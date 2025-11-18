LATIN AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS PRESENTA LA LISTA ESTESA DELLE POSIZIONI 51-100 PER IL 2025

LONDRA, 18 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Latin America's 50 Best Restaurants presenta oggi la sua lista estesa dei locali classificati dal No.51 al No.100, per festeggiare il vivace ed eterogeneo panorama culinario della regione. Questa classifica, compilata in base ai voti di 300 esperti del settore, comprende ristoranti di 26 città, e ne mette in risalto l'eccellenza gastronomica. Precede inoltre la prestigiosa cerimonia di premiazione Latin America's 50 Best Restaurants 2025, sponsorizzata da S.Pellegrino e Acqua Panna, che si terrà il 2 dicembre ad Antigua, in Guatemala.

Per l'elenco completo delle posizioni 51-100, fare clic qui .

La classifica di quest'anno include 13 nuovi ristoranti di 11 città, con lo Shizen di Lima che debutta alla posizione No.62. San Paolo è in testa ospitando sei ristoranti nella lista ampliata, un incremento notevole rispetto al 2024, con cinque locali già classificati nelle edizioni precedenti e la new entry Cepa (No.73). Buenos Aires, Città del Messico, Panama e Santiago contribuiscono ciascuna con quattro classificati. Città del Messico mantiene la posizione No.51, occupata da Pujol, seguito da vicino da Origem di Salvador al No.52.

Altre new entry degne di nota includono Umi (No.72) e Caleta (No.91) a Panama; Oseille (No.65) a Rio de Janeiro; Em (No.71) a Città del Messico; La Casa Bistró (No.89) a Caracas; Selma (No.96) a Bogotá e Fukasawa (No.100) a Santiago. Anche El Papagayo di Córdoba torna a inserirsi nella classifica al No.78. Ana (No.94) di Città del Guatemala fa la sua prima comparsa e si aggiudica l'American Express One To Watch Award, mentre Aguají (No.88) di Sosúa si inserisce in lista sotto la guida della chef Inés Páez Nin (Chef Tita), vincitrice del Champions of Change Award 2025.

William Drew, Direttore Editoriale per Latin America's 50 Best Restaurants, ha dichiarato: "È con immenso piacere che sveliamo la lista dei ristoranti classificati dal No.51 al No.100 in America Latina per il 2025. Questa lista ampliata è fondamentale per l'impegno di 50 Best nel celebrare la portata dei talenti straordinari della regione. È una fantastica piattaforma per mettere in luce destinazioni ancora più incredibili in America Latina, in un momento in cui la richiesta di viaggi incentrati sulla cucina continua a crescere in modo impressionante."

I ristoranti inseriti nell'elenco ampliato dalla posizione 51-100 saranno celebrati durante la cerimonia di premiazione dei Latin America's 50 Best Restaurants 2025 L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di 50 Best qui alle 20:00 ora del Guatemala del 2 dicembre 2025.

