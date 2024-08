Movement Labs adotta AggLayer sviluppato da Polygon Labs, per portare liquidità unificata nelle catene L2 basate su Move

Il lancio della testnet richiama 160 milioni di dollari USA in valori totali bloccati (TVL) impegnati, a riprova della forte domanda per l'ecosistema Move

SAN FRANCISCO, 1 agosto 2024 /PRNewswire/ -- Movement Labs, una rete focalizzata sugli strumenti open source dedicata al linguaggio Move per smart contract, e Polygon Labs, una società di sviluppo software impegnata nella realizzazione di una rete blockchain aggregata, oggi hanno annunciato una collaborazione strategica che segna una pietra miliare significativa nell'interoperabilità della blockchain. Movement Labs adotterà AggLayer sviluppato da Polygon Labs, per arrivare a una liquidità unificata tramite le catene Layer-2 basate su MoveVM, su tutte le catene connesse ad AggLayer e su Ethereum. Con questa integrazione Movement diventa il primo ecosistema basato su Move a utilizzare AggLayer, colmando efficacemente il divario tra gli ecosistemi Move ed EVM.

L'annuncio coincide con il lancio della testnet pubblica di Movement Labs, che ha già richiamato ben 160 milioni di dollari in valori totali bloccati (TVL) prima della mainnet. Il protocollo Solv, pioniere nella creazione di riserva decentralizzata di Bitcoin, ha stanziato 100 milioni di dollari in TVL su Movement. Gli investitori nuovi e storici di Movement Labs, tra cui 280 Capital, hanno impegnato altri 60 milioni di dollari in TVL.

Nell'ambito della collaborazione, AggLayer fungerà da fondamenta per l'unificazione della liquidità tra queste catene basate su MoveVM, AggChains ed Ethereum, per rispondere al problema critico della liquidità frammentata nello spazio della blockchain. AggLayer, i cui primi componenti sono stati attivati a febbraio, collega tra loro in modo sicuro le catene sovrane unificando liquidità, utenti e stato, offrendo però la sensazione di un'unica catena. Risolvendo il problema della frammentazione delle criptovalute, AggLayer consente agli sviluppatori di far crescere i progetti attraverso una rete infinitamente orizzontale di catene connesse.

Per la disponibilità dei dati, Movement utilizza Celestia e offre una soluzione ad alto rendimento per la pubblicazione dei dati sulle transazioni fuori catena, pur continuando a effettuare le compensazioni su Ethereum. In qualità di layer leader nel settore della disponibilità dei dati, Celestia offre agli sviluppatori una scalabilità senza autorizzazioni, sbloccando L2 alt-VM e applicazioni ad alto throughput precedentemente disponibili solo su alt L1, come Solana o soluzioni DA soggette ad autorizzazioni.

Sfruttando la tecnologia Polygon, Movement Labs mira a creare un ambiente della blockchain efficiente, sicuro e interoperabile, in grado di affrontare le difficoltà critiche del Web3, tra cui liquidità frammentata ed esperienza utente.

"La nostra piattaforma risponde a un'esigenza fondamentale nell'ecosistema del Web3", ha spiegato Rushi Manche, co-fondatore di Movement Labs. "Gli sviluppatori non sono più costretti a scegliere tra l'ambiente affidabile di Ethereum e la sicurezza degli L1 alternativi. Movement offre il meglio di entrambi: la familiarità di un L2 Ethereum e la maggior sicurezza e performance del linguaggio Move. Ciò consente di implementare i progetti in tutta sicurezza, potendo contare sulla protezione dalle vulnerabilità comuni e, al contempo, sfruttando la solidità economica dell'ecosistema di Ethereum".

"La missione di AggLayer è unificare il Web3 nella sua interezza, riunendo il maggior numero possibile di utenti, sviluppatori, linguaggi di programmazione, diversi contratti e catene intelligenti e liquidità", è la dichiarazione di Marc Boiron, amministratore delegato di Polygon Labs. "L'introduzione delle catene all'interno della rete Movement in AggLayer accelera questa missione e avvicina ulteriormente il Web3 a un'interoperabilità globale illimitata. Questa collaborazione contribuirà notevolmente ad alleviare alcuni dei problemi più urgenti del Web3, che attualmente ne ostacolano l'adozione di massa: liquidità isolata ed esperienza utente frammentata".

Il lancio della testnet pubblica di Movement Labs punta i riflettori su sei diversi progetti del Web3, già implementati sulla testnet di Movement:

Echelon : un mercato monetario altamente efficiente progettato per la scalabilità dei comparti DeFi e Liquidity di Move con strategie supportate da LST, RWA e da stablecoin.

: un mercato monetario altamente efficiente progettato per la scalabilità dei comparti DeFi e Liquidity di Move con strategie supportate da LST, RWA e da stablecoin. Moveposition : una piattaforma di elargizione/concessione di prestiti decentralizzata su Movement Labs. Alimentato da un risk engine di livello istituzionale e basato sulla gestione adattiva del rischio, Moveposition offre agli utenti un metodo affidabile e preciso per la gestione degli asset tramite una semplice connessione al portafoglio.

: una piattaforma di elargizione/concessione di prestiti decentralizzata su Movement Labs. Alimentato da un risk engine di livello istituzionale e basato sulla gestione adattiva del rischio, Moveposition offre agli utenti un metodo affidabile e preciso per la gestione degli asset tramite una semplice connessione al portafoglio. Meridian : un mercato decentralizzato per la liquidità e un protocollo di staking per la liquidità costruito in modo nativo su Movement Labs che consente agli utenti di fare trading e far fruttare i propri asset in modo fluido.

: un mercato decentralizzato per la liquidità e un protocollo di staking per la liquidità costruito in modo nativo su Movement Labs che consente agli utenti di fare trading e far fruttare i propri asset in modo fluido. Avitus : un protocollo perpetuo, nativo su Movement, che consente agli utenti di utilizzare qualsiasi asset come garanzia per il trading e di sfruttare le partecipazioni già in essere senza passare agli asset blue chip.

un protocollo perpetuo, nativo su Movement, che consente agli utenti di utilizzare qualsiasi asset come garanzia per il trading e di sfruttare le partecipazioni già in essere senza passare agli asset blue chip. BRKT : un protocollo decentralizzato di previsione dell'andamento dei mercati e di gestione della concorrenza che utilizza opzioni binarie e tornei a eliminatorie.

: un protocollo decentralizzato di previsione dell'andamento dei mercati e di gestione della concorrenza che utilizza opzioni binarie e tornei a eliminatorie. Infinite Seas : un MMO di trading, di combattimento e diplomatico ambientato nel mondo marittimo, completamente su blockchain

Questa collaborazione e il riuscito lancio della testnet rappresentano importanti progressi verso la "Road to Parthenon" (Strada verso il Partenone) di Movement: il suo viaggio verso la mainnet.

Sfruttando AggLayer, Movement consente agli sviluppatori di implementare contratti Solidity su catene basate su Move senza necessità di modificare il codice, beneficiando al tempo stesso delle funzionalità di sicurezza avanzate di Move che eliminano quasi il 90% dei vettori di attacco prioritari definiti dall'auditor. Questa integrazione non solo migliora l'interoperabilità, ma apre la strada anche a una maggior innovazione e adozione nello spazio della blockchain.

Informazioni su Movement Labs

Movement Labs è la forza innovativa che sta dietro Movement Network, un ecosistema di blockchain modulari basate su Move che consente agli sviluppatori di creare applicazioni blockchain sicure, performanti e interoperabili, colmando il divario tra gli ecosistemi Move ed EVM. L'organizzazione sta sviluppando la prima L2 Virtual Machine Move per Ethereum, insieme a strumenti e protocolli open source per facilitare l'adozione del linguaggio di programmazione Move in tutti gli ecosistemi della blockchain. Con Movement, gli sviluppatori possono lanciare facilmente rollup VM Move a performance elevate. Con il supporto di un finanziamento di serie A del valore di 38 milioni di dollari guidato da Polychain Capital, e con la partecipazione di Binance Labs, Hack VC, Placeholder, OKX Ventures e Archetype, Movement Labs punta a rivoluzionare l'interoperabilità della blockchain e a far progredire le tecnologie basate su Move nello spazio del Web3. Per ulteriori informazioni sull'hackathon di Movement dedicato agli sviluppatori Battle of Olympus (Battaglia dell'Olimpo) e sulle entusiasmanti novità del team, seguire l'azienda su X e Discord.

Informazioni su Polygon Labs

Polygon Labs è una società di sviluppo software che crea e sviluppa una rete blockchain aggregata dotata di interoperabilità cross-chain tramite AggLayer, un protocollo decentralizzato su Ethereum che unifica le basi utenti e la liquidità per tutte le catene connesse. Polygon Labs ha contribuito anche allo sviluppo di base di diversi protocolli di scaling diffusamente adottati, tra cui Polygon PoS, Polygon CDK e Polygon zkEVM, oltre a Polygon Miden, attualmente in fase di sviluppo.

Sito web | Twitter | Developer Twitter | Telegram | LinkedIn | Reddit | Discord | Instagram | Facebook

Informazioni sul protocollo Solv:

Solv propone in modo pionieristico una riserva decentralizzata di Bitcoin, volta a sbloccare l'intero potenziale di oltre un trilione di dollari in asset Bitcoin attraverso un'infrastruttura per il consenso sulla liquidità. Affrontando la frammentazione degli asset BTC, e offrendo opportunità di rendimento e soluzioni di custodia all'insegna della conformità, Solv crea un gateway completo per i BTCFi e apre inoltre la strada ai fondi tradizionali, per debuttare con sicurezza nel mondo delle criptovalute. Supportato da investitori di primo piano del calibro di Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital e altri, Solv Protocol si impone come punto di riferimento in termini di sicurezza e fiducia. Il protocollo Solv è stato sottoposto ad approfonditi controlli di sicurezza da parte di aziende leader del calibro di Quantstamp, Certik, SlowMist, Salus e Secbit, a garanzia degli standard di sicurezza più elevati.

Informazioni su 280 Capital:

280 Capital è la divisione sul Web3 del family office Huang, Liu, and Chen, che vanta un patrimonio gestito di 2,5 miliardi di dollari. La famiglia opera nello spazio del Web3 dal 2014 e ha realizzato un portafoglio di criptovalute ancorato a un cospicuo accumulo iniziale di BTC. Per ulteriori informazioni visitare https://www.280.xyz/

Informazioni su Celestia

Celestia è una rete modulare per la disponibilità dei dati che consente a chiunque di lanciare la propria blockchain in modo semplice e sicuro.

Informazioni su Echelon

Echelon è un mercato monetario ad alta efficienza, scritto in Move, che facilita la concessione e l'ottenimento in prestito di asset tramite pool non custoditi, e che consente agli utenti di incassare interessi e di aumentare il potere d'acquisto tramite leva finanziaria. Le posizioni sono sovracollateralizzate per proteggere i finanziatori, ed eMode offre la massima efficienza di capitale per chi richiede il prestito. Il protocollo è completo di pool isolati, per asset 'a coda lunga' (long tail) e strategie a un solo clic per il leverage staking e depositi garantiti da RWA, come i titoli del tesoro con effetto leva.

Informazioni su Moveposition

Moveposition è una nuova generazione di blockchain estremamente performanti e parallelizzate in modo ottimale, emerse per rivoluzionare la velocità di esecuzione on-chain. Incubato da Superposition, Moveposition è realizzato su questa infrastruttura utilizzando la gestione adattiva del rischio per offrire soluzioni precise, affidabili e dettagliate e aprire la strada alla DeFi ad alta fedeltà. Moveposition risolve il collo di bottiglia della DeFi generato dalla gestione inadeguata del rischio collaterale, dai maggiori rischi per la sicurezza e dall'insufficiente coinvolgimento dei richiedenti il prestito. Analizzando in tempo reale la volatilità del mercato dei portafogli collaterali, e incorporando il comportamento on-chain, Moveposition offre la massima efficienza di capitale per l'ecosistema e tassi di prestito personalizzati e precisi per gli utenti.

Informazioni su Meridian

Meridian è un mercato di liquidità decentralizzato e un protocollo di staking liquido costruito in modo nativo su Movement Labs che consente agli utenti di fare trading e guadagnare con i propri asset in modo fluido.

Informazioni su Avitus

Avitus è l'unico protocollo modulare senza autorizzazioni creato su misura sulla base di Movement Labs. Consente di utilizzare qualsiasi asset come garanzia per il trading di future perpetui, permettendo finalmente a tutti i detentori di asset di sbloccare più utility dai propri portafogli. Grazie alle funzionalità congiunte di auto-scaling della liquidità e di hyper-scaling delle quotazioni, gli utenti ora possono sfruttare le partecipazioni correnti per il trading e la speculazione su una vasta gamma di asset precedentemente inaccessibili. Avitus diventerà il punto di riferimento per liquidità e contrattazioni efficienti in termini di capitale semplificando l'onboarding del prossimo miliardo di utenti, promuovendo volumi di scambi su larga scala, del valore di trilioni di dollari.

Informazioni su BRKT

BRKT è un avanzato protocollo di competition management su base decentralizzata basato sugli smart contract Solidity. Offre una piattaforma sicura e innovativa per la creazione, gestione e registrazione di competizioni, caratterizzata al contempo dall'efficiente distribuzione dei premi. Per esplorare il futuro del competitive gaming visitare https://brkt.gg

Informazioni su Infinite Seas

Infinite Seas è un pionieristico MMO di trading, combattimento e diplomazia dedicato al mondo marittimo totalmente on-chain che amplifica al massimo la libertà e gli incentivi economici dei giocatori. Sfruttando l'innovativa infrastruttura AMM e un robusto motore backend promuoviamo le microtransazioni e il trading autonomo da giocatore a giocatore. Ispirato a classici come Heroes of Might and Magic, Age of Empires e Uncharted Waters, Infinite Seas offre un mondo di gioco senza limiti con un gameplay senza sessioni, un'economia aperta e ricche opportunità di trading nel gioco. Il nostro team dedicato di esperti MMO è impegnato a creare un'economia di gioco sostenibile e immersiva con un impatto nel mondo reale, aprendo nuove strade nel mondo dei giochi blockchain. Unisciti a noi in questa avventura senza precedenti e diventa parte del futuro dei giochi on-chain.

