Pierre Fabre Laboratories explora el potencial de la IA para lanzar estudios clínicos en dermocosmética

-Pierre Fabre Laboratories explora el potencial de la Inteligencia Artificial para lanzar una nueva generación de estudios clínicos en dermocosmética

De 100 a 600 pacientes: Para apoyar a los pacientes con acné, Avène, la marca líder de Pierre Fabre Laboratories, refuerza la solidez de sus estudios clínicos mediante la optimización de datos utilizando Inteligencia Artificial.

TOULOUSE, Francia, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Avène, la marca líder en farmacias francesas*, en colaboración con la empresa HealthTech de Toulouse BotDesign, ha anunciado un gran avance en el ámbito de los estudios clínicos en dermocosmética.

En 2026, Avène realizará un estudio clínico comparativo para evaluar la eficacia de su nuevo tratamiento para pieles con tendencia a tener acné, Avène Cleanance Comedomed+, en la fase de mantenimiento tras el tratamiento con isotretinoína oral en adultos con acné severo a muy severo.

Avène es reconocida por su experiencia dermatológica, inspirada en el conocimiento terapéutico, y se ha comprometido a mejorar el tratamiento de las patologías cutáneas desde 1990. De este modo, se convierte en la primera marca en utilizar la Inteligencia Artificial en estudios clínicos para dermocosméticos.

Un ejemplo concreto de la estrategia de "Cuidados de Apoyo" de Pierre Fabre Laboratories

Este estudio es único por dos razones: por su ambición científica y por estar plenamente alineado con la estrategia de "Cuidados de Apoyo" de Pierre Fabre Laboratories, lanzada en 2025.

"Pertenecemos a un grupo con una larga trayectoria en el sector farmacéutico y dermocosmético. Nuestra experiencia médica nos permite comprender a los pacientes y sus patologías con ventaja. Nos encontramos en una posición ideal para ofrecer protocolos de tratamiento basados en la patología, combinando la dermocosmética con la medicación. Ya estamos preparando soluciones para ir más allá, desarrollando innovaciones dermocosméticas capaces de prolongar y amplificar la acción de la medicación o retrasar su necesidad. Al ser dermocosméticos, pueden utilizarse a largo plazo, a diferencia de muchos tratamientos farmacológicos", explicó el Dr. Gautier Doat, director médico de Eau Thermale Avène.

