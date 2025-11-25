H.I.G. Capital annonce la vente de Project Informatica (WeAreProject Group)

MILAN, 25 novembre 2025 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital (« H.I.G. »), l'une des principales sociétés mondiales d'investissement alternatif avec 70 milliards de dollars de capitaux sous gestion, a le plaisir d'annoncer qu'une filiale a signé un accord définitif pour vendre la société de son portefeuille Project Informatica (« Project Informatica », « WeAreProject », ou le « groupe »), un opérateur de premier plan sur le marché italien des technologies de l'information, à EMK Capital (« EMK »), un investisseur en capital privé axé sur la croissance. L'équipe de direction de Project Informatica et de H.I.G. réinvestira dans le groupe aux côtés d'EMK pour le soutenir dans sa prochaine phase de croissance. La finalisation de la transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires.

Depuis sa création en 1990, Project Informatica s'est considérablement développé en accompagnant ses clients tout au long de leur parcours de transformation numérique. Au cours de la période d'investissement de H.I.G., WeAreProject a réalisé sept acquisitions, formant le groupe, quadruplant ses revenus et consolidant son statut de fournisseur italien de premier plan de solutions et de services pour l'infrastructure informatique. Parmi les services proposés par le groupe figurent les services de cybersécurité, les services gérés (y compris SOC et NOC), le cloud hybride et la mise en réseau, ainsi que l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le groupe emploie plus de 700 personnes et génère un chiffre d'affaires de plus de 450 millions d'euros.

Raffaele Legnani, directeur général et chef du bureau italien de H.I.G., et Giovanni Guglielmi, directeur général de H.I.G., déclarent : « Nous sommes fiers d'avoir joué un rôle actif dans la croissance de Project Informatica et dans la création du groupe, qui est devenu un acteur de référence dans l'écosystème des TIC en Italie. En consolidant son statut dans le secteur, le groupe est aujourd'hui un opérateur de premier plan sur son marché de référence. Nous sommes satisfaits du rendement financier exceptionnel que nous avons obtenu pour nos investisseurs et nous sommes tout aussi enthousiastes à l'idée de continuer à soutenir l'équipe de direction dans la prochaine phase de développement ».

Alberto Ghisleni, fondateur et CEO de Project Informatica, ajoute : « Le partenariat avec H.I.G. a permis d'accélérer le développement de Project Informatica sur un marché en consolidation rapide et en constante évolution. Je tiens à remercier tous les employés du groupe dont l'expertise et le dévouement ont été essentiels à la réalisation du plan de croissance très ambitieux conçu avec H.I.G. Je suis heureux d'accueillir EMK en tant qu'investisseur majoritaire et d'entrer dans une nouvelle phase de l'évolution du groupe ».

Fabio Cadeddu, partner, bureau milanais d'EMK, déclare : « Nous sommes ravis d'investir dans Project Informatica, un groupe qui a démontré de fortes capacités de croissance et d'innovation. Conformément à l'approche d'EMK en matière d'investissement, il s'agissait d'une opération, réalisée sur la base d'un partenariat, qui s'inscrivait dans le cadre de notre thèse sous-sectorielle concernant la consolidation des marchés italiens des services informatiques. Avec l'équipe de direction et H.I.G., nous avons l'intention de soutenir la prochaine phase de développement de l'entreprise, en renforçant son leadership et en élargissant sa gamme de services et de solutions technologiques afin de mieux servir ses clients ».

À propos de Project Informatica

Project Informatica est actif dans le secteur des TIC depuis plus de 35 ans. Avec le soutien de H.I.G. Capital, le groupe s'est lancé dans un plan de croissance ambitieux axé sur les acquisitions et le renforcement des capacités, devenant aujourd'hui un centre d'innovation technologique de premier plan avec plus de 700 employés et plus de 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. WeAreProject accompagne ses clients tout au long de leur parcours de numérisation, dans le but d'améliorer leur compétitivité en apportant les changements technologiques, organisationnels et stratégiques nécessaires. WeAreProject opère sur l'ensemble de l'infrastructure informatique, en combinant la revente à valeur ajoutée et les services gérés. Cette approche permet au groupe d'agir en tant que partenaire technologique unique et fiable pour les PME et les clients du secteur public. Parmi les services proposés par le groupe figurent la cybersécurité (y compris SOC et NOC), le cloud hybride et la mise en réseau, ainsi que l'intelligence artificielle. Son large éventail d'accréditations de fournisseurs, sa portée nationale et son expertise technique approfondie permettent au groupe de fournir des solutions complexes et multifournisseurs avec une rapidité, une fiabilité et des capacités d'intégration inégalées par les concurrents locaux. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site weareproject.com.

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. est une société d'investissement alternatif de premier plan au niveau mondial, avec 70 milliards de dollars de capitaux sous gestion.* Basée à Miami et disposant de bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco et Stamford aux États-Unis, ainsi que de bureaux internationaux affiliés à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaï et Hong Kong. H.I.G. est spécialisée dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire, en utilisant une approche flexible et axée sur les opérations et la valeur ajoutée :

Les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des cessions d'entreprises, qu'elles soient rentables ou sous-performantes, dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de créances de H.I.G. investissent dans le financement de la dette senior, unitranche et junior d'entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (émission directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement commercial cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi dans, et géré, plus de 400 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel du cabinet comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de H.I.G. à l'adresse hig.com.

*Basé sur le capital total levé par H.I.G. Capital et ses filiales.

À propos d'EMK

EMK Capital est un investisseur en capital privé axé sur la croissance, avec un historique exceptionnel d'investissements dans des entreprises européennes et internationales de taille moyenne. EMK investit dans des opportunités où il existe une valeur non reconnue et/ou difficile à réaliser, identifiée par un travail approfondi sur des thèses sous-sectorielles, et où EMK peut s'associer à des équipes de gestion exceptionnelles pour mettre en œuvre un changement transformateur. EMK opère à partir d'Amsterdam, Francfort, Londres, Madrid, Milan, Bombay, Munich, New York, Oslo, Paris et Singapour. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web d'EMK emkcapital.com.

Contact :

Raffaele Legnani

Directeur général

[email protected]

Giovanni Guglielmi

Directeur général

[email protected]

H.I.G. European Capital Partners Italy S.r.l.

Via Dei Mercanti 12

20121 Milan

Italie

T : +39 02 45 37 5200

hig.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2524016/HIG_Europe_Logo.jpg