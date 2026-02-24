Michter's lance le Kentucky Straight Bourbon 10 ans d'âge

LOUISVILLE, Ky., 24 février 2026 /PRNewswire/ -- En mars prochain, le Bourbon Michter's 10 ans sera expédié de la distillerie pour la première fois depuis l'année dernière. Cette version 2026 a été approuvée par le maître distillateur de Michter's, Dan McKee, et le maître de la maturation de Michter's, Andrea Wilson.

Michter's 10 Year Single Barrel Kentucky Straight Bourbon

M. McKee a fait remarquer : « Comme les fûts ne vieillissent pas tous de la même manière, même s'ils sont côte à côte dans l'entrepôt de stockage, nous surévaluons notre whisky et attendons plus de dix ans avant de sélectionner des fûts entièrement mûrs pour le Michter's 10 Year Bourbon ». Notre équipe est très enthousiaste lorsque nous avons un bourbon de 10 ans d'âge que nous estimons être à la hauteur de nos exigences et prêt à être commercialisé".

Le Michter's 10 Year Bourbon a une teneur en alcool de 94,4 % (47,2 % ABV). Selon M. Wilson, « la version 2026 du Michter's 10 Year Bourbon est une fois de plus une boisson onctueuse, riche, complexe et captivante qui évoque des sentiments de chaleur et d'appréciation d'un grand whisky. Avec son riche éventail de saveurs, il continue de rappeler qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un taux d'alcool élevé pour obtenir une expérience de consommation riche et savoureuse ».

L'édition 2026 sera proposée au prix de vente conseillé de 195 $ pour une bouteille de 750 ml aux États-Unis. « Le Ten Year Bourbon est très spécial pour nous car, avec le 10 Year Rye, il s'agissait de l'un des deux premiers types de whiskey que Kentucky Michter's ait jamais commercialisés. Alors que notre équipe continue de s'efforcer d'atteindre l'objectif de produire le meilleur whiskey américain, nous avons fait tout notre possible pour que chaque édition de notre 10 Year Bourbon soit un whiskey riche et savoureux, offrant une expérience gustative mémorable », a commenté le président de Michter's, Joseph J. Magliocco.

En octobre 2025, Michter's est devenu le premier whiskey à être nommé trois années consécutives « The World's Most Admired Whiskey » (le whiskey le plus admiré au monde) par une académie internationale de votants convoquée par l'organisation britannique Drinks International. Michter's a une longue et riche tradition de whiskeys américains traditionnels d'une qualité sans compromis. Les produits Michter's, dont la production est limitée, sont vieillis jusqu'à ce qu'ils atteignent leur maturité maximale. La gamme de produits Michter's, qui jouit d'une grande notoriété, comprend des bourbons, des seigles, des whiskys à base de raisin sec et des whiskys américains. Pour plus d'informations sur Michter's, veuillez consulter michters.com et nous suivre sur Instagram, Facebook, et X.

