Rockwell Automation lance FactoryTalk Design Workbench, un outil logiciel gratuit pour concevoir des systèmes de commande Micro plus intelligents et plus rapides

Ce nouveau logiciel simplifie la programmation et la configuration des automates Micro800

MILWAUKEE, 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique, annonce le lancement de FactoryTalk® Design Workbench™, un logiciel de conception gratuit conçu spécifiquement pour les systèmes de commande Micro. La version 1 prend en charge les automates Micro800™ et offre un espace de travail unifié pour la programmation, la configuration et le dépannage.

Rockwell Automation launches FactoryTalk Design Workbench, a free software tool for building micro control systems smarter and faster

Le logiciel FactoryTalk Design Workbench offre aux constructeurs de machines et aux industriels travaillant sur des systèmes compacts et autonomes un moyen cohérent et efficace de développer des solutions d'automatisation. Les entreprises du secteur du conditionnement, de l'eau et du traitement des eaux usées, de l'agriculture et de la manutention sont souvent confrontées à de longs cycles de développement, à des outils fragmentés et à une flexibilité limitée. Le nouveau logiciel rationalise le processus, de la programmation au déploiement, tout en prenant simultanément en charge plusieurs dispositifs afin de simplifier la gestion du système.

Les principales fonctionnalités de la version 1 comprennent :

Un environnement de conception moderne avec une expérience Logix cohérente pour une intégration plus rapide

avec une expérience Logix cohérente pour une intégration plus rapide Une vitesse de téléchargement et un flux de travail en ligne améliorés pour une plus grande efficacité

pour une plus grande efficacité Une prise en charge multi-dispositif pour les automates Micro810® et Micro800 Lx0E plus récents, permettant un accès facile et simultané à plusieurs automates pour simplifier le dépannage

« Le logiciel FactoryTalk Design Workbench est notre environnement de conception de nouvelle génération pour les systèmes de commande Micro. Il offre une expérience productive, plus fiable et familière aux utilisateurs des produits Rockwell Automation », a déclaré Wan Shan Loo, chef de produit chez Rockwell Automation. « Les clients réclamaient quelque chose d'intuitif et de facile à utiliser, et le logiciel FactoryTalk Design Workbench répond à cette attente. Avec la prise en charge des automates Micro800 et une architecture évolutive, il simplifie les flux de travail et jette les bases d'une intégration à venir plus large des dispositifs. »

Le logiciel FactoryTalk Design Workbench est désormais disponible via le Centre de compatibilité et de téléchargement des produits (PCDC) de Rockwell. Les futures versions devraient étendre la prise en charge au-delà des automates Micro800, avec des mises à jour annuelles prévues.

Rendez-vous sur le site Internet de Rockwell pour en savoir plus, ou inscrivez-vous pour assister à l'événement Automation Fair® de Rockwell Automation, qui se tiendra au McCormick Place à Chicago du 17 au 20 novembre, afin de découvrir concrètement le nouveau logiciel par le biais de sessions pratiques et techniques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2806462/FactoryTalk_Design_Workbench_software.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2487262/Rockwell_Automation_Logo.jpg