WORLD LIVING SOILS FORUM les 3 et 4 juin 2026 à LUMA Arles

Une nouvelle gouvernance pour amplifier la troisième édition.

PARIS, 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Moët Hennessy, division Vins & Spiritueux du groupe LVMH annonce la troisième édition du World Living Soils Forum (WLSF), co-organisée avec ChangeNOW, les 3 et 4 juin 2026 à LUMA Arles. Pour amplifier le mouvement en faveur de la régénération des sols et démultiplier le partage des solutions, Moët Hennessy associe des entreprises engagées pour concevoir et organiser l'événement aux côtés de son Advisory Board.

Les sols, un écosystème complexe et précieux

A la veille de la Journée mondiale des sols, il convient de remettre en lumière cet écosystème complexe, fragile et encore trop peu visible. Support du vivant, garant du développement de la faune et de la flore, de notre propre humanité, les sols sont primordiaux. Selon les derniers rapports de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD), un sol en bonne santé stocke deux fois plus de carbone que l'atmosphère, abrite 50 % de la biodiversité terrestre, peut mieux filtrer l'eau et la retenir jusque 20 fois plus. Mais aujourd'hui, plus de 40% des sols dans le monde sont dégradés par l'érosion, l'artificialisation, la pollution ou la surexploitation. Cette situation n'est pas seulement une menace environnementale - elle représente un risque systémique pour notre sécurité alimentaire, la résilience climatique et notre économie tout entière.

Un forum international pour agir collectivement en faveur des sols

Créé par Moët Hennessy en 2022, le World Living Soils Forum s'est imposé comme le rendez-vous international des acteurs engagés pour la santé des sols. Il rassemble scientifiques, agriculteurs, institutionnels, ONG, start-ups, investisseurs et entreprises pour partager des connaissances, des innovations et des retours d'expérience au service de la transition agricole et viticole.

Moët Hennessy poursuit ses engagements et annonce la troisième édition du World Living Soils Forum qui se tiendra les 3 et 4 juin 2026 à LUMA Arles et sera, de nouveau, co-organisée avec ChangeNOW.

Pour amplifier ce mouvement et dépasser les enjeux concurrentiels et sectoriels, Moët Hennessy a souhaité faire évoluer la gouvernance du World Living Soils Forum en associant à sa conception et à son organisation des entreprises engagées, comme elle, pour la régénération des sols. Ces dernières contribueront à mutualiser les retours d'expériences et les réseaux d'experts et promouvoir de nouvelles solutions opérationnelles, locales et internationales. Elles rejoindront l'Advisory Board constitué de seize experts externes qui assure le pilotage et l'arbitrage de la ligne éditoriale et de l'ensemble de la programmation.

Plus d'informations à venir sur worldlivingsoilsforum.com .

À propos de Moët Hennessy

Moët Hennessy est la division vins et spiritueux du groupe LVMH qui détient par ailleurs des domaines viticoles de renom regroupés au sein de l'entité "LVMH Vins d'Exceptions". Regroupant vingt-cinq Maisons, reconnues internationalement pour la richesse de leurs terroirs, la qualité de leurs produits et le savoir-faire artisanal dont elles sont issues, Moët Hennessy est engagé depuis de nombreuses années dans un programme environnemental et social, « Living Soils Living Together ».

Ao Yun, Ardbeg, Armand de Brignac, Belvedere, Bodega Numanthia, Chandon, Château d'Esclans, Château Galoupet, Château Minuty, Cheval des Andes, Cloudy Bay, Cravan, Dom Pérignon, Eminente, Glenmorangie, Hennessy, Joseph Phelps Vineyards, Krug, Mercier, Moët & Chandon, Ruinart, Terrazas de los Andes, Veuve Clicquot, Woodinville.

