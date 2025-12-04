FORO MUNDIAL DE SUELOS VIVOS los días 3 y 4 de junio de 2026 en LUMA Arles

Una nueva gobernanza para amplificar su tercera edición

PARÍS, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Moët Hennessy, la división de Vinos y Licores del grupo LVMH, anuncia la tercera edición del Foro Mundial de Suelos Vivos (WLSF), coorganizado con ChangeNOW, los días 3 y 4 de junio de 2026 en LUMA Arles. Para impulsar el movimiento de regeneración del suelo y ampliar el intercambio de soluciones, Moët Hennessy reúne a empresas comprometidas para diseñar y organizar el evento junto con su Consejo Asesor.

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en:

https://www.multivu.com/moet-hennessy/9370351-en-world-living-soils-forum-at-luma-arles

Soils, a complex and precious ecosystem

En vísperas del Día Mundial del Suelo, conviene destacar una vez más este ecosistema complejo, frágil y, con demasiada frecuencia, ignorado. Como fundamento de la vida, garantizando el desarrollo de la flora y la fauna, y, de hecho, de nuestra humanidad, los suelos son cruciales. Según los últimos informes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), un suelo sano almacena el doble de carbono que la atmósfera, alberga el 50 % de la biodiversidad terrestre, puede filtrar mejor el agua y retener hasta 20 veces más. Sin embargo, hoy en día, más del 40 % de los suelos del mundo están degradados por la erosión, la artificialización, la contaminación o la sobreexplotación. Esta situación no es solo una amenaza ambiental, sino que representa un riesgo sistémico para nuestra seguridad alimentaria, nuestra resiliencia climática y toda nuestra economía.

Un Foro internacional para la acción colectiva para preservar y regenerar los suelos

Fundado por Moët Hennessy en 2022, el Foro Mundial de Suelos Vivos se ha consolidado como el punto de encuentro internacional para los actores comprometidos con la salud del suelo. Reúne a científicos, agricultores, instituciones, ONG, empresas emergentes, inversores y empresas para compartir conocimientos, innovaciones y retroalimentación que impulsen la transición agrícola y vitivinícola.

Moët Hennessy continúa con sus compromisos y anuncia la tercera edición del Foro Mundial de Suelos Vivos, que se celebrará los días 3 y 4 de junio de 2026 en LUMA Arles y que volverá a estar coorganizado con ChangeNOW.

Para impulsar este movimiento e ir más allá de los desafíos competitivos y sectoriales, Moët Hennessy ha buscado evolucionar la gobernanza del Foro Mundial de Suelos Vivos involucrando, en su diseño y organización, a empresas que, como ella, están comprometidas con la regeneración del suelo. Estas empresas contribuirán compartiendo sus opiniones y redes de expertos, y promoviendo nuevas soluciones operativas tanto a nivel local como internacional. Se unirán al Consejo Asesor, compuesto por dieciséis expertos externos que supervisan y arbitran la dirección editorial y la totalidad de la programación.

Próximamente habrá más información en: worldlivingsoilsforum.com

Acerca de Moët Hennessy

Moët Hennessy es la división de vinos y licores del grupo LVMH, que también posee viñedos de renombre agrupados bajo la entidad "LVMH Vins d'Exceptions". Compuesta por veintisiete Casas, reconocidas internacionalmente por la riqueza de sus tierras, la calidad de sus productos y la maestría artesanal que encarnan, Moët Hennessy lleva muchos años comprometida con el programa ambiental y social "Suelos Vivos que Conviven".

Ao Yun, Ardbeg, Armand de Brignac, Belvedere, Bodega Numanthia, Chandon, Château d'Esclans, Château Galoupet, Château Minuty, Cheval des Andes, Cloudy Bay, Cravan, Dom Pérignon, Eminente, Glenmorangie, Hennessy, Joseph Phelps Vineyards, Krug, Mercier, Moët & Chandon, Ruinart, Terrazas de los Andes, Veuve Clicquot, Woodinville.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2836414/Moet_Hennessy.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2836415/WORLD_LIVING_SOILS_FORUM_Logo.jpg

Contacto de Moët Hennessy

Comunicaciones corporativas globales y relaciones con la prensa

Quentin Durand & Adrien Franceschi

[email protected]