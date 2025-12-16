Rockwell Automation nominata in diversi report Gartner Hype Cycle 2025

L'azienda è stata citata negli Hype Cycle relativi a manufacturing, AI, cybersecurity, energia e altri ambiti.

MILWAUKEE, Wisconsin, 16 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi di essere stata riconosciuta in 20 Gartner® Hype Cycle per il 2025. Per l'azienda si tratta di un livello di riconoscimento senza precedenti che riflette i suoi continui investimenti in innovazione e la sua ampia leadership tecnologica trasversale ai diversi settori industriali.

I Gartner Hype Cycle forniscono una rappresentazione grafica del livello di maturità e di adozione delle tecnologie e delle applicazioni, oltre alla loro potenziale rilevanza nella risoluzione di problemi di business reali e nel cogliere nuove opportunità. La metodologia dei Gartner Hype Cycle™ fornisce ai leader una visione chiara di come una tecnologia o un'applicazione evolverà nel tempo, fornendo una solida base informativa per guidarne l'implementazione nel contesto degli obiettivi specifici di un'azienda.

Rockwell Automation è stata menzionata nei seguenti Gartner Hype Cycle per il 2025:

Hype Cycle for Process Manufacturing Technologies, 2025 pubblicato il 10 luglio 2025

Hype Cycle for Artificial Intelligence, 2025 pubblicato l'11 giugno 2025

Hype Cycle for Managing Operational Technology, 2025 pubblicato il 9 luglio 2025

Hype Cycle for Intralogistics Smart Robots & Drones, 2025 pubblicato il 21 luglio 2025

Hype Cycle for Life Sciences Manufacturing, 2025 pubblicato il 16 luglio 2025

Hype Cycle for Local Government, 2025 pubblicato il 17 luglio 2025

Hype Cycle for Government Services, 2025, pubblicato il 16 luglio 2025

Hype Cycle for Private Mobile Network Services, 2025 pubblicato il 17 luglio 2025

Hype Cycle for Manufacturing Operations Strategy, 2025 pubblicato il 17 luglio 2025

Hype Cycle for ERP, 2025 pubblicato il 16 giugno 2025

Hype Cycle for Edge Computing, 2025 pubblicato il 18 luglio 2025

Hype Cycle for Public Safety and Law Enforcement, 2025 pubblicato il 20 agosto 2025

Hype Cycle for Supply Chain Execution and Logistic Technologies, 2025, pubblicato il 24 luglio 2025

Hype Cycle for Intelligent Health, 2025 pubblicato il 19 giugno 2025

Hype Cycle for Cyber-Physical Systems Security, 2025 pubblicato il 15 luglio 2025

Hype Cycle for Industry Cloud Platforms, 2025 pubblicato il 16 luglio 2025

Hype Cycle for Discrete Manufacturing Technologies, 2025 pubblicato il 10 luglio 2025

Hype Cycle for Digital Grid, 2025 pubblicato il 7 luglio 2025

Hype Cycle for Smart City and Sustainability in Cina, 2025 pubblicato il 7 luglio 2025

Hype Cycle for Oil and Gas, 2025 pubblicato il 25 giugno 2025

"Riteniamo che questi riconoscimenti riflettano l'ampiezza dell'innovazione che offriamo ai nostri clienti, introducendo nuove modalità per collegare operazioni, persone e tecnologia", ha dichiarato Scott Genereux, chief revenue officer di Rockwell Automation. "Dalla produzione guidata dall'intelligenza artificiale alla protezione dei sistemi cyber-fisici,

la nostra inclusione in così tanti Hype Cycle di Gartner dimostra, a nostro avviso, la fiducia che i clienti ripongono in Rockwell Automation nel supportarli nella costruzione di un futuro più resiliente, agile e sostenibile".

Secondo Rockwell, questo riconoscimento rafforza l'impegno dell'azienda nel creare il futuro delle operazioni industriali, facendo progredire intelligenza, connettività e la sicurezza a livello enterprise. Grazie a continui investimenti nelle innovazioni e nelle collaborazioni, Rockwell aiuta i propri clienti a trasformare il loro modo di operare e di competere.

Per ulteriori informazioni su Rockwell Automation e sulla sua gamma completa di soluzioni hardware e software e i servizi Lifecycle, visitate www.rockwellautomation.com

GARTNER è un marchio registrato e un marchio di servizio, HYPE CYCLE è un trademark di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e in tutto il mondo, ed è utilizzato nel presente documento previa autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Gartner non fornisce alcuna raccomandazione su fornitori, prodotti o servizi citati nelle sue pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti di tecnologia di orientarsi solo verso i fornitori che hanno conseguito il miglior punteggio o altra designazione. Le ricerche pubblicate da Gartner riflettono le opinioni dell'organizzazione di ricerca Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina ogni garanzia esplicita o implicita in relazione a queste ricerche, comprese eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità per un particolare scopo.

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è un'azienda leader a livello mondiale nel campo dell'automazione industriale e della trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Rockwell Automation, con sede a Milwaukee, Wisconsin, conta circa 26.000 dipendenti impegnati a supportare i nostri clienti in oltre 100 Paesi, secondo i dati di fine anno 2025. Per saperne di più su come stiamo realizzando The Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitate il sito www.rockwellautomation.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2487262/Rockwell_Automation_Logo.jpg