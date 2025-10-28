Rockwell Automation 推出 FactoryTalk Design Workbench，建置微型控制系統的免費軟體工具更智慧、更快速

新軟體簡化 Micro800控制器的程式設計與配置

威斯康辛州密爾瓦基 2025年10月28日 /美通社/ -- Rockwell Automation， Inc.（NYSE： ROK）全球最大工業自動化與數位轉型公司，今天宣布推出 FactoryTalk® Design Workbench，這是一款專為微型控制系統打造的免費設計軟體。第 1 版支援 Micro800™ 控制器並提供一致的工作空間進行程式設計編輯、配置與故障檢測。

FactoryTalk Design Workbench 讓機器製造商和製造商可以在小巧、獨立的系統上作業，運用一致性與高效率的方式來開發自動化解決方案。包裝、水和廢水、農業和物料搬運處理等公司通常面臨較長的開發週期、分散的工具以及有限的彈性。新軟體可簡化程式設計到部署的過程，同時包辦支援多個裝置以簡化系統管理。

Rockwell Automation launches FactoryTalk Design Workbench, a free software tool for building micro control systems smarter and faster

第 1 版功能的主要功能包括：

先進的設計環境 ，提供與 Logix 相同的體驗，加快上手速度

，提供與 Logix 相同的體驗，加快上手速度 提升下載速度與線上工作流程 ，效率更出色

，效率更出色 針對 Micro810® 與新型 Micro800 Lx0E 控制器的多裝置支援，可同時輕鬆存取多個控制器，簡化故障檢測

「FactoryTalk Design Workbench 是我們為微型控制系統開發的新世代設計環境，為 Rockwell Automation 產品的使用者提供高生產力、更可靠、更熟悉的體驗，」Rockwell Automation 產品經理 Wan Shan Loo 表示。「客戶需要直觀又易於使用的軟體，而 FactoryTalk Design Workbench 軟體正是因應這樣的要求而生。支援 Micro800 控制器和可擴充的架構，可簡化工作流程，並奠定未來更廣泛裝置整合的基礎。」

FactoryTalk Design Workbench 軟體現在可以從 Rockwell 的產品配置與下載中心（PCDC） 取得。我們計劃未來的版本會支援 Micro800 以外的控制器，且預計每年更新。

請造訪 Rockwell 網站瞭解更多資訊，或報名參加 11 月 17 日至 20 日在芝加哥 McCormick Place 舉辦的 Rockwell Automation Fair® 活動，透過實作實驗室和技術會議獲得新軟體的第一手體驗。

關於 Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc.（NYSE：ROK）為工業自動化和數位轉型的全球領導品牌。我們結合人們的想像力與技術潛力，開創人類的無限可能性，讓這個世界變得更有效率且更符合永續發展。Rockwell Automation 總部位於威斯康辛州密爾瓦基，截至 2024 會計年度末，約有 27,000 名員工，為 100 多個國家/地區的客戶提供服務。如需進一步瞭解我們如何將 The Connected Enterprise® 導入工業生產的每個發展階段，請參考 www.rockwellautomation.com。

