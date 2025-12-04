WORLD LIVING SOILS FORUMが2026年6月3日・4日にLUMAアルルで開催されます

第3回開催をさらに充実させるための新たなガバナンス体制 。

パリ, 2025年12月4日 /PRNewswire/ -- LVMHグループのワイン＆スピリッツ部門であるMoët Hennessyは、ChangeNOWと共催で2026年6月3日・4日にLUMAアルルで開催されるWorld Living Soils Forum（WLSF）の第3回開催を発表しました。土壌再生のムーブメントをさらに拡大し、解決策の共有を広げるため、Moët Hennessyは、コミットメントを持つ企業を招き、アドバイザリーボードと共にイベントの企画・運営を行います。

世界土壌デーの前夜にあたり、この複雑で脆弱、そして依然として過小評価されがちな生態系を改めて強調することは意義深いことです。土壌は生命の基盤であり、動植物の発達、そして私たち人類の生存を保証するものであり、極めて重要です。国連砂漠化対処条約（UNCCD）の最新報告書によると、健全な土壌は大気中の2倍の炭素を貯蔵し、陸上生物多様性の50％を擁し、より効果的に水をろ過し、最大20倍の水を保持することができます。しかし現在、世界の土壌の40％以上が、浸食、人工化、汚染、過剰利用によって劣化しています。この状況は単なる環境上の脅威にとどまらず、食料安全保障、気候への適応力、そして経済全体に対するシステミックリスクを意味しています。

土壌の保全と再生に向けた集団行動のための国際フォーラム

2022年にモエ・ヘネシーによって設立されたWorld Living Soils Forumは、土壌の健康に取り組む関係者にとっての国際的な交流拠点として確立されています。科学者、農家、各種機関、NGO、スタートアップ、投資家、企業などが一堂に会し、知識や革新、フィードバックを共有することで、農業およびブドウ栽培の移行を促進します。

Moët Hennessyは引き続きその取り組みを推進し、World Living Soils Forumの第3回開催を発表しました。フォーラムは2026年6月3日・4日にLUMAアルルで開催され、今回もChangeNOWとの共催で実施されます。

このムーブメントをさらに拡大し、競争的・業界特有の課題を超えて進めるため、Moët Hennessyは、土壌再生に取り組む企業をフォーラムの設計・運営に巻き込むことで、World Living Soils Forumのガバナンスを進化させることを目指しています。これらの企業は、フィードバックや専門家ネットワークを共有するとともに、地域レベルおよび国際レベルで新たな運用ソリューションの推進に貢献します。これらの企業は、編集方針やプログラム全体の監督・調整を行う16名の外部専門家で構成されるアドバイザリーボードに加わります。

詳細は以下のサイトでご確認ください: worldlivingsoilsforum.com

Moët Hennessyについて

Moët HennessyはLVMHグループのワイン＆スピリッツ部門であり、同グループは「LVMH Vins d'Exceptions」としてまとめられた著名なブドウ畑も所有しています。27のハウスで構成され、それぞれが豊かなテロワール、製品の品質、そして体現する職人技で国際的に高く評価されているモエ・ヘネシーは、長年にわたり「共に生きる土壌(Living Soils Living Together)」という環境・社会プログラムに取り組んでいます。

アオ ユン、アードベッグ、アルマン ド ブリニャック、ベルヴェデーレ、ボデガ ヌマンシア、シャンドン、シャトー デスクラン、シャトー ガルーペ、シャトー ミニュティ、シュヴァル デ アンデス、クラウディー ベイ、クラヴァン、ドン ペリニヨン、エミネンテ、グレンモーレンジ、ヘネシー、ジョセフ フェルプス ヴィンヤーズ、クリュッグ、メルシエ、モエ・エ・シャンドン、ルイナール、テラサス・デ・ロス・アンデス、ヴーヴ・クリコ、ウッディンビル。

