MILWAUKEE, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la empresa más grande del mundo dedicada a la automatización industrial y la transformación digital, anunció hoy el lanzamiento de FactoryTalk® Design Workbench™, un software de diseño gratuito diseñado específicamente para sistemas microcontroladores. La versión 1 es compatible con los controladores Micro800™ y proporciona un espacio de trabajo unificado para programación, configuración y resolución de problemas.

Rockwell Automation lanza FactoryTalk Design Workbench, una herramienta de software gratuita para la construcción de sistemas microcontroladores más inteligente y rápido

El software FactoryTalk Design Workbench ofrece a los fabricantes de máquinas que trabajan en sistemas compactos e independientes una manera coherente y eficiente de desarrollar soluciones de automatización. Las empresas del sector de envasado, tratamiento de agua y aguas residuales, agricultura y manejo de materiales a menudo enfrentan largos ciclos de desarrollo, herramientas fragmentadas y flexibilidad limitada. El nuevo software agiliza el proceso desde la programación hasta el despliegue, y admite además varios dispositivos a la vez para simplificar la gestión del sistema.

Las características clave de la versión 1 incluyen:

Ambiente de diseño moderno con una experiencia Logix coherente para una incorporación más rápida

con una experiencia Logix coherente para una incorporación más rápida Mayor velocidad de descarga y flujos de trabajo en línea para una mayor eficiencia

para una mayor eficiencia Compatibilidad con múltiples dispositivos para controladores Micro810® y más recientes Micro800 Lx0E, lo que permite un fácil acceso a múltiples controladores al mismo tiempo para simplificar la resolución de problemas

"El software FactoryTalk Design Workbench es nuestro ambiente de diseño de última generación para sistemas microcontroladores, lo que ofrece una experiencia productiva, más confiable y familiar a los usuarios de los productos de Rockwell Automation", comentó Wan Shan Loo, gerente de productos de Rockwell Automation. "Los clientes han pedido algo intuitivo y fácil de usar, y el software FactoryTalk Design Workbench lo ofrece. Con compatibilidad con controladores Micro800 y una arquitectura escalable, simplifica los flujos de trabajo y sienta las bases para una integración más amplia de dispositivos en el futuro".

El software FactoryTalk Design Workbench ya está disponible a través del Centro de compatibilidad y descarga de productos (PCDC) de Rockwell. Se prevé que las versiones futuras amplíen la asistencia técnica más allá de los controladores Micro800, y se espera ofrecer actualizaciones anuales.

Visite el sitio web de Rockwell para obtener más información o regístrese para asistir al evento Automation Fair® de Rockwell, que tendrá lugar en el McCormick Place en Chicago del 17 al 20 de noviembre, para presenciar una experiencia personal del nuevo software mediante sesiones prácticas de laboratorio y sesiones técnicas.

Acerca de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), es un líder global en automatización industrial y transformación digital. Conectamos la imaginación de las personas con el potencial de la tecnología para expandir lo que es humanamente posible, haciendo que el mundo sea más productivo y sostenible. Con su sede corporativa en Milwaukee, Wisconsin (Estados Unidos), Rockwell Automation cuenta a finales del año fiscal 2024 con aproximadamente 27,000 empleados dedicados a resolver los problemas de nuestros clientes en más de 100 países. Para obtener más información sobre cómo convertimos The Connected Enterprise® en una realidad en todo tipo de empresas industriales, visite www.rockwellautomation.com.

