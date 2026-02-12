Phemex Astral Trading League (PATL) ora disponibile: un sistema di progressione del trading stagionale sostenibile

APIA, Samoa, 12 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, presenta Phemex Astral Trading League (PATL), un framework permanente di concorsi a tema costellazione che ridefinisce il funzionamento delle competizioni sui derivati in criptovalute. Invece di organizzare periodicamente gare promozionali di trading sui future, l'exchange ha riunito i suoi concorsi ricorrenti giornalieri, settimanali e mensili in un campionato strutturato e stagionale, progettato per garantire continuità.

Phemex Astral Trading League (PATL) Goes Live, Building a Sustainable Seasonal Trading Progression System

I concorsi di trading sono comuni, ma la maggior parte premia il volume a breve termine piuttosto che lo sviluppo di competenze. PATL è stato progettato come un campionato basato sulla progressione che avvantaggia i trader di tutti i livelli. Integrando classifiche giornaliere del ROI, missioni settimanali e classifiche mensili, premia efficienza, coerenza e strategia, e non solo la scala del capitale. Gli account più piccoli possono competere in base alla percentuale di rendimento, mentre i trader esperti vengono premiati per l'esecuzione disciplinata. Diversificando i percorsi dei concorsi, Phemex riduce la dipendenza dalle gare basate sul puro turnover e introduce molteplici narrazioni sulle prestazioni all'interno di un unico sistema.

Ogni stagione zodiacale presenta un design unico, introducendo strumenti, meccanismi, incentivi e obiettivi formativi distinti, allineati con diversi archetipi di trading. Le stagioni di avventura possono mettere in risalto strumenti avanzati con formazione mirata, mentre le stagioni di analisi enfatizzano la strategia strutturata, incoraggiando una crescita sostenibile rispetto alla partecipazione basata sui volumi.

La stagione inaugurale, PATL: La stagione dell'Acquario trae spunto concettualmente dai tratti associati all'Acquario, ovvero logica, indipendenza e pensiero orientato ai sistemi. La sua struttura privilegia le prestazioni e la coerenza del ROI rispetto all'esecuzione ad alta frequenza o alla dipendenza dal mercato direzionale. La stagione prevede un montepremi complessivo fino a 450.000 dollari e premi fisici esclusivi, tra cui una Tesla Model 3 e gli AirPods Max.

Federico Variola, CEO di Phemex, ha definito PATL come un'infrastruttura piuttosto che come un'attività di marketing. "La Phemex Astral Trading League è progettata intorno al trader, non solo alla transazione. Invece di premiare i picchi di volume a breve termine, stiamo creando un sistema che premia i progressi, la coerenza e lo sviluppo delle competenze a ogni livello. Che si tratti di un principiante o di un operatore già attivo su larga scala, l'obiettivo è fornire un percorso strutturato per migliorare strategia, disciplina ed esperienza nel tempo. Vogliamo che i trader crescano con la piattaforma, acquisendo conoscenze, perfezionando l'esecuzione e avanzando nelle stagioni in base alle capacità, non solo alle dimensioni. Il successo commerciale sostenibile deriva dall'apprendimento e dalla progressione, e questo quadro è stato creato per supportare tale percorso".

Riformattando i concorsi ricorrenti in un campionato basato sulle costellazioni, Phemex posiziona PATL come un framework di coinvolgimento duraturo, che fonde parametri di performance, identità stagionale e riconoscimento della comunità nell'esperienza quotidiana dei derivati.

Informazioni su Phemex

Fondata nel 2019, Phemex è una Borsa di criptovalute incentrata sull'utente a cui si affidano oltre 10 milioni di trader in tutto il mondo. La piattaforma offre prodotti di trading spot e derivati, copy trading e gestione patrimoniale progettati per dare priorità all'esperienza utente, alla trasparenza e all'innovazione. Con un approccio proiettato al futuro e un impegno verso una maggiore autonomia e controllo da parte degli utenti, Phemex offre strumenti affidabili, accesso inclusivo e opportunità in continua evoluzione per i trader di ogni livello affinché possano crescere e avere successo.

Per ulteriori informazioni visitare il sito https://phemex.com/

