H.I.G. Capital kondigt de verkoop aan van Project Informatica (WeAreProject Group)

MILAAN, 25 nov. 2025 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital ("H.I.G."), een toonaangevende wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met $ 70 miljard aan kapitaal onder beheer, kondigt met genoegen aan dat een dochteronderneming een definitieve overeenkomst heeft getekend voor de verkoop van zijn portfoliobedrijf Project Informatica ("Project Informatica", "WeAreProject", of de "Groep"), een toonaangevende operator in de Italiaanse Informatietechnologiemarkt, aan EMK Capital ("EMK"), een groeigerichte private equity-investeerder. Het managementteam van Project Informatica en H.I.G. zal samen met EMK herinvesteren in de Groep om deze te ondersteunen in de volgende groeifase. De voltooiing van de transactie is afhankelijk van goedkeuring door de regelgevende instanties.

Sinds de oprichting in 1990 is Project Informatica belangrijk gegroeid door klanten te ondersteunen bij hun digitale transformatie. Tijdens de investeringsperiode van H.I.G. voltooide WeAreProject zeven overnames. Het vormde de Groep, verviervoudigde zijn inkomsten en consolideerde zijn positie als toonaangevende Italiaanse leverancier van IT-infrastructuuroplossingen en - diensten Tot de diensten die de Groep aanbiedt behoren cyberbeveiligingsdiensten, beheerde diensten (waaronder SOC en NOC), hybride cloud & netwerken en kunstmatige intelligentie. Vandaag de dag heeft de Groep meer dan 700 werknemers en een omzet van meer dan € 450 miljoen.

Raffaele Legnani, algemeen directeur en hoofd van het Italiaanse kantoor van H.I.G., en Giovanni Guglielmi, algemeen directeur bij H.I.G., zeggen: "We zijn er trots op dat we een actieve rol hebben gespeeld in de groei van Project Informatica en in de oprichting van de Groep, die nu is uitgegroeid tot een topspeler in het Italiaanse ICT-landschap. Door zijn positie in de sector te consolideren, is de Groep vandaag een belangrijke operator in zijn referentiemarkt. We zijn blij met het uitstekende financiële rendement dat we hebben bereikt voor onze investeerders en we zijn even enthousiast om het managementteam te blijven ondersteunen in de volgende ontwikkelingsfase."

Alberto Ghisleni, oprichter en CEO van Project Informatica, voegt hieraan toe: "De samenwerking met H.I.G. is essentieel geweest voor de versnelde ontwikkeling van Project Informatica in een markt die zich snel consolideert en voortdurend evolueert. Ik wil alle medewerkers van de Groep bedanken voor hun expertise en toewijding. Zij waren de sleutel tot het realiseren van het zeer ambitieuze groeiplan dat samen met H.I.G. is ontworpen. Ik ben verheugd EMK te verwelkomen als meerderheidsinvesteerder en een nieuwe fase in de evolutie van de Groep te beginnen."

Fabio Cadeddu, partner vanuit het kantoor van EMK in Milaan, licht toe: "We zijn verheugd om te investeren in Project Informatica, een groep die sterke capaciteiten heeft laten zien op het gebied van groei en innovatie. In overeenstemming met EMK's investeringsaanpak, is deze transactie uitgevoerd op basis van partnerschap, conform ons subsectoronderzoek naar consolidatie op de Italiaanse IT-dienstverleningsmarkten. Samen met het managementteam en H.I.G. willen we de volgende ontwikkelingsfase van het bedrijf ondersteunen, het leiderschap verder versterken en het aanbod van technologische diensten en oplossingen uitbreiden om de klanten beter van dienst te kunnen zijn."

Over Project Informatica

Project Informatica is al meer dan 35 jaar actief in de ICT-sector. Met de steun van H.I.G. Capital begon de Groep aan een ambitieus groeiplan gericht op overnames en het opbouwen van capaciteiten. Vandaag de dag is de Groep een toonaangevend technologisch innovatiecentrum met meer dan 700 werknemers en meer dan € 450 miljoen aan inkomsten. WeAreProject begeleidt zijn klanten bij hun digitaliseringsreizen, met als doel het concurrentievermogen te vergroten door de vereiste technologische, organisatorische en strategische veranderingen door te voeren. WeAreProject is actief in de volledige IT-infrastructuurstapel en combineert wederverkoop met toegevoegde waarde met beheerde diensten. Hierdoor kan de Groep optreden als één vertrouwde technologiepartner voor het mkb en klanten uit de publieke sector. De Groep biedt onder andere diensten aan op het gebied van Cybersecurity (inclusief SOC en NOC), hybride cloud & netwerken en kunstmatige intelligentie. Dankzij de uitgebreide leveranciersaccreditaties, het landelijke bereik en de diepgaande technische expertise kan de Groep complexe oplossingen met meerdere leveranciers leveren met een snelheid, betrouwbaarheid en integratiemogelijkheden die lokale concurrenten niet kunnen evenaren. Ga voor meer informatie naar weareproject.com.

Over H.I.G. Capital

H.I.G. is een toonaangevende wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met $ 70 miljard aan kapitaal onder beheer.* Gevestigd in Miami en met kantoren in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco en Stamford in de Verenigde Staten, evenals internationale filialen in Hamburg, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, Parijs, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai en Hongkong. H. I.G. is gespecialiseerd in het verstrekken van zowel vreemd als eigen vermogen aan bedrijven in de middenmarkt, waarbij het gebruik maakt van een flexibele en operationeel gerichte/toegevoegde waardebenadering.

De aandelenfondsen van H.I.G. investeren in management buyouts, herkapitalisaties en bedrijfsafsplitsingen van zowel winstgevende als slecht presterende productie- en dienstverleningsbedrijven.

De schuldfondsen van H.I.G. investeren in senior, unitranche en junior schuldfinanciering aan bedrijven over het hele omvangspectrum, zowel op primaire basis (direct origination) als op de secundaire markten. H.I.G. beheert ook een beursgenoteerde BDC, WhiteHorse Finance.

De vastgoedfondsen van H.I.G. investeren in vastgoed met toegevoegde waarde, dat kan profiteren van verbeterde vermogensbeheerpraktijken.

H.I.G. Infrastructure richt zich op investeringen met toegevoegde waarde en kerninvesteringen in de infrastructuursector.

Sinds de oprichting in 1993 heeft H.I.G. wereldwijd in meer dan 400 bedrijven geïnvesteerd en deze beheerd. De huidige portefeuille van het bedrijf omvat meer dan 100 bedrijven met een totale omzet van meer dan $ 53 miljard. Raadpleeg voor meer informatie de website van H.I.G. op hig.com.

*Gebaseerd op totaal opgehaald kapitaal door H.I.G. Capital en haar dochterondernemingen.

Over EMK

EMK Capital is een op groei gerichte private equity-investeerder, met een uitzonderlijke staat van dienst op het gebied van investeringen in Europese en internationale bedrijven in het middensegment van de markt. EMK investeert in kansen waar de waarde nog niet wordt erkend en/of moeilijk te realiseren is. Deze zijn in kaart gebracht door middel van uitgebreid subsectoronderzoek. Hierbij kan EMK samenwerken met uitstekende managementteams om transformatieve verandering door te voeren. EMK opereert vanuit Amsterdam, Frankfurt, Londen, Madrid, Milaan, Mumbai, München, New York, Oslo, Parijs en Singapore. Raadpleeg voor meer informatie de EMK-website op emkcapital.com.

