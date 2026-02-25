Michter's、10年もののケンタッキーストレートバーボンを出荷

ケンタッキー州ルイビル（米国）、2026年2月25日 /PRNewswire/ -- 今年3月、昨年以来となるMichter's社の10年ものバーボンが蒸留所から出荷されます。この2026年の出荷は、同社蒸留所の最高責任者を務めるDan McKee氏と熟成責任者のAndrea Wilson氏によって承認されています。

McKee氏は、「熟成庫では、例え隣りにある樽でも同じ熟成具合になるとは限らないため、当社はウイスキーをオーバーエイジングさせ、10年を超えるのを待ってからMichter's 10年バーボンに最適な熟成となった樽を選びます。ですから、10年以上寝かせたバーボンの樽が規定の熟成水準に達し、いよいよ出荷準備ができたと感じる瞬間が、一番興奮するのです」と述べました。

Michter's 10 Year Single Barrel Kentucky Straight Bourbon

Michter'sの10年バーボンは94.4プルーフ（アルコール度数47.2％）です。Wilson氏は、「2026年出荷のMichter's 10年バーボンは、今回も滑らかでコクがあり、複雑でうっとりするような味わいがあり、最高級ウイスキーに対する温かく郷愁に満ちた感覚を呼び起こします。その豊かな風味の広がりは、アルコール濃度に頼らずとも濃厚で豊かな味わいが得られることを思い出させてくれます」とコメントしました。

2026年出荷分は、750mlボトルの米国希望小売価格が195ドルとなります。Michter's社のJoseph J. Magliocco社長は、「10年バーボンは、10年もののケンタッキーストレートライウイスキーとともに、Kentucky Michter's社が初めて世に出した2銘柄のうちの1つであり、当社にとって極めて重要な商品です。我々は最高のアメリカンウイスキーを製造するという目標に向かって長年努力を重ねており、10年もののバーボンの各商品を、記憶に残る味わい深いウイスキーにするためにすべてを捧げてきました」と語りました。

2025年10月、同社は英国を拠点とする酒類業界専門誌 『Drinks International』 によって招集された国際的な投票者アカデミーにより、「世界で最も賞賛されるウイスキー（The World's Most Admired Whiskey）」に3年連続で選出された初のウイスキーとなりました。Michter'sは、妥協のない品質を誇る伝統的なアメリカンウイスキーを提供してきた長い歴史と豊かな伝統を誇りとしています。限定生産品はいずれも最適な熟成状態に達しており、Michter'sの高い評価を受けるポートフォリオには、バーボン、ライ、サワーマッシュウイスキー、アメリカンウイスキーが含まれています。Michter'sの詳細については、michters.comをご覧ください。また、Instagram、Facebook、Xで当社をフォローしてください。

問い合わせ先：

Joseph J. Magliocco

+1 (502) 774-2300 x580

jmagliocco@Michter'ss.com

写真 -https://mma.prnewswire.com/media/2918898/Michters_10_Year_Single_Barrel_Kentucky_Straight_Bourbon.jpg

ロゴ -https://mma.prnewswire.com/media/1923917/MICHTER_S_DISTILLERY__LLC_LOGO_Logo.jpg

SOURCE Michter's Distillery