OANDA Prop Trader abilita i pagamenti in criptovalute e lancia un concorso a premi da 10.000 dollari

OANDA Prop Trader accetta i pagamenti in criptovalute, offre ai clienti la possibilità di effettuare pagamenti cripto nel corso delle sfide e lancia un concorso a premi da 10.000 dollari USA

VALLETTA, Malta, 16 luglio 2024 /PRNewswire/ -- OANDA oggi ha annunciato l'introduzione delle criptovalute* come metodo di pagamento nella sua attività di prop trading, OANDA Prop Trader, offrendo ai clienti di tutto il mondo la possibilità di pagare con criptovalute le sfide di trading tramite il portale utente del programma.

OANDA Prop Trader è un programma che consente ai trader autogestiti di diventare signal provider, con una compartecipazione agli utili, per l'attività di trading proprietario dell'azienda. Per la qualificazione al programma i partecipanti devono acquistare e completare una sfida. Attraverso la sfida, i potenziali signal provider dimostrano la propria capacità di generare profitti e gestire il rischio. Grazie a numerosi metodi di pagamento, i partecipanti ora possono acquistare una sfida con criptovalute* e iniziare da subito a valutare le proprie capacità di trading.

Lucian Lauerman, responsabile delle risorse digitali e vicedirettore operativo (COO) di OANDA, ha commentato: "Siamo lieti di annunciare l'aggiunta di criptovalute come metodo di pagamento in risposta alla crescente domanda globale. Un numero elevato di "consumatori orientati alla tecnologia" nei paesi serviti da OANDA Prop Trader sta adottando le criptovalute, aprendo così nuove porte per quei trader che vogliono massimizzare l'economia digitale come porta d'ingresso nel prop trading".

Il concorso a premi da 10.000 dollari apre più possibilità per gli aspiranti prop trader

Ma non è tutto. OANDA Prop Trader lancia anche un entusiasmante concorso a premi da 10.000 dollari aperto agli aspiranti trader residenti in tutti i paesi in cui è disponibile OANDA Prop Trader.

I candidati possono partecipare al concorso a premi registrandosi a un account Prop Trader di OANDA per avere la possibilità di vincere un buono da 100 dollari per acquistare una sfida. Ogni registrazione garantisce una partecipazione all'estrazione e cento vincitori verranno selezionati casualmente per condividere un montepremi totale di 10.000 dollari.

"Noi di OANDA Prop Trader riteniamo che i nostri clienti siano preziosi e ci impegniamo a premiare il loro percorso per diventare trader di successo. Il concorso a premi da 10.000 dollari rappresenta un percorso divertente e conveniente per molti aspiranti trader, che hanno la possibilità di mettere alla prova le proprie abilità in un ambiente di prop trading", ha affermato Crystal Lok, responsabile dei mercati emergenti presso OANDA.

Per ulteriori informazioni visitare il sito web di OANDA Prop Trader all'indirizzo https://proptrader.oanda.com/en/

*I pagamenti sono accettati sia in stablecoin che in criptovalute diffuse: BTC , AAVE , ADA, BCH , BNB, , BSV, DOGE, DOT, ETH, LINK, LTC, MATIC, NANO, QTUM, SHIB, SOL, TRX, TUSD, USDC, USDT20, USDTTRC20.

Informazioni su OANDA

Fondato nel 1996, OANDA è uno dei gruppi di trading online leader a livello mondiale e offre trading multi-asset, dati valutari e analisi a clienti aziendali e al dettaglio in tutto il mondo.

Dalla sua fornitura di dati gratuiti sui tassi di cambio su Internet al lancio di una piattaforma di trading forex che ha contribuito a fare da pioniere nel trading valutario basato sul web, OANDA continua a dedicarsi alla creazione di esperienze di trading più intelligenti.

Con entità regolamentate in molti dei mercati finanziari più attivi del mondo, tra cui New York, Toronto, Londra, Varsavia, Singapore, Tokyo e Sydney, OANDA consente ai clienti al dettaglio di negoziare in una varietà di classi di attività su una piattaforma di trading pluripremiata. A seconda della posizione geografica, questi possono includere derivati di indici del mercato globale, azioni, materie prime, titoli del tesoro, metalli preziosi, forex e criptovalute.

Per ulteriori informazioni visitare https://www.oanda.com/group/ oppure seguire OANDA su LinkedIn.

