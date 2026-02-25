Michter's 將推出 10 年肯德基純波本威士忌

肯德基州路易斯維爾2026年2月25日 /美通社/ -- 今年 3 月，Michter's 將從蒸餾酒廠推出自去年以來的首批 10 年波本威士忌。 這款 2026 年新作，已獲 Michter's 蒸餾大師 Dan McKee 及 Michter's 熟成大師 Andrea Wilson 的一致肯定。

McKee 說：「即使在同一酒窖內相鄰的酒桶，陳年風味也不盡相同。因此，我們會讓威士忌陳年超過十年，待其完全成熟後，才精心挑選出用於製作 Michter's 10 年波本的酒桶。 每當我們有符合崇高標準的 10 年波本值得裝瓶問世時，整個團隊都為之雀躍。」

Michter's 10 年單桶肯德基純波本威士忌

Michter's 10 年波本威士忌的酒精度為 94.4 Proof（即酒精濃度 [ABV] 為 47.2%）。 Wilson 讚歎道：「2026 年的 Michter's 10 年波本，再一次以絲滑質感、豐饒層次及複雜韻味，喚起人們對頂級威士忌那份溫暖而深沉的讚美。 姿彩紛呈的風味，道出一個真理：醇厚豐盈的品飲體驗，從不與高酒精度的數字畫上等號。」 With its rich array of flavors it continues to remind that you don't have to have a high proof to get a rich, flavorful drinking experience."

這款 2026 年新版每瓶 750 毫升，在美國的建議零售價為 195 美元。Michter's 總裁 Joseph J. Magliocco 評論道：「10 年波本對我們別具意義，因它與 10 年黑麥是肯德基 Michter's 最早推出的兩款威士忌。 我們的團隊一直以釀造最頂級的美國威士忌為目標，因此我們傾盡全力，確保每一款 10 年波本都風味十足、層次豐富，帶來難忘的品味體驗。」

2025 年 10 月，Michter's 締造歷史，成為首款連續三年榮獲英國 Drinks International 國際評審團評選為「全球最受推崇威士忌」(The World's Most Admired Whiskey) 的產品。 Michter's 傳承悠久歷史，始終如一地提供品質優越、堅守傳統的美國威士忌。 Michter's 旗下備受好評的產品線，涵蓋波本、黑麥、酸麥芽及美國威士忌，每款限量出品均在顛峰狀態下熟成。 如欲深入了解 Michter's，歡迎瀏覽 michters.com 網頁，或關注我們的 Instagram、Facebook 及 X 專頁。

