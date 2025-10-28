로크웰 오토메이션, 마이크로 컨트롤 시스템을 더 스마트하고 빠르게 구축하기 위한 무료 소프트웨어 툴 FactoryTalk Design Workbench 출시

Micro800 컨트롤러의 프로그래밍과 구성을 간소화하는 새로운 소프트웨어

밀워키, 2025년 10월 28일 /PRNewswire/ -- 세계 최대의 산업 자동화 및 디지털 트랜스포메이션 전문 기업 로크웰 오토메이션(Rockwell Automation, Inc., NYSE: ROK)은 오늘 마이크로 컨트롤 시스템을 위한 무료 설계 소프트웨어인 FactoryTalk® Design Workbench™를 출시한다고 발표했습니다. 버전 1은 Micro800™ 컨트롤러를 지원하며 프로그래밍, 구성 및 문제 해결을 위한 통합 작업 공간을 제공합니다.

FactoryTalk Design Workbench 소프트웨어는 컴팩트한 독립형 시스템을 개발하는 장비제조업체와 제조업체에 자동화 솔루션을 개발하는 일관되고 효율적인 방법을 제공합니다. 패키징, 상하수, 농업 및 자재 취급 분야의 기업들은 긴 개발 주기, 분산된 툴, 제한된 유연성 등의 문제에 직면하는 경우가 많습니다. 새로 출시된 이 소프트웨어는 프로그래밍에서 구현에 이르는 프로세스를 간소화하는 동시에 여러 장비를 한 번에 지원하여 시스템 관리를 간소화합니다.

버전 1 기능의 주요 기능은 다음과 같습니다.

신속한 온보딩을 위해 일관된 Logix 경험을 제공하는 현대적인 설계 환경

향상된 다운로드 속도와 온라인 워크플로우 로 효율성 향상

로 효율성 향상 Micro810® 및 최신 Micro800 Lx0E 컨트롤러를 위한 다중 장비 지원으로 여러 컨트롤러에 동시에 액세스하여 문제 해결 간소화

로크웰 오토메이션의 제품 매니저인 완 샨 루(Wan Shan Loo)는 "FactoryTalk Design Workbench 소프트웨어는 마이크로 컨트롤 시스템을 위한 차세대 설계 환경으로, 로크웰 오토메이션 제품 사용자에게 향상된 생산성과 신뢰성 그리고 친숙한 사용자 경험을 제공합니다."라고 말합니다. "FactoryTalk Design Workbench 소프트웨어는 직관적이고 사용하기 쉬운 소프트웨어를 필요로 하는 고객을 위한 제품입니다. Micro800 컨트롤러와 확장 가능한 아키텍처를 지원하여 워크플로우를 간소화하고 향후 더 광범위한 장비 통합을 위한 기반을 마련합니다."

FactoryTalk Design Workbench 소프트웨어는 현재 로크웰 오토메이션의 제품 호환성 및 다운로드 센터(PCDC)를 통해 제공됩니다. 향후 버전에서는 Micro800 컨트롤러를 넘어 지원 범위를 확대할 예정이며, 매년 업데이트를 제공할 계획입니다.

로크웰 오토메이션 웹사이트를 방문해 자세히 알아보거나, 11월 17일부터 20일까지 시카고의 맥코믹 플레이스(McCormick Place)에서 열리는 Automation Fair® 이벤트에 등록하여 실습 랩과 기술 세션을 통해 새로운 소프트웨어를 직접 체험할 수 있습니다.

로크웰 오토메이션 정보

로크웰 오토메이션(Rockwell Automation, Inc., NYSE: ROK)은 산업 자동화 및 디지털 트랜스포메이션 분야의 글로벌 리더입니다. 로크웰 오토메이션은 인간의 상상력과 기술의 잠재력을 연결하여 인간의 가능성을 확장함으로써 더욱더 생산적이고 지속 가능한 세상을 만들어갑니다. 로크웰 오토메이션은 미국 위스콘신주 밀워키에 본사를 두고 있으며 2024년 회계연도 말 기준으로 2만 7,000명의 전담 직원이 100개 이상의 국가에서 고객 지원에 최선을 다하고 있습니다. 로크웰 오토메이션이 산업 전반에 걸쳐 어떻게 커넥티드 엔터프라이즈를 구현하는지 자세히 알아보려면 www.rockwellautomation.com을 방문하십시오.

