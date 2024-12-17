Menarini Group 公佈評估 Obicetrapib 及固定劑量複方製劑 Obicetrapib 與 Ezetimibe 10 mg 的關鍵性第三期 BROADWAY 及 TANDEM 臨床試驗的正面頂線數據

—— 兩項關鍵性 研究均達到 主要終點，在最大耐受劑量的降脂治療基礎上，低密度脂蛋白膽固醇 (LDL-C) 的 LS 平均值顯著降低 (p<0.0001)。

—— 在 BROADWAY 研究（Obicetrapib 單藥治療） 中，約 50% 的 患者 達到 LDL-C 目標值低於 55 mg/dL； 而 在 TANDEM 研究（Obicetrapib 與 Ezetimibe 固定劑量複方製劑）中，則有超過 70% 的患者達到相同目標值。

—— 在 BROADWAY 研究中，一年時觀察到 Obicetrapib 的主要不良心血管事件 減少 了 21%，顯示出 Obicetrapib 的優勢

—— 於兩項研究中，Obicetrapib 單藥療法及與 Ezetimibe 的固定劑量複方製劑均顯示出良好耐受性

意大利佛羅倫薩2024年12月17日 /美通社/ -- Menarini Group今日公佈由NewAmsterdam Pharma Company N.V. （納斯達克股票代碼：NAMS 或「NewAmsterdam」或「該公司」）贊助的第三期BROADWAY (NCT05142722) 及TANDEM (NCT06005597) 臨床試驗的正面頂線數據。NewAmsterdam是一家後期臨床生物製藥公司，致力於為患有高低密度脂蛋白膽固醇（「LDL-C」）且有心血管疾病（「CVD」）風險，而現有療法未能充分有效或良好耐受的患者，研發口服非他汀類藥物。

第三期 BROADWAY 臨床試驗 (NCT05142722) 的設計旨在評估 10 mg Obicetrapib 在患有異合子家族性高膽固醇血症 (「HeFH」) 及/或已確診動脈粥樣硬化性心血管疾病 (「ASCVD」)，即使已接受最大耐受劑量降脂治療，其 LDL-C 仍未得到充分控制的成年患者中的療效。

第三期 TANDEM 臨床試驗 (NCT06005597) 的設計旨在評估 10 mg Obicetrapib 和 10 mg Ezetimibe 固定劑量複方製劑在患有 HeFH 及/或已確診 ASCVD 或有多重 ASCVD 風險因素，即使已接受最大耐受劑量降脂治療，其 LDL-C 仍未得到充分控制的成年患者中的療效。

BROADWAY 研究的主要終點是 Obicetrapib 10 mg 組相較於安慰劑組，由基線至第 84 天 LDL-C 百分比變化的最小二乘平均值。主要終點達到的統計意義性，LDL-C 降低 33% (p<0.0001)。

LDL-C percentage change at Day 84:

Placebo (n=844) Obicetrapib 10 mg (n=1686) Difference Mean -2 % -35 % -33 % Median -4 % -40 % -36 % LS mean +3 % -30 % -33 %

觀察到的其他生物標記物的變化，包括高密度脂蛋白膽固醇 (「HDL-C」) 的升高以及非高密度脂蛋白膽固醇、脂蛋白 (a)(「Lp(a)」)、載脂蛋白 B (「ApoB」) 和載脂蛋白 A1 (ApoA1) 的降低，均呈正面趨勢，並與先前臨床試驗報告的數據一致。

作為安全性分析的一部分，監測了特別關注的主要不良事件 (「AE」)。在這些 AE 中，血糖控制和腎功能方面，Obicetrapib 組均優於對照組。

此外，BROADWAY 試驗對 MACE 進行了裁定，包括死亡、非致命性心肌梗塞、非致命性中風和冠狀動脈血管重建術，結果 顯示 Obicetrapib 組的首個四項 MACE 事件發生率降低了 21%。

Major adverse cardiovascular events table:

Placebo (n=844) Obicetrapib 10 mg (n= 1686) Hazard Ratio 95% CI All-cause mortality – no. (%) 12 (1.4) 19 (1.1) 0.83 (0.40-1.71) Coronary heart death – no. (%) 5 (0.6) 8 (0.5) 0.80 (0.26-2.44) First 4-point MACE – no. (%) 44 (5.2) 70 (4.2) 0.79 (0.54-1.15) 4-point MACE: C HD death, non-fatal myocardial infarction, non-fatal stroke, coronary revascularization . MACE was not a primary or secondary endpoint of the BROADWAY trial.

總體而言，觀察到 Obicetrapib 亦具有良好的耐受性，其安全性數據（包括血壓）與安慰劑組相若。Obicetrapib 組中止治療率為 11.1%，安慰劑的 12.4%。下表總結了治療期間出現的不良事件 (「TEAE」)、與研究藥物相關的治療期間出現的不良事件以及治療期間出現的嚴重不良事件 (「TESAE」) 的發生率。



Placebo (n=8 43) Obicetrapib 10 mg (n=1 ,685) Any TEAEs – no. (%) 513 (60.9) 1007 (59.8) Any trial drug related TEAEs – no (%) 39 (4.6) 76 (4.5) Any TEAEs leading to discontinuation of trial drug – no. (% 43 (5.1) 68 (4.0) Any TESAEs – no. (%) 117 (13.9) 211 (12.5)

TANDEM 試驗的共同主要終點為固定劑量複方製劑與各單藥治療組相比，以及 Obicetrapib 10 mg 組與安慰劑組相比，由基線至第 84 天 LDL-C 的百分比變化。次要終點包括其他生物標記物由基線起的百分比變化，包括 Lp(a)、非 HDL-c 和 APO B。

TANDEM 試驗達成了所有共同主要終點，其中包括在第 84 天時，Obicetrapib 與 Ezetimibe 的固定劑量複方製劑與安慰劑相比，達到 48.6% 的 LS 平均降幅 (p < 0.0001)。

第 84 天的 LDL-C 百分比變化



Ezetimibe (n = 101) Obicetrapib (n = 102) Obicetrapib and Ezetimibe FDC (n = 102) Day 84 – from placebo





Mean % -23.3 -35.5 -52.2 Median % -22.6 -37.2 -54.0 LS mean % -20.7 -31.9 -48.6 Comparison to pbo - (p<0.0001) (p<0.0001) Comparison to eze 10 mg - - (p<0.0001) Comparison to obi 10 mg - - (p = 0.0007)

在該試驗中，觀察到 Obicetrapib 與 Ezetimibe 的固定劑量複方製劑具有良好的耐受性，其安全性數據與安慰劑組相若。下表總結了與研究藥物相關的治療期間出現不良事件 (「TEAE」) 及與研究藥物相關的治療期間出現嚴重不良事件 (「TESAE」)。



Placebo (n=102) Ezetimibe (n=101) Obicetrapib (n=102) Obicetrapib / Ezetimibe FDC (n=102) Any study drug-related TEAEs 4 (3.9 %) 3 (3.0 %) 7 (6.9 %) 3 (2.9 %) Any study drug-related TEAEs leading to discontinuation of study drug 2 (2.0 %) 1 (1.0 %) 6 (5.9 %) 1 (1.0 %) Any study drug related TESAEs 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 0 (0.0 %)

「心血管疾病 (CVD) 是全球主要的死亡原因，估計每年奪去 1,790 萬人的生命。儘管降脂治療已廣泛應用，但與心血管疾病相關的死亡人數有所上升，且患者的 LDL-C 水平仍然超出目標值，許多患者未能達到指引建議的 LDL-C 目標水平。患者及其醫生需要其他治療選擇。我們非常高興 BROADWAY 和 TANDEM 的數據，以及先前公佈的 BROOKLYN 數據，均證實了 Obicetrapib 作為單藥治療或與 ezetimibe 的固定劑量複方製劑，能夠顯著降低 LDL-C，並幫助患者達到建議的目標水平。這代表著我們致力於為歐洲心血管疾病患者提供潛在同類首創、低劑量、每日一次口服治療方案的重要里程碑，這亦是本公司三十多年來一直秉持的使命」，Menarini Group 行政總裁 Elcin Barker Ergun 表示。

樞紐性第三期 BROADWAY 臨床試驗的設計

這項為期 52 週的全球關鍵第三期隨機、雙盲、安慰劑對照多中心研究評估了 10 mg Obicetrapib 的有效性和安全性，作為最大耐受降脂療法的輔助劑，專門用於 LDL-C 無法充分控制的 ASCVD 及/或 HeFH 患者。該研究在北美，歐洲，亞洲和澳洲等地進行。共 2,530 名患者被隨機分為兩組，比例為2:1，接受每日一次口服 10 mg Obicetrapib 或安慰劑治療，為期 52 週，並且不受食物影響。儘管近 70% 的患者在篩查期間報告使用了高強度的他汀類藥物，但在 Obicetrapib 組患者的平均基準 LDL-C 水平為 100 mg/dL。女性約佔研究對象的 34%，研究參與者基準年齡中位數為 65 歲。

主要終點為 Obicetrapib 10 mg 組與安慰劑組相比，由基線至第 84 天 LDL-C 的百分比變化，經填補法分析顯示降低了 33%。次要終點亦包括 Obicetrapib 10 mg 與安慰劑相比，由基線至第 84 天ApoB、Lp(a)、ApoA1、HDL-C、非HDL-C、總膽固醇及甘油三酯的百分比變化，以及第 180 天及第 365 天的 LDL-C 水平（分別降低 34%及 24%，p<0.0001）。其他結果指標包括 Obicetrapib 組與安慰劑組相比，由隨機分組至首次確診發生 MACE 的時間。該試驗還評估了 Obicetrapib 的安全性和耐受性。

樞紐性第三期 TANDEM 臨床試驗的設計

這項樞紐性第三期、隨機、雙盲、四組、安慰劑對照、多中心研究，旨在評估 10 mg Obicetrapib 及 10 mg ezetimibe 的固定劑量複方製劑對 LDL-C 水平的影響，並與 10 mg ezetimibe 及 10 mg Obicetrapib 10 mg 單藥治療及安慰劑進行比較。該研究於美國各地的多個研究中心進行，共有 407 名基線 LDL-C 至少為70 mg/dL，且患有 HeFH 及/或 ASCVD 或具 ASCVD 風險等同情況的患者，以 1:1:1:1 的比例隨機分配接受 10 mg Obicetrapib 及 10 mg ezetimibe 的固定劑量複方製劑、10 mg Obicetrapib、10 mg ezetimibe或 安慰劑，治療期為 84 天。儘管約 74% 的患者在篩查期間報告使用了高強度的他汀類藥物，但在 obicetrapib-ezetimibe 組患者的平均基準 LDL-C 水平為 97 mg/dL。除評估共同主要終點及次要終點外，該試驗亦評估了 Obicetrapib 的安全性及耐受性。

Obicetrapib全球關鍵第三期計劃

Obicetrapib 全球關鍵第三期臨床開發計劃包括四項研究，涉及超過 12,250 名患者。其中三項研究針對 Obicetrapib 單獨治療，一項則評估 obicetrapib 與 ezetimibe 的固定劑量組合 (「FDC」)：

BROOKLYN 試驗 (NCT05425745) 對於在 HeFH 下仍未能充分控制 LDL-C 的患者，評估其使用 Obicetrapib 的效果。2023 年 4 月完成超過 350 名患者的研究報名。2024年第三季錄得頂線數據。

試驗 (NCT05425745) 對於在 HeFH 下仍未能充分控制 LDL-C 的患者，評估其使用 Obicetrapib 的效果。2023 年 4 月完成超過 350 名患者的研究報名。2024年第三季錄得頂線數據。 BROADWAY 試驗評估了 Obicetrapib 對於患有確定的 ASCVD 及/或 HeFH 的成年患者的效果。儘管這些患者已接受最大耐受的降脂療法，但其 LDL-C 水平仍未能得到充分控制 (NCT05142722)。2023 年 7 月完成超過 2,500 名患者的研究報名。2024 年第四季錄得頂線數據。

TANDEM 試驗評估了 Obicetrapib 作為 FDC 片劑的一部分，用於患有 ASCVD 或多種 ASCVD 風險因素及/或 HeFH 患者。這些患者儘管已接受最大耐受的降脂療法，但 LDL-C 水平仍未得到充分控制 (NCT06005597)。 2024 年 7 月完成超過 400 名患者的研究報名。2024 年 11 月錄得頂線數據

PREVAIL 是一項心血管結果試驗 (「CVOT」)，旨在評估有 ASCVD 病史的患者，儘管已採用最大耐受的降脂療法，Obicetrapib 對於那些 LDL-C 水平仍未得到充分控制的患者的效果 (NCT05202509)。2024年4月完成超過9500名患者的研究報名。

關於 Obicetrapib

Obicetrapib 是一種新型的口服低劑量 CETP 抑制劑，旨在克服目前降低LDL治療的局限性。在各項第二期試驗 ROSE2、TULIP、ROSE，以及第三期試驗 BROOKLYN、BROADWAY 和 TANDEM 中，評估 Obicetrapib 作為單藥治療或聯合治療時，均觀察到具統計學意義的 LDL-C 降低，且其副作用情況與安慰劑相似。

第三期 PREVAIL 心血管結果試驗在 2022 年 3 月開始，旨在評估 Obicetrapib 減少主要不良心血管事件的潛力，包括心血管死亡、非致命性心肌梗塞、非致命中風和非選擇性冠狀動脈再血管化。2024 年 4 月 PREVAIL 完成超過 9,500 名患者的研究報名，並進行隨機分組。

關於 Menarini Group

Menarini 是一家領先國際製藥和診斷業界的公司，營業額為 47 億美元，擁有超過 17,000 名員工。Menarini專注於心臟科、腫瘤科、肺科、腸胃科、傳染病、糖尿病、炎症和止痛的產品，專注於高未滿足需求的治療領域。Menarini 擁有 18 個生產基地和 9 個研發中心，產品銷往全球 140 個國家/地區。欲了解更多相關資訊，請瀏覽 www.menarini.com。

關於 NewAmsterdam

NewAmsterdam Pharma（納斯達克股票代碼：NAMS）是一間後期生物製藥公司，其使命是在現有已獲批准的治療方法不足或患者耐受性不佳的情況下，改善代謝疾病患者的護理。我們致力於滿足對安全、耐受性良好且便捷的低LDL治療的迫切需求。NewAmsterdam Pharmaceuticals 正進行多項第三期臨床試驗，旨在評估口服、低劑量、每日一次給藥的 CETP 抑制劑 Obicetrapib 單獨使用，或與 ezetimibe 組成固定劑量複方製劑，作為降低 LDL-C 的效益。此等療法擬作為已接受他汀類藥物治療，惟 LDL-C 濃度仍偏高，且具 CVD 風險，現有療法療效不彰或耐受性不良的患者的輔助治療方案。

SOURCE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite