Rockwell Automation lancia FactoryTalk Design Workbench, un software gratuito per creare micro sistemi di controllo in modo più intelligente e veloce

MILWAUKEE, 28 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale  azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi il lancio di FactoryTalk® Design Workbench™, un software di progettazione gratuito appositamente creato per i micro sistemi di controllo. La versione 1 supporta i controllori Micro800™, fornendo uno spazio di lavoro unificato per la programmazione, la configurazione e la ricerca guasti. 

Il software FactoryTalk Design Workbench offre ai costruttori di macchine e alle aziende manifatturiere che lavorano su sistemi compatti e standalone, un modo coerente ed efficiente per sviluppare soluzioni di automazione. Le aziende dei settori packaging, trattamento acque, agricoltura e movimentazione dei materiali spesso affrontano lunghi cicli di sviluppo, utilizzano strumenti frammentati e hanno una limitata flessibilità. Questo nuovo software aiuta a semplificare tutto il processo, dalla programmazione all'implementazione, supportando più dispositivi contemporaneamente e facilitando la gestione del sistema.

Le caratteristiche principali della versione 1 includono: 

  • Ambiente di progettazione moderno con interfaccia Logix per un utilizzo ancora più rapido 
  • Velocità di download e workflow online migliorati per una maggiore efficienza 
  • Supporto multi-dispositivo per i controllori Micro810® e per i recenti Micro800 Lx0E per una facile gestione di più controllori contemporaneamente e una ricerca guasti semplificata 

"FactoryTalk Design Workbench è il nostro ambiente di progettazione di ultima generazione per sistemi di microcontrollori, in grado di offrire un'esperienza più produttiva, più affidabile e familiare agli utenti dei prodotti Rockwell Automation", afferma Wan Shan Loo, product manager di Rockwell Automation. "I clienti ci hanno chiesto una soluzione intuitiva e facile da usare e il software FactoryTalk Design Workbench risponde pienamente a questa esigenza. Grazie al supporto dei controllori Micro800 e a un'architettura scalabile, i workflow sono più semplici e vengono poste le basi per l'integrazione di ulteriori dispositivi in futuro". 

Il software FactoryTalk Design Workbench è già disponibile presso il Centro di download e compatibilità prodotti (PCDC) di Rockwell. Le versioni future prevedono il supporto di altri controllori oltre i Micro800, con aggiornamenti annuali. 

Visitate il sito web di Rockwell per saperne di più, oppure registratevi per partecipare all'Automation Fair®di Rockwell Automation, che si terrà presso il McCormick Place di Chicago dal 17 al 20 novembre, dove sarà possibile provare il nuovo software con laboratori pratici e sessioni tecniche. 

Informazioni su Rockwell Automation
Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader globale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. La sua missione è connettere l'immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia per ampliare ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede a Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation, al termine dell'anno fiscale 2024 impiega circa 27.000 professionisti impegnati a supportare i clienti in oltre 100 Paesi, secondo i dati di fine anno 2024. Per saperne di più su come realizzare The Connected Enterprise® nelle aziende industriali, visitare www.rockwellautomation.com.

