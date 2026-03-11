Von 100 bis 600 Patienten: Um Patienten mit Akne zu unterstützen, verstärkt Avène, die führende Marke der Pierre Fabre Laboratories, die Aussagekraft ihrer klinischen Studien durch Datenanreicherung mittels künstlicher Intelligenz.

TOULOUSE, Frankreich, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- Avène, die führende Marke in französischen Apotheken*, hat in Zusammenarbeit mit dem in Toulouse ansässigen HealthTech-Unternehmen BotDesign einen bedeutenden Durchbruch im Bereich der klinischen Studien zur Dermokosmetik bekannt gegeben.

Im Jahr 2026 wird Avène eine vergleichende klinische Studie durchführen, um die Wirksamkeit seiner neuen Behandlung für zu Akne neigende Haut, Avène Cleanance Comedomed+, in der Erhaltungsphase nach einer oralen Isotretinoin-Behandlung bei Erwachsenen mit schwerer bis sehr schwerer Akne zu bewerten.

Pierre Fabre Laboratories untersuchen das Potenzial der künstlichen Intelligenz, um eine neue Generation klinischer Studien im Bereich der Dermokosmetik zu initiieren

Avène ist bekannt für seine dermatologische Expertise, die auf therapeutischem Know-how basiert, und engagiert sich seit 1990 für die Verbesserung der Behandlung von Hauterkrankungen. Damit ist Avène die erste Marke, die künstliche Intelligenz in klinischen Studien für Dermokosmetika einsetzt.

Dies ist ein konkretes Beispiel für die „Supportive Care"-Strategie der Pierre Fabre Laboratories.

Diese Studie ist in zweierlei Hinsicht einzigartig: aufgrund ihres wissenschaftlichen Anspruchs und weil sie vollständig mit der 2025 eingeführten Strategie der „unterstützenden Pflege" der Pierre Fabre Laboratories im Einklang steht.

„Wir gehören zu einer Gruppe, die seit jeher in den Bereichen Pharmazeutika und Dermokosmetik verwurzelt ist. Dank unserer medizinischen Expertise verfügen wir über einen Vorsprung beim Verständnis der Patienten und ihrer Erkrankungen. Wir sind ideal positioniert, um auf der Grundlage der Erkrankung Behandlungsprotokolle anzubieten, die Dermokosmetika mit Medikamenten kombinieren. Wir arbeiten bereits an Lösungen, um noch einen Schritt weiter zu gehen, indem wir dermokosmetische Innovationen entwickeln, die die Wirkung der Medikamente verlängern und verstärken oder deren Notwendigkeit hinauszögern können. Da es sich um Dermokosmetika handelt, können sie im Gegensatz zu vielen medikamentösen Behandlungen langfristig angewendet werden", erklärt Dr. Gautier Doat, medizinischer Direktor von Eau Thermale Avène.

