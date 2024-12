Menarini Group anuncia dados positivos de primeira linha dos ensaios clínicos fase 3 BROADWAY e TANDEM avaliando o Obicetrapib e a combinação fixa de Obicetrapib com Ezetimiba 10 mg

– Ambos os estudos de pivô al alcançaram desfechos primários de redução média de LS no LDL-C em relação às terapias modificadoras de lipídios maximamente toleradas com alta significância estatística (p<0,0001)

– Aproximadamente 50% dos pacientes no BROADWAY (monoterapia com Obicetrapib) e mais de 70% dos pacientes em TANDEM (combinação de dose fixa de Obicetrapib com Ezetimiba) atingiram a meta de LDL-C abaixo de 55 mg/dL

– No BROADWAY, uma redução de 21% nos principais eventos cardiovasculares adversos que favorecem O bicetrapibe foi observada em um ano

-- Em ambos os estudos, a monoterapia com Obicetrapib e a combinação de dose fixa com E ezetimiba demonstraram ser bem toleradas

FLORENÇA, Itália, 18 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- O Menarini Group anuncia hoje dados iniciais positivos dos ensaios clínicos de fase 3 BROADWAY (NCT05142722) e fase 3 TANDEM (NCT06005597) patrocinados pela NewAmsterdam Pharma Company N.V. (Nasdaq: NAMS ou "NewAmsterdam" ou a "Empresa"), uma empresa biofarmacêutica clínica em estágio avançado que desenvolve medicamentos orais não estatínicos para pacientes em risco de doença cardiovascular ("DCV") com colesterol elevado de lipoproteína de baixa densidade ("LDL-C"), para os quais as terapias existentes não são suficientemente eficazes ou bem toleradas.

O estudo clínico BROADWAY de Fase 3 (NCT05142722) foi projetado para avaliar 10 mg de Obicetrapib em pacientes adultos com hipercolesterolemia familiar heterozigótica ("HeFH") e/ou doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida ("ASCVD"), cujo LDL-C não é devidamente controlado, apesar de estar em terapia hipolipemiante maximamente tolerada.

O estudo clínico de fase 3 TANDEM (NCT06005597) foi projetado para avaliar a combinação de dose fixa de 10 mg de obicetrapib e 10 mg de ezetimiba em pacientes adultos com HeFH e/ou ASCVD ou múltiplos fatores de risco ASCVD, cujo LDL-C não é adequadamente controlado, apesar de estar em terapia hipolipemiante maximamente tolerada.

O desfecho primário no BROADWAY foi a média de mínimos quadrados da alteração percentual no LDL-C desde o período basal até o dia 84 para obicetrapib 10 mg em comparação com placebo. O desfecho primário foi alcançado com significância estatística com uma redução de LDL-C de 33% (p<0,0001).

Alteração percentual no LDL-C no Dia 84:

Placebo (n=844) Obicetrapib 10 mg (n=1686) Difference Mean -2 % -35 % -33 % Median -4 % -40 % -36 % LS mean +3 % -30 % -33 %

As alterações observadas em outros biomarcadores, incluindo aumento do colesterol de lipoproteína de alta densidade ("HDL-C") e redução de não HDL-C, lipoproteína(a) ("Lp(a)"), apolipoproteína B ("ApoB") e apolipoproteína A1 (ApoA1) foram positivas e consistentes com os dados relatados de ensaios clínicos anteriores.

Como parte da análise de segurança, os principais eventos adversos ("AE") de interesse especial foram monitorados. Entre esses EA, o controle glicêmico e a função renal favoreceram o obicetrapib.

Além disso, o estudo BROADWAY julgou MACE, incluindo morte, infarto do miocárdio não fatal, acidente vascular cerebral não fatal e revascularização coronariana, mostrando uma redução de 21% no primeiro MACE de 4 pontos favorecendo obicetrapib.

Tabela de eventos cardiovasculares adversos graves:

Placebo (n = 844) Obicetrapib 10 mg (n= 1686) Hazard Ratio 95% CI All-cause mortality – no. (%) 12 (1.4) 19 (1.1) 0.83 (0.40-1.71) Coronary heart death – no. (%) 5 (0.6) 8 (0.5) 0.80 (0.26-2.44) First 4-point MACE – no. (%) 44 (5.2) 70 (4.2) 0.79 (0.54-1.15) MACE de 4 pontos: C HD morte, infarto do miocárdio não fatal, acidente vascular cerebral não fatal, revascularização coronariana . O MACE não foi um desfecho primário ou secundário do estudo BROADWAY.

No geral, o obicetrapib também foi bem tolerado, com dados de segurança, incluindo pressão arterial, comparáveis ao placebo. A taxa de descontinuação do tratamento com obicetrapib foi de 11,1% em comparação a 12,4% do placebo. A incidência de eventos adversos decorrentes do tratamento ("TEAEs"), TEAEs relacionados ao medicamento do estudo e eventos adversos graves decorrentes do tratamento ("TESAEs") estão resumidos na tabela abaixo.



Placebo (n=8 43) Obicetrapib 10 mg (n=1 0.685) Any TEAEs – no. (%) 513 (60,9) 1007 (59,8) Any trial drug related TEAEs – no (%) 39 (4.6) 76 (4.5) Any TEAEs leading to discontinuation of trial drug – no. (% 43 (5.1) 68 (4.0) Any TESAEs – no. (%) 117 (13.9) 211 (12.5)

Os desfechos coprimários no TANDEM foram a alteração percentual da linha de base no LDL-C da combinação de dose fixa em comparação com cada grupo de monoterapia após 84 dias e obicetrapib 10 mg em comparação com placebo após o dia 84. Os desfechos secundários incorporaram alterações percentuais da linha de base em outros biomarcadores, incluindo Lp(a), não HDL-c e APO B.

O estudo TANDEM atendeu a todos os desfechos coprimários, incluindo a combinação de dose fixa de obicetrapib com ezetimiba, alcançando uma redução média de LS de 48,6% (p < 0,0001) em comparação com o placebo no dia 84.

Alteração percentual no LDL-C no Dia 84



Ezetimibe (n=101) Obicetrapib (n=102) Obicetrapib and Ezetimibe FDC (n=102) Day 84 – from placebo





Média % -23.3 -35.5 -52.2 Median % -22.6 -37.2 -54.0 LS mean % -20.7 -31.9 -48.6 Comparison to pbo - (p<0.0001) (p<0.0001) Comparison to eze 10 mg - - (p<0.0001) Comparison to obi 10 mg - - (p=0.0007)

No estudo, observou-se que a combinação de dose fixa de obicetrapib e ezetimiba foi bem tolerada, com dados de segurança comparáveis ao placebo. A tabela abaixo resume os eventos adversos decorrentes do tratamento relacionado ao medicamento do estudo ("TEAEs") e os eventos adversos graves decorrentes do tratamento relacionado ao medicamento do estudo ("TESAEs").



Placebo (n=102) Ezetimibe (n=101) Obicetrapib (n=102) Obicetrapib / Ezetimibe FDC (n=102) Any study drug-related TEAEs 4 (3.9 %) 3 (3.0 %) 7 (6.9 %) 3 (2.9 %) Any study drug-related TEAEs leading to discontinuation of study drug 2 (2.0 %) 1 (1.0 %) 6 (5.9 %) 1 (1.0 %) Any study drug related TESAEs 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 0 (0.0 %)

"As doenças cardiovasculares (DCVs) são a principal causa de morte em todo o mundo, levando a cerca de 17,9 milhões de mortes a cada ano. Apesar da ampla disponibilidade de terapias hipolipemiantes, as mortes relacionadas a DCVs aumentaram e os pacientes permanecem acima das metas de LDL-C, com muitos pacientes não conseguindo atingir as diretrizes recomendadas de LDL.Metas de objetivos C. Os pacientes e seus médicos precisam ter mais opções. Estamos muito satisfeitos que os dados do BROADWAY e TANDEM e os dados do BROOKLYN anunciados anteriormente tenham confirmado a capacidade do obicetrapib como monoterapia ou em combinação de dose fixa com ezetimiba de reduzir significativamente o LDL-C e ajudar os pacientes a atingir as metas recomendadas. Este é um marco importante no nosso compromisso de oferecer aos pacientes na Europa que sofrem de doenças cardiovasculares um potencial tratamento oral pioneiro, de baixa dose e uma vez por dia, na luta contra doenças cardiovasculares, uma missão de mais de 30 anos para a nossa empresa" disse Elcin Barker Ergun, CEO do Menarini Group.

Projeto do estudo clínico central de fase 3 BROADWAY

O estudo de fase 3 multicêntrico de 52 semanas, global, central, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo avaliou a eficácia e a segurança de 10 mg de obicetrapib em comparação com placebo como adjuvante de terapias hipolipemiantes maximamente toleradas em pacientes com ASCVD e/ou HeFH cujo LDL-C não é adequadamente controlado. O estudo foi realizado em centros na América do Norte, Europa, Ásia e Austrália. Um total de 2.530 pacientes foram randomizados 2:1 para receber 10 mg de obicetrapib ou placebo administrado como um tratamento oral uma vez ao dia, com ou sem alimentos durante 52 semanas. O LDL-C basal médio para pacientes inscritos no grupo de obicetrapib foi de aproximadamente 100 mg/dL, apesar do uso de estatina de alta intensidade relatado por quase 70% dos pacientes durante a triagem. As mulheres representaram aproximadamente 34% da população do estudo e a idade mediana dos participantes no início do estudo era de 65 anos.

O desfecho primário foi a alteração percentual da linha de base no LDL-C de 10 mg de obicetrapib em comparação com o placebo após 84 dias, que mostrou uma redução de 33% com imputação. Os desfechos secundários também incluíram alterações percentuais da linha de base de obicetrapib 10 mg em comparação com o placebo em ApoB, Lp(a), ApoA1, HDL-C, não HDL-C, colesterol total e triglicerídeos no dia 84 e nos níveis de LDL-C nos dias 180 e 365 (-34% e -24%, respectivamente com p<0,0001). Outras medidas de resultado incluem o tempo desde a randomização até a primeira ocorrência confirmada de MACE no grupo de obicetrapib em comparação com o placebo. O estudo também avaliou o perfil de segurança e tolerabilidade do obicetrapib.

Projeto do estudo clínico central de fase 3 TANDEM

O estudo de fase 3 multicêntrico central, randomizado, duplo-cego, de quatro grupos, controlado por placebo avaliou o efeito de 10 mg de obicetrapib e 10 mg de ezetimiba como uma combinação de dose fixa nos níveis de LDL-C, em comparação com ezetimiba 10 mg e obicetrapib 10 mg em monoterapia e placebo. O estudo foi realizado em centros nos Estados Unidos, e um total de 407 pacientes com HeFH e/ou ASCVD ou equivalentes de risco de ASCVD, que tinham uma linha de base de LDL-C de pelo menos 70 mg/dL, foram randomizados 1: 1: 1:1 para receber 10 mg de obicetrapib e 10 mg de combinação de dose fixa de ezetimiba, 10 mg de obicetrapib, 10 mg de ezetimiba ou placebo por um período de tratamento de 84 dias. O LDL-C basal médio para pacientes inscritos no grupo de obicetrapib-ezetimiba foi de 97 mg/dL, apesar do uso de estatina de alta intensidade relatado por aproximadamente 74% dos pacientes durante a triagem. Além de medir os desfechos coprimários e os desfechos secundários, o estudo também avaliou o perfil de segurança e tolerabilidade de obicetrapib.

Programa pivotal global de fase 3 do Obicetrapib

O programa global de desenvolvimento clínico de fase 3 do obicetrapib consiste em quatro estudos com mais de 12.250 pacientes, três para monoterapia com obicetrapib e um para a combinação de dose fixa ("FDC") com ezetimiba:

o BROOKLYN avaliou o obicetrapib em pacientes com HeFH, cujo LDL-C não é adequadamente controlado, apesar de estar em terapia hipolipemiante maximamente tolerada (NCT05425745). A inclusão de mais de 350 pacientes no estudo foi concluída em abril de 2023. Dados iniciais reportados no terceiro trimestre de 2024.

avaliou o obicetrapib em pacientes com HeFH, cujo LDL-C não é adequadamente controlado, apesar de estar em terapia hipolipemiante maximamente tolerada (NCT05425745). A inclusão de mais de 350 pacientes no estudo foi concluída em abril de 2023. Dados iniciais reportados no terceiro trimestre de 2024. O BROADWAY avaliou o obicetrapib em pacientes adultos com ASCVD e/ou HeFH estabelecidos, cujo LDL-C não é adequadamente controlado, apesar de estarem em terapia hipolipemiante máxima tolerada (NCT05142722). A inclusão de mais de 2.500 pacientes no estudo foi concluída em julho de 2023. Dados iniciais reportados no quarto trimestre de 2024.

O TANDEM avaliou o obicetrapib como parte de um comprimido de FDC com ezetimiba, uma terapia oral não-estatina para redução de LDL, em pacientes com ASCVD estabelecida ou múltiplos fatores de risco para ASCVD e/ou HeFH, cujo LDL-C não é adequadamente controlado apesar de estarem em terapia hipolipemiante maximamente tolerada (NCT06005597). A inclusão de mais de 400 pacientes no estudo foi concluída em julho de 2024. Dados iniciais reportados em novembro de 2024

O PREVAIL é um estudo de resultados cardiovasculares ("CVOT") que avalia o obicetrapib em pacientes com histórico de ASCVD, cujo LDL-C não é adequadamente controlado, apesar de estarem em terapia hipolipemiante máxima tolerada (NCT05202509). A inclusão de mais de 9.500 pacientes no estudo foi concluída em abril de 2024.

Sobre o obicetrapib

O obicetrapib é um novo inibidor oral de CETP em baixa dose em desenvolvimento para superar as limitações dos tratamentos atuais de redução de LDL. Em cada um dos estudos de fase 2, ROSE2, TULIP, ROSE, bem como nos estudos de fase 3 BROOKLYN, BROADWAY e TANDEM, que avaliam o obicetrapib como monoterapia ou terapia combinada, observou-se uma redução de LDL estatisticamente significativa combinada com um perfil de efeitos colaterais semelhante ao do placebo.

O estudo de resultados cardiovasculares de estudo de fase 3 PREVAIL começou em março de 2022 e é projetado para avaliar o potencial de obicetrapib para reduzir ocorrências de eventos cardiovasculares adversos graves, incluindo morte cardiovascular, infarto do miocárdio não fatal, acidente vascular cerebral não fatal e revascularização coronariana não eletiva. A inclusão no PREVAIL foi concluída em abril de 2024 e randomizada em mais de 9.500 pacientes.

Sobre o Menarini Group

O Menarini Group é uma empresa internacional líder no setor farmacêutico e de diagnósticos, com um faturamento de US$ 4,7 bilhões e mais de 17.000 funcionários. O Menarini está focado em áreas terapêuticas com grandes necessidades não atendidas, com produtos para cardiologia, oncologia, pneumologia, gastroenterologia, doenças infecciosas, diabetologia, inflamação e analgesia. Com 18 unidades de produção e 9 centros de Pesquisa e Desenvolvimento, os produtos do Menarini estão disponíveis em 140 países em todo o mundo. Para mais informações, visite www.menarini.com.

Sobre a NewAmsterdam

A NewAmsterdam Pharma (Nasdaq: NAMS) é uma empresa biofarmacêutica em estágio avançado cuja missão é melhorar o atendimento ao paciente em populações com doenças metabólicas, onde as terapias atualmente aprovadas não foram adequadas ou bem toleradas. Procuramos preencher uma necessidade significativa não atendida de uma terapia de redução de LDL segura, bem tolerada e conveniente. Em vários estudos de fase 3, a NewAmsterdam está investigando o obicetrapib, um inibidor de CETP oral, de baixa dose e dose única diária, isolado ou em combinação de dose fixa com ezetimiba, como terapias de redução de LDL-C para ser usado como um complemento à terapia com estatina para pacientes em risco de DCV com LDL-C elevado, para os quais as terapias existentes não são suficientemente eficazes ou bem toleradas.

FONTE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite