirables majeurs en faveur de l' Obicetrapib a été observée à un an

– Dans les deux études, l'Obicetrapib en monothérapie et l'association à dose fixe avec Ézétimibe se sont avérés bien tolérés

FLORENCE, Italie, 17 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Menarini Group annonce aujourd'hui des données de base positives issues des essais cliniques de phase 3 BROADWAY (NCT05142722) et de phase 3 TANDEM (NCT06005597), sponsorisés par NewAmsterdam Pharma Company N.V. (Nasdaq : NAMS ou « NewAmsterdam » ou la « Société »), une société biopharmaceutique clinique en phase avancée qui met au point des médicaments oraux à base de non-statines pour les patients qui présentent un risque de maladie cardiovasculaire (« CVD ») et un taux élevé de cholestérol à lipoprotéines de basse densité (« LDL-C »), pour lesquels les traitements existants ne sont pas suffisamment efficaces ou bien tolérés.

L'essai clinique de phase 3 BROADWAY (NCT05142722) a été conçu pour évaluer 10 mg d'Obicetrapib chez des patients adultes atteints d'hypercholestérolémie familiale hétérozygote (« HeFH ») et/ou de maladie cardiovasculaire athérosclérotique établie (« ASCVD »), dont le LDL-C n'est pas contrôlé de manière adéquate, malgré un traitement hypolipidémiant maximalement toléré.

L'essai clinique de phase 3 TANDEM (NCT06005597) a été conçu pour évaluer l'association à dose fixe de 10 mg d'Obicetrapib et de 10 mg d'Ézétimibe chez des patients adultes atteints d'HeFH et/ou d'ASCVD ou de multiples facteurs de risque d'ASCVD, dont le LDL-C n'est pas contrôlé de manière adéquate, malgré un traitement hypolipidémiant maximalement toléré.

Le critère d'évaluation principal dans l'étude BROADWAY était la moyenne des moindres carrés de la variation de pourcentage du LDL-C entre le début de l'étude et le jour 84 pour l'Obicetrapib 10 mg par rapport au placebo. Le critère d'évaluation principal a été atteint de manière statistiquement significative, avec une réduction du LDL-C de 33 % (p < 0,0001).

LDL-C percentage change at Day 84:

Placebo (n=844) Obicetrapib 10 mg (n=1686) Difference Mean -2 % -35 % -33 % Median -4 % -40 % -36 % LS mean +3 % -30 % -33 %

Les changements observés dans d'autres biomarqueurs, notamment l'augmentation du taux de cholestérol à lipoprotéines de haute densité (« HDL-C ») et la réduction du taux de cholestérol non-HDL, de la lipoprotéine(a) (« Lp(a) »), de l'apolipoprotéine B (« ApoB ») et de l'apolipoprotéine A1 (ApoA1), ont été positifs et cohérents avec les données rapportées lors d'essais cliniques antérieurs.

Dans le cadre de l'analyse de la sécurité, les principaux événements indésirables (« AE ») qui présentaient un intérêt particulier ont été contrôlés. Parmi ces événements indésirables, le contrôle de la glycémie et la fonction rénale ont été favorables à l'utilisation de l'Obicetrapib.

En outre, l'étude BROADWAY a évalué les événements cardiaques indésirables majeurs (MACE), y compris le décès, l'infarctus du myocarde non fatal, l'accident vasculaire cérébral non fatal et la revascularisation coronarienne, montrant une réduction de 21 % de la fréquence des premiers MACE à 4 points en faveur de l'Obicetrapib.

Major adverse cardiovascular events table:

Placebo (n=844) Obicetrapib 10 mg (n=1686) Hazard Ratio 95% CI All-cause mortality – no. (%) 12 (1.4) 19 (1.1) 0.83 (0.40-1.71) Coronary heart death – no. (%) 5 (0.6) 8 (0.5) 0.80 (0.26-2.44) First 4-point MACE – no. (%) 44 (5.2) 70 (4.2) 0.79 (0.54-1.15) 4-point MACE: C HD death, non-fatal myocardial infarction, non-fatal stroke, coronary revascularization . MACE was not a primary or secondary endpoint of the BROADWAY trial.

Dans l'ensemble, l'Obicétrapib a également été bien toléré, avec des données de sécurité, y compris la tension artérielle, comparables à celles du placebo. Le taux d'arrêt du traitement dans le groupe Obicetrapib était de 11,1 % contre 12,4 % pour le placebo. L'incidence des événements indésirables survenus en cours de traitement (« TEAE »), des TEAE liés au médicament étudié et des événements indésirables graves survenus en cours de traitement (« TESAE ») est résumée dans le tableau ci-dessous.



Placebo (n=8 43) Obicetrapib 10 mg (n=1 ,685) Any TEAEs – no. (%) 513 (60.9) 1007 (59.8) Any trial drug related TEAEs – no (%) 39 (4.6) 76 (4.5) Any TEAEs leading to discontinuation of trial drug – no. (% 43 (5.1) 68 (4.0) Any TESAEs – no. (%) 117 (13.9) 211 (12.5)

Les critères d'évaluation co-primaires dans l'étude TANDEM étaient la variation de pourcentage par rapport à la valeur de référence du LDL-C de l'association à dose fixe par rapport à chaque groupe en monothérapie après 84 jours et l'Obicetrapib 10 mg par rapport au placebo après le jour 84. Les critères d'évaluation secondaires comprenaient les variations de pourcentage par rapport à la valeur de référence dans d'autres biomarqueurs, y compris Lp(a), non-HDL-c et APO B.

L'essai TANDEM a atteint tous les critères d'évaluation co-primaires, y compris l'association à dose fixe d'Obicetrapib et d'Ézétimibe qui a atteint une réduction moyenne par les moindres carrés (LS) de 48,6 % (p < 0,0001) par rapport au placebo au jour 84.

Variation du pourcentage de LDL-C au jour 84



Ezetimibe (n=101) Obicetrapib (n=102) Obicetrapib and Ezetimibe FDC (n=102) Day 84 – from placebo





Mean % -23.3 -35.5 -52.2 Median % -22.6 -37.2 -54.0 LS mean % -20.7 -31.9 -48.6 Comparison to pbo - (p<0.0001) (p<0.0001) Comparison to eze 10 mg - - (p<0.0001) Comparison to obi 10 mg - - (p=0.0007)

Dans l'essai, l'association à dose fixe d'Obicetrapib et d'Ézétimibe a été bien tolérée, avec des données de sécurité comparables à celles du placebo. Dans le tableau ci-dessous sont résumés les événements indésirables liés au traitement (« TEAE ») et les événements indésirables graves liés au traitement (« TESAE »).



Placebo (n=102) Ezetimibe (n=101) Obicetrapib (n=102) Obicetrapib / Ezetimibe FDC (n=102) Any study drug-related TEAEs 4 (3.9 %) 3 (3.0 %) 7 (6.9 %) 3 (2.9 %) Any study drug-related TEAEs leading to discontinuation of study drug 2 (2.0 %) 1 (1.0 %) 6 (5.9 %) 1 (1.0 %) Any study drug related TESAEs 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 0 (0.0 %)

« Les maladies cardiovasculaires (CVD) sont la principale cause de décès dans le monde, avec environ 17,9 millions de morts par an. Malgré la disponibilité généralisée des traitements hypolipidémiants, le nombre de décès liés aux maladies cardiovasculaires a augmenté et les patients restent au-dessus des objectifs de LDL-C, beaucoup d'entre eux n'atteignant pas les objectifs de LDL-C recommandés par les lignes directrices. Les patients et leurs médecins ont besoin d'options supplémentaires. Nous sommes très heureux que les données des études BROADWAY et TANDEM et les données de l'étude BROOKLYN annoncées précédemment aient confirmé la capacité de l'Obicetrapib en monothérapie ou en association à dose fixe avec l'ézétimibe à réduire de manière significative le LDL-C et à aider les patients à atteindre les objectifs recommandés. Cela représente une étape clé dans notre engagement à offrir aux patients qui souffrent de maladies cardiovasculaires en Europe, un traitement oral à faible dose, une fois par jour, potentiellement premier de sa catégorie dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires, une mission poursuivie depuis plus de 30 ans par notre société », a déclaré Elcin Barker Ergun, PDG de Menarini Group.

Conception de l'essai clinique pivot de phase 3 BROADWAY

L'étude pivot multicentrique mondiale de phase 3, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, d'une durée de 52 semaines, a évalué l'efficacité et la sécurité de 10 mg d'Obicetrapib par rapport à un placebo, en complément d'un traitement hypolipidémiant maximalement toléré, chez des patients atteints d'ASCVD et/ou d'HeFH dont le taux de LDL-C n'est pas contrôlé de manière adéquate. L'étude a été menée dans des centres situés en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Australie. Au total, 2 530 patients ont été randomisés 2:1 pour recevoir 10 mg d'Obicetrapib ou un placebo sous forme de traitement oral en une prise par jour, avec ou sans nourriture, pendant 52 semaines. Le taux moyen de LDL-C de référence des patients recrutés dans le groupe Obicetrapib était d'environ 100 mg/dL, malgré l'utilisation intensive de statines signalée par près de 70 % des patients lors de la sélection. Les femmes représentaient environ 34 % de la population étudiée et l'âge médian des participants au début de l'étude était de 65 ans.

Le critère d'évaluation primaire était la variation du pourcentage par rapport à la valeur de référence du LDL-C de l'Obicetrapib 10 mg par rapport au placebo après 84 jours, qui a montré une réduction de 33% avec imputation. Les critères d'évaluation secondaires comprenaient également les variations de pourcentage par rapport à la valeur de référence de l'Obicetrapib 10 mg par rapport au placebo dans les taux d'ApoB, de Lp(a), d'ApoA1, de HDL-C, de non-HDL-C, de cholestérol total et de triglycérides au jour 84, ainsi que dans les taux de LDL-C aux jours 180 et 365 (-34 % et -24 %, respectivement, avec p < 0,0001). Les autres critères d'évaluation comprennent le temps écoulé entre la randomisation et la première occurrence confirmée de MACE dans le groupe Obicetrapib par rapport au groupe placebo. L'essai a également évalué le profil de sécurité et de tolérabilité de l'Obicetrapib.

Conception de l'essai clinique pivot de phase 3 TANDEM

L'étude pivot multicentrique de phase 3, randomisée, en double aveugle, à quatre groupes, contrôlée par placebo, a évalué l'effet de 10 mg d'Obicetrapib et de 10 mg d'ézétimibe en association à dose fixe sur les niveaux de LDL-C, par rapport à l'ézétimibe 10 mg et à l'Obicetrapib 10 mg en monothérapie, ainsi que par rapport au placebo. L'étude a été menée dans des centres situés à travers les États-Unis et un total de 407 patients atteints de HeFH et/ou d'ASCVD ou d'équivalents de risque ASCVD, qui avaient une valeur de référence du LDL-C d'au moins 70 mg/dL, ont été randomisés 1:1:1:1 pour recevoir 10 mg d'Obicetrapib et 10 mg d'ézétimibe en association à dose fixe, 10 mg d'Obicetrapib, 10 mg d'ézétimibe ou un placebo pendant une période de traitement de 84 jours. Le taux moyen de LDL-C de référence des patients inclus dans le groupe obicétrapib-ézétimibe était de 97 mg/dL, malgré l'utilisation intensive de statines signalée par environ 74 % des patients lors de la sélection. En plus de mesurer les critères d'évaluation co-primaires et secondaires, l'étude a également évalué le profil de sécurité et de tolérabilité de l'Obicetrapib.

Programme mondial pivot de phase 3 de l'Obicetrapib

Le programme mondial de développement clinique pivot de phase 3 de l'obicetrapib consiste en quatre études portant sur plus de 12 250 patients, trois pour l'obicetrapib en monothérapie et une pour l'association à dose fixe (« FDC ») avec l'ézétimibe :

• L'étude BROOKLYN a évalué l'Obicetrapib chez des patients atteints d'HeFH, dont le taux de LDL-C n'est pas suffisamment contrôlé, malgré un traitement hypolipidémiant maximalement toléré (NCT05425745). Le recrutement de plus de 350 patients s'est achevé en avril 2023. Les données de base seront communiquées au cours du troisième trimestre 2024.

• L'étude BROADWAY a évalué l'Obicetrapib chez des patients adultes atteints d'ASCVD et/ou d'HeFH, dont le taux de LDL-C n'est pas contrôlé de manière adéquate, malgré un traitement hypolipidémiant maximalement toléré (NCT05142722). Le recrutement de plus de 2 500 patients s'est achevé en juillet 2023. Les données de base seront communiquées au quatrième trimestre 2024.

• L'étude TANDEM a évalué l'Obicetrapib dans le cadre de l'administration d'un comprimé FDC avec l'ézétimibe, une thérapie orale hors statines d'abaissement du taux de LDL, chez des patients souffrant d'ASCVD ou présentant de multiples facteurs de risque d'ASCVD et/ou d'HeFH, dont le LDL-C n'est pas contrôlé de manière adéquate malgré une thérapie d'abaissement des lipides maximalement tolérée (NCT06005597). Le recrutement de plus de 400 patients dans l'étude s'est achevé en juillet 2024. Données de base communiquées en novembre 2024

• PREVAIL est un essai de résultats cardiovasculaires (« CVOT ») qui évalue l'Obicetrapib chez des patients ayant des antécédents d'ASCVD, dont le LDL-C n'est pas suffisamment contrôlé, malgré un traitement hypolipidémiant maximalement toléré (NCT05202509). Le recrutement de plus de 9 500 patients dans l'étude s'est achevé en avril 2024.

À propos d'Obicetrapib

Obicetrapib est un nouvel inhibiteur de la protéine de transfert des esters de cholestérol (CETP) à faible dose, administré par voie orale, en cours de développement pour surmonter les limites des traitements actuels d'abaissement du taux de LDL. Dans chacun des essais de phase 2, ROSE2, TULIP, ROSE, ainsi que dans les essais de phase 3 BROOKLYN, BROADWAY et TANDEM, qui évaluent l'Obicetrapib en monothérapie ou en thérapie combinée, il a été observé un abaissement statistiquement significatif des LDL associé à un profil d'effets secondaires similaire à celui du placebo.

L'étude de phase 3 sur les résultats cardiovasculaires PREVAIL a débuté en mars 2022, étant conçue pour évaluer le potentiel de l'Obicetrapib à réduire les occurrences d'événements cardiovasculaires indésirables majeurs, y compris les décès cardiovasculaires, les infarctus du myocarde non fatals, les accidents vasculaires cérébraux non fatals et la revascularisation coronarienne non élective. Le recrutement dans l'étude PREVAIL s'est achevé en avril 2024 et a randomisé plus de 9 500 patients.

À propos de Menarini Group

Menarini Group est une entreprise pharmaceutique et diagnostique internationale de premier plan, qui réalise un chiffre d'affaires de 4,7 milliards de dollars et emploie plus de 17 000 personnes. Menarini se concentre sur les domaines thérapeutiques où les besoins ne sont pas satisfaits, avec des produits pour la cardiologie, l'oncologie, la pneumologie, la gastro-entérologie, les maladies infectieuses, la diabétologie, l'inflammation et l'analgésie. Avec 18 unités de production et 9 centres de recherche et développement, les produits Menarini sont disponibles dans 140 pays à travers le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.menarini.com.

À propos de NewAmsterdam

NewAmsterdam Pharma (Nasdaq : NAMS) est une société biopharmaceutique en phase finale de développement dont la mission est d'améliorer les soins aux patients atteints de maladies métaboliques pour lesquelles les thérapies actuellement approuvées n'ont pas été adéquates ou bien tolérées. Nous cherchons à répondre à un important besoin non satisfait de traitement hypolipémiant sûr, bien toléré et pratique. Dans plusieurs études de phase 3, NewAmsterdam étudie l'Obicetrapib, un inhibiteur de CETP oral, à faible dose et à prise unique quotidienne, seul ou en association à dose fixe avec l'ézétimibe, en tant que thérapie d'abaissement du taux de LDL-C à utiliser en complément d'une thérapie par statines pour les patients à risque de CVD avec un taux élevé de LDL-C, pour lesquels les thérapies existantes ne sont pas suffisamment efficaces ou bien tolérées.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2296569/Menarini_Industrie_Farmaceutiche_Riunite_Logo.jpg