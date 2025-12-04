WORLD LIVING SOILS FORUM il 3 e 4 giugno 2026, presso LUMA Arles

Una nuova governance per ampliare la sua terza edizione

PARIGI, 4 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Moët Hennessy, la divisione Wines & Spirits del gruppo LVMH, annuncia la terza edizione del World Living Soils Forum (WLSF), organizzato in collaborazione con ChangeNOW, il 3 e 4 giugno 2026, presso LUMA Arles. Per rafforzare il movimento per la rigenerazione del suolo e ampliare la condivisione di soluzioni, Moët Hennessy sta riunendo aziende impegnate nella progettazione e nell'organizzazione dell'evento insieme al suo comitato consultivo.

Soils, a complex and precious ecosystem

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, fare clic su:

https://www.multivu.com/moet-hennessy/9370351-en-world-living-soils-forum-at-luma-arles

Alla vigilia della Giornata mondiale del suolo (World Soil Day), è opportuno sottolineare ancora una volta questo ecosistema complesso, fragile e ancora troppo spesso trascurato. Il suolo è un elemento fondamentale, in quanto base della vita che garantisce lo sviluppo della flora e della fauna e, di fatto, della nostra umanità. Secondo gli ultimi rapporti della Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione (UNCCD), un suolo sano immagazzina il doppio del carbonio presente nell'atmosfera, ospita il 50% della biodiversità terrestre, riesce a filtrare meglio l'acqua e ne trattiene fino a 20 volte di più. Tuttavia, attualmente oltre il 40% dei suoli mondiali è degradato dall'erosione, dall'artificializzazione, dall'inquinamento o dallo sfruttamento eccessivo. Questa situazione non è solo una minaccia ambientale: rappresenta un rischio sistemico per la nostra sicurezza alimentare, la resilienza climatica e l'intera economia.

Un Forum Internazionale per un'azione collettiva volta a preservare e rigenerare il suolo

Fondato da Moët Hennessy nel 2022, il World Living Soils Forum si è affermato come punto di incontro internazionale per le parti interessate che si impegnano a mantere la salute del suolo. Il forum riunisce scienziati, agricoltori, istituzioni, ONG, start-up, investitori e aziende per condividere conoscenze, innovazioni e feedback per promuovere la transizione agricola e vitivinicola.

Moët Hennessy prosegue il suo impegno e annuncia la terza edizione del World Living Soils Forum, che si terrà il 3 e 4 giugno 2026 presso LUMA Arles e sarà organizzato ancora una volta in collaborazione con ChangeNOW.

Per ampliare questo movimento e andare oltre le sfide competitive e specifiche del settore, Moët Hennessy ha cercato di evolvere la governance del World Living Soils Forum coinvolgendo, nella sua progettazione e organizzazione, aziende che si impegnano nel suo stesso modo nella rigenerazione del suolo. Queste aziende contribuiranno mediante la condivisione del loro feedback e delle loro reti di esperti e con la promozione di nuove soluzioni operative sia a livello locale che internazionale. Entreranno a far parte del Comitato consultivo, composto da sedici esperti esterni che supervisionano e arbitrano la direzione editoriale e l'intera programmazione.

Ulteriori informazioni saranno disponibili a breve: worldlivingsoilsforum.com

Informazioni su Moët Hennessy

Moët Hennessy è la divisione vini e liquori del gruppo LVMH, proprietaria inoltre di rinomati vigneti raggruppati sotto l'entità "LVMH Vins d'Exceptions". Composta da ventisette case vinicole, riconosciute a livello internazionale per i loro ricchi terroir, la qualità dei loro prodotti e la competenza artigianale che rappresentano, Moët Hennessy è impegnata da diversi anni in un programma ambientale e sociale, "Living Soils Living Together".

Ao Yun, Ardbeg, Armand de Brignac, Belvedere, Bodega Numanthia, Chandon, Château d'Esclans, Château Galoupet, Château Minuty, Cheval des Andes, Cloudy Bay, Cravan, Dom Pérignon, Eminente, Glenmorangie, Hennessy, Joseph Phelps Vineyards, Krug, Mercier, Moët & Chandon, Ruinart, Terrazas de los Andes, Veuve Clicquot, Woodinville.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2836414/Moet_Hennessy.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2836415/WORLD_LIVING_SOILS_FORUM_Logo.jpg

Contatto Moët Hennessy

Comunicazioni aziendali globali e relazioni con la stampa

Quentin Durand e Adrien Franceschi

[email protected]