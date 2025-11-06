Adyen amplía su oferta de pagos en persona con el lanzamiento de dos nuevos terminales

Adyen es la primera en lanzar al mercado el S1E4 Pro, un robusto dispositivo móvil todo en uno a prueba de derrames y caídas, dirigido al sector de alimentos y bebidas.

También se anunció hoy el S1F4 Pro, un dispositivo Android portátil todo en uno que ofrece capacidad de impresión para una mayor flexibilidad en entornos dinámicos de servicios y venta minorista.

ÁMSTERDAM, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Adyen, la plataforma mundial de tecnología financiera preferida por las empresas líderes, anunció hoy el lanzamiento de dos nuevos terminales: el S1E4 Pro y el S1F4 Pro. Diseñados para prosperar en entornos exigentes de diversos sectores, como el comercio minorista, la alimentación y bebidas, la hostelería y la belleza y el bienestar, la introducción de estos últimos terminales supone el último paso adelante en las soluciones de pago presencial de Adyen.

El S1E4 Pro y el S1F4 Pro (PRNewsfoto/Adyen)

S1E4 Pro: inteligente por dentro, fuerte por fuera, construido para durar

El S1E4 Pro es un punto de venta (POS) móvil todo en uno construido con un diseño duradero para prosperar en los entornos más exigentes, desde restaurantes y bares concurridos hasta lugares de eventos de gran volumen. Tiene una clasificación IP-65 a prueba de derrames y polvo, además de una clasificación a prueba de caídas de 1,5 m. El S1E4 Pro está diseñado para durar y soportar las exigencias de un uso prolongado y riguroso, algo esencial en el entorno de los servicios, donde los terminales averiados pueden causar un desastre en un restaurante concurrido.

Otras características clave incluyen una pantalla grande de 6,1 pulgadas para visualizar en entornos visualmente desafiantes, una correa de mano fácil de usar y, además, tiene certificación PCI 6 y está preparado para PCI 7. El S1E4 Pro garantiza un servicio y un tiempo de actividad sin problemas gracias a su procesador rápido, batería de larga duración y conectividad integral (4G, wifi). Acepta todos los principales métodos de pago y divisas mediante pago con contacto, inserción y deslizamiento de tarjeta, y escaneo de código QR.

El dispositivo, que funciona con el sistema operativo Android 13, permite a los comerciantes integrar y ejecutar sus aplicaciones comerciales existentes, para agilizar de forma eficaz la toma de pedidos, los pagos y las tareas administrativas en un único dispositivo intuitivo.

S1F4 Pro: inteligente, portátil, con impresora

Optimizado para ofrecer flexibilidad, el S1F4 Pro funciona a la perfección como un punto de venta de mostrador dedicado cuando está en su base, o como un terminal totalmente móvil para el servicio en el piso cuando no está acoplado. La combinación de movilidad e impresora integrada del S1F4 Pro ofrece una clara ventaja, ya que permite a las empresas agilizar las transacciones en cualquier lugar de la tienda. Esta funcionalidad para agilizar las colas reduce de manera significativa los tiempos de espera de los clientes y acelera el servicio en las tiendas concurridas.

El terminal ofrece conectividad completa (4G, wifi y Ethernet), maneja con facilidad todos los métodos de pago y monedas, y funciona con el sistema operativo Android 13, lo que permite a las empresas gestionar de forma eficaz los pedidos, procesar los pagos y supervisar los programas de fidelización.

Con una gran pantalla de 6,7 pulgadas, certificación PCI 6 con preparación para PCI 7, un rápido procesador Octa-core y una batería de larga duración, el S1F4 Pro está diseñado para ofrecer durabilidad y un uso continuo. Entre las características clave adicionales, se incluyen el escáner de códigos QR, así como las cámaras delantera y trasera.

Mejora la experiencia del cliente

"Esta última actualización del producto destaca nuestro compromiso de transformar la experiencia de pagos en persona", señaló Derk Busser, vicepresidente de Producto de Adyen. "Al escuchar atentamente a nuestros clientes, hemos identificado las principales deficiencias tanto en nuestra oferta anterior como en el sector. Estos nuevos terminales están diseñados para abordar directamente tales requisitos, ya sea la necesidad de un dispositivo robusto en un entorno de alimentación y bebidas, o un terminal móvil para minoristas que pueda imprimir, queremos ofrecer herramientas potentes y fiables adaptadas a las demandas operativas de toda una variedad de sectores verticales, cada uno con necesidades únicas".

Disponibilidad

Los terminales S1E4 y S1F4 Pro estarán disponibles para pedidos en Europa, Reino Unido, América del Norte, Nueva Zelanda y los Emiratos Árabes Unidos en el 1.er trimestre de 2026, y los dispositivos se lanzarán en México, Malasia, Hong Kong y Singapur en el 2.º trimestre de 2026.

Acerca de Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) es la plataforma de tecnología financiera preferida por las empresas líderes. Al proporcionar capacidades de pago integrales, información basada en datos y productos financieros en una única solución mundial, Adyen ayuda a las empresas a alcanzar sus objetivos de forma más rápida. Con oficinas en todo el mundo, Adyen trabaja con marcas como H&M, Uber, eBay y Meta. Adyen mejora y amplía continuamente su oferta de productos como parte de su actividad empresarial habitual. Los nuevos productos y características se anuncian mediante comunicados de prensa y actualizaciones de productos en el sitio web de la empresa.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2816136/Adyen__The_S1E4_Pro_and_S1F4_Pro.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1490851/Logo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg

FUENTE Adyen