Les Laboratoires Pierre Fabre explorent le potentiel de l'Intelligence Artificielle pour lancer une nouvelle génération d'études cliniques en dermo-cosmétique

De 100 à 600 patients : pour accompagner les patients souffrant d'acné, Avène, première marque des Laboratoires Pierre Fabre, renforce la robustesse de ses études cliniques grâce l'augmentation de données par l'Intelligence Artificielle.

TOULOUSE, France, 11 mars 2026 /PRNewswire/ -- Avène, marque leader du circuit pharmacie en France*, en partenariat avec la HealthTech toulousaine BotDesign, annonce une avancée majeure dans le domaine des études cliniques en dermo-cosmétique.

En 2026, Avène mènera une étude clinique comparative pour évaluer l'efficacité de son nouveau soin pour les peaux à tendance acnéique, Avène Cleanance Comedomed+, en phase de maintenance après un traitement oral par isotrétinoïne chez des adultes souffrant d'acné sévère à très sévère.

Reconnue pour son expertise dermatologique inspirée d'un savoir-faire thérapeutique, Avène, engagée depuis 1990 pour améliorer la prise en charge des pathologies cutanées devient ainsi la première marque à utiliser l'Intelligence Artificielle dans le cadre d'études cliniques en dermo- cosmétique.

Une étude clinique pionnière

L'étude clinique conduite par Avène comprendra deux groupes de patients :

Un groupe traité par Avène Cleanance Comedomed+ après l'isotrétinoïne. Un groupe recevant un placebo après l'isotrétinoïne.

Une fois l'étude terminée, l'objectif, en partenariat avec BotDesign, sera d'augmenter artificiellement le nombre de patients, en particulier dans le bras placebo, afin de renforcer la puissance statistique et la robustesse des résultats.

L'innovation majeure de ce projet réside dans l'application de technologies d'Intelligence Artificielle permettant de générer des données synthétiques patients et d'augmenter virtuellement les effectifs dans les deux groupes, jusqu'à 500 patients supplémentaires.

Une méthodologie validée par la communauté scientifique

Cette méthodologie d'augmentation de données par l'Intelligence Artificielle a déjà été présentée lors de l'International Congress of Dermatology à Rome, le 19 juin dernier, et fera l'objet d'une publication scientifique actuellement en préparation.

Elle viendra consolider la solidité des résultats de l'étude clinique, qui seront présentés en décembre 2026. Cela ouvrira la voie à de nouvelles innovations dans la conception et la conduite d'études cliniques en dermo-cosmétique.

Une illustration concrète de la stratégie « Supportive Care » des Laboratoires Pierre Fabre

Cette étude est unique en son genre à deux niveaux : par son ambition scientifique et parce qu'elle s'inscrit pleinement dans la stratégie de « supportive care » des Laboratoires Pierre Fabre, initiée en 2025.

« Nous appartenons à un groupe ancré depuis toujours dans le médicament et la dermo-cosmétique. Notre savoir-faire médical nous donne une longueur d'avance dans la compréhension du patient, de la pathologie. Nous sommes les mieux positionnés pour être en mesure de proposer des protocoles de soins partant de la pathologie et associant un soin dermo-cosmétique à un traitement. Nous préparons déjà des solutions pour aller plus loin, en développant des innovations dermo-cosmétiques capables d'étendre et amplifier l'action du médicament, ou de retarder la prise. Parce qu'il s'agit de dermo-cosmétiques, ces soins pourront être utilisés sur le long terme, contrairement à de nombreux traitements médicamenteux » précise le Dr Gautier Doat, directeur médical de la marque Avène.

À propos de la prévalence de l'acné :

Selon l'étude ALL, l'enquête la plus importante jamais réalisée en dermatologie, lancée fin 2022 par la Direction médicale Pierre Fabre avec + de 50 000 personnes interrogées, dans 20 pays, répartis sur 5 continents, presque la moitié de la population de plus 16 ans est concerné par l'acné. Pour en savoir plus : https://www.pierre-fabre.com/fr-fr/article/creation-projet-all-dermatologie

À propos des Laboratoires Pierre Fabre

Les Laboratoires Pierre Fabre sont la 2ème entreprise dermo-cosmétique au monde et l'un des premiers laboratoires pharmaceutiques européens. Leur portefeuille Dermo-Cosmétique C Personal Care est composé de marques internationales dont Eau Thermale Avène, Ducray, Klorane, A-Derma, René Furterer, Même Cosmetics, Darrow et Elgydium. Leur activité Medical Care couvre 5 domaines thérapeutiques principaux : l'oncologie, la dermatologie, les maladies rares, les maladies chroniques et la santé familiale. En 2024, les Laboratoires Pierre Fabre ont réalisé un chiffre d'affaires de 3,1 milliards d'euros, dont 70% à l'international dans 120 pays. Implantés depuis toujours en région Occitanie, ils fabriquent près de 90% de leurs produits en France et emploient 10 200 collaborateurs dans le monde. Leur budget de RCD s'est élevé à 219 M€ dont 60% dédiés aux thérapies ciblées en oncologie et 35% aux thérapies et aux soins de la peau.

L'actionnaire majoritaire (86%) des Laboratoires Pierre Fabre est une Fondation humanitaire éponyme reconnue d'utilité publique. Les collaborateurs sont l'autre actionnaire de l'entreprise. Cette structure capitalistique est garante de l'indépendance de l'entreprise, de sa vision à long-terme et de sa contribution au bien commun. Les dividendes versés à la Fondation Pierre Fabre bénéficient à 35 programmes d'accès à la santé déployés dans 22 pays parmi les moins avancés au monde.

La démarche RSE des Laboratoires Pierre Fabre est évaluée par AFNOR Certification au niveau « Exemplaire » du label Engagé RSE (norme ISO 26 000 du développement durable).

