Sean Hepburn Ferrer: MADRID OSPITERÀ LA PRIMA MONDIALE DEL MUSICAL "BUSCANDO A AUDREY" ("CERCASI AUDREY")

MADRID, 16 maggio 2024 /PRNewswire/ -- Audrey Hepburn, l'icona mondiale, avrà un musical tutto suo. Il figlio di Audrey, Sean Hepburn Ferrer, unisce le forze con lo sceneggiatore/produttore José Ignacio Salmerón e con il compositore Fernando Velázquez per creare un musical d'eccezione e preannunciare la prima mondiale di "BUSCANDO A AUDREY" ("CERCASI AUDREY") a Madrid, nel 2025.

Madrid sarà la vetrina dalla quale verrà esportato nel resto del mondo.

Becoming Audrey / Buscando a Audrey, The Musical

Ferrer ha commentato: "Non si tratta della classica biografia; quando a mia madre veniva chiesto di scriverne una, rispondeva immancabilmente: 'Non mi è successo niente di speciale. Sono semplicemente andata a lavorare e alla gente è piaciuto'. Abbiamo creato una sceneggiatura con profonde radici cinematografiche che rispecchiano la sua vita, la carriera e l'eredità umana".

Lo scrittore e produttore cinematografico riconosce di aver scelto Madrid per la prima mondiale del musical dedicato a sua madre perché, "oltre ad essere la terza capitale in termini di volume d'affari correlato ai musical, Madrid sta attraversando un periodo estremamente favorevole dal punto di vista sociale ed economico. La mia famiglia, inoltre, è di origine spagnola; abbiamo trascorso qui molti anni felici, e mia madre ha sempre amato questa cultura meravigliosa".

L'idea e la sceneggiatura di questa creazione sono del comico, sceneggiatore e produttore di numerosi successi teatrali José Ignacio Salmerón. "Realizzare un musical incentrato sulla personalità di Audrey Hepburn è stata una sfida entusiasmante. Questa donna unica ed elegante, di una gentilezza infinita, è stata una straordinaria fonte di ispirazione per creare una commedia musicale ricca di emozioni e di sorprese", confessa Salmerón.

La colonna sonora e il testo originali di "Buscando a Audrey" / "Cercasi Audrey" sono del compositore spagnolo Fernando Velázquez, vincitore di un Grammy Award e di un premio Goya, nonché autore della colonna sonora di alcuni dei più importanti successi cinematografici del paese iberico, come The Impossible, The Spanish Affair e The Orphanage.

Il musical contiene inoltre una sorpresa: l'ultimo brano inedito del compositore di fama mondiale Henry Mancini, vincitore di quattro Oscar e di venti Grammy Award. Il 2024 segna il centenario della nascita di Mancini, autore della maggior parte delle colonne sonore dei film di Audrey, oltre che dell'iconico brano Moon River, immediatamente associato alla Hepburn sin dalla sua prima interpretazione in Colazione da Tiffany.

La produzione si avvarrà di un team di professionisti creativi i cui talenti combinati hanno conquistato trenta prestigiosi riconoscimenti (Max Theatre Awards, Musical Theatre Awards e Broadway World).

Audrey Hepburn ha segnato un prima e un dopo a Hollywood, ed è diventata un mito per il modo in cui ha interpretato e vissuto la propria vita. Mancano solo cinque anni alla celebrazione del centenario della sua nascita, e anche oggi Audrey continua a essere in vetta alle classifiche di moda, stile, bellezza ed eleganza. Su di lei sono stati scritti più di trecento libri, mentre continuano a essere prodotti documentari e serie televisive sulla sua vita, e il suo nome appare spesso sui media, sicuramente anche per il messaggio umanitario che ci ha lasciato.

Questa produzione entusiasmerà i fedeli seguaci di Audrey, gli amanti della musica, del cinema e dei musical, e anche i suoi fan più giovani che vorranno sapere come il carisma, l'eleganza e l'umiltà di questa icona hanno conquistato il mondo e plasmato la sua leggenda.

"BUSCANDO A AUDREY" ("CERCASI AUDREY") sarà presentato in anteprima a Madrid all'inizio della primavera del 2025.

