Michter's brengt 10 Year Kentucky Straight Bourbon uit

LOUISVILLE, Ky., 25 februari 2026 /PRNewswire/ -- In maart zal sinds vorig jaar de eerste release van Michter's 10 Year Bourbon vanuit de distilleerderij worden verzonden. Deze release van 2026 is goedgekeurd door Michter's Master Distiller Dan McKee en Michter's Master of Maturation Andrea Wilson.

Michter's 10 Year Single Barrel Kentucky Straight Bourbon

McKee merkte op: "Omdat vaten, zelfs wanneer ze naast elkaar in het pakhuis liggen, niet noodzakelijkerwijs op dezelfde manier rijpen, laten wij onze whisky langer rijpen dan tien jaar en wachten we voorbij de grens van tien jaar om vervolgens volledig gerijpte vaten te selecteren voor Michter's 10 Year Bourbon. Ons team is enthousiast wanneer we een 10 Year Bourbon hebben die volgens ons voldoet aan onze hoge normen en klaar is om te worden uitgebracht."

Michter's 10 Year Bourbon heeft een alcoholpercentage van 94.4 Proof (47,2% ABV). Volgens Wilson: "De release van 2026 van Michter's 10 Year Bourbon is opnieuw een zachte, rijke, complexe en boeiende whisky die warme, nostalgische gevoelens oproept bij de waardering van een geweldige whisky. Met zijn rijke palet aan smaken blijft hij bewijzen dat je geen hoog alcoholpercentage nodig hebt om een rijke, smaakvolle drinkervaring te krijgen."

De release van 2026 krijgt in de VS een aanbevolen verkoopprijs van USD 195 voor een fles van 750 ml. "Ten Year Bourbon is voor ons zeer bijzonder, omdat het samen met 10 Year Rye een van de eerste twee varianten was die Kentucky Michter's ooit heeft uitgebracht. Terwijl ons team is blijven streven naar het doel om de beste Amerikaanse whisky te produceren, hebben wij er alles aan gedaan om elke uitgave van onze 10 Year Bourbon tot een volle, rijke whisky te maken die een memorabele smaakervaring biedt", aldus Michter's President Joseph J. Magliocco.

In oktober 2025 werd Michter's de eerste whisky die drie jaar op rij werd uitgeroepen tot 'The World's Most Admired Whiskey' door een internationale academie van stemmers bijeengeroepen door het in het VK gevestigde Drinks International. Michter's heeft een lange en rijke geschiedenis in het aanbieden van traditionele Amerikaanse whisky's van onberispelijke kwaliteit. Elk product uit het beperkte aanbod van Michter's wordt gerijpt tot het perfect op dronk is. Het veelgeprezen portfolio omvat bourbon, rye, sour mash whiskey en American whiskey. Voor meer informatie over Michter's kunt u terecht op michters.com en ons volgen op Instagram, Facebook en X.

