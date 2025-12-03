Adyen procesa la cifra récord de 43 mil millones de dólares mientras el fin de semana de Black Friday/Cyber Monday establece un nuevo parámetro para los pagos a nivel mundial

Los pagos sin contacto son el estándar: la participación de las transacciones sin contacto en puntos de venta (POS) en las tiendas aumentó del 81 % el año pasado al 85 % este año

El comportamiento de los compradores varía a nivel mundial y presenta picos en línea que van desde las 12 p. m. del Black Friday en EE. UU. hasta las 8 p. m. del domingo en Francia

En el momento de mayor demanda, Adyen procesó sin problemas 199.000 transacciones por minuto

NUEVA YORK, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El fin de semana de compras navideñas de Black Friday/Cyber Monday (BFCM) de este año demostró ser otro fin de semana que batió récords, en el que el tráfico y la demanda de los consumidores aumentaron, y la plataforma de Adyen cumplió al procesar un volumen total de 43 mil millones de dólares durante el fin de semana de BFCM (un aumento del 27 % frente al año pasado), mientras mantuvo un tiempo de actividad excepcional del 99,9999 %. Las transacciones por minuto en la plataforma de Adyen alcanzaron un pico de 199.000 en el Black Friday. Hay información adicional disponible acerca del BFCM de este año en la página de Información de BFCM Unboxed de Adyen.

Cómo las personas están haciendo los pagos

Los hábitos de los consumidores han cambiado de forma permanente, y la flexibilidad en el pago ya no es un lujo, es esencial: el 54 % de los consumidores a nivel mundial saldrá de una tienda o abandonará un pago en línea si no puede utilizar el método de pago que prefiere. En este BFCM, los datos revelaron algunas tendencias claras:

Las billeteras móviles se disparan: las billeteras digitales se establecen como un método de pago clave en el punto de venta (POS). Durante el Black Friday de este año, la proporción de ingresos en puntos de venta pagados con billeteras digitales alcanzó el 33 %, frente al 21 % del año pasado, y se espera que este impulso se acelere.

Los pagos sin contacto continúan como la norma indiscutible: los pagos sin contacto ganan terreno en todo el mundo. Durante el Black Friday del año pasado, el 81 % de las transacciones en puntos de venta en las tiendas fueron sin contacto; esta cifra aumentó a un 85 % este año, lo que consolida aún más los pagos sin contacto como el estándar.

Los métodos de pago locales siguen siendo muy relevantes: su participación se mantiene estable en un 14 a 15 % interanual en todos los canales, lo que destaca la necesidad de que los comerciantes implementen opciones regionales adecuadas como Carte Bancaire, iDeal y PayPal.

Los compradores continuaron adoptando opciones de pago flexibles durante el período pico: el volumen de pagos en línea realizados mediante Compra ahora, paga después (BNPL, por sus siglas en inglés) en el Black Friday aumentó un 43 % en comparación con el mes anterior e igualó los niveles del Black Friday del año pasado, lo que destaca la preferencia de los consumidores por el financiamiento flexible durante los grandes eventos de compras.

El valor de las compras en la tienda

El comercio minorista físico mantiene una ventaja clave para las compras de alto valor durante las ventas navideñas. En 2025, el valor promedio del carrito (ATV, por sus siglas en inglés) de las compras en tiendas en el Black Friday fue un 28 % más alto que en línea. En general, el ATV en el comercio minorista aumentó un 22 % en el Black Friday de 2025 en comparación con un viernes típico.

De EE. UU. para todo el mundo: la adopción mundial del Black Friday

Si bien el Black Friday se originó en EE. UU., su importancia también ha crecido en otros mercados. Este año, identificamos aumentos significativos en el volumen de transacciones en comparación con los viernes típicos en mercados internacionales clave:

Dinamarca: 6,11 veces España: 4,47 veces Islandia: 3,75 veces Noruega: 3,53 veces Finlandia: 3,51 veces Suecia: 3,36 veces Portugal: 3,33 veces Estados Unidos: 2,80 veces Canadá: 2,77 veces Brasil: 2,75 veces

Identificación de las horas pico

Las horas pico en las compras en línea durante el fin de semana del BFCM varían a nivel mundial, aunque la mayoría de los mercados alcanzan su pico local en el Black Friday:

Estados Unidos: Black Friday, 12 p. m.

Suecia: Black Friday, 5 p. m.

Polonia, Reino Unido y Australia: Black Friday, 6 p. m.

Países Bajos e Italia: Black Friday, 7 p. m.

Alemania: Black Friday, 9 p. m.

Francia: domingo, 8 p. m.

En la mayoría de los mercados, la hora pico de las compras en las tiendas es el sábado: 12 p. m. en Australia, 1 p. m. en Suecia y Polonia, 2 p. m. en Alemania, Canadá y el Reino Unido, 4 p. m. en Francia y 5 p. m. en Italia. La única excepción es EE. UU., donde el pico ocurrió en el Black Friday a la 1 p. m. En general, los horarios pico de las compras en las tiendas prácticamente no mostraron ningún cambio interanual.

Los compradores compran más en el Black Friday, pero también devuelven más

Si bien la tasa promedio de reembolso para las compras minoristas en línea durante todo el año pasado fue del 8,33 %, las compras minoristas en línea realizadas durante el Black Friday del año pasado vieron una tasa de reembolso significativamente más alta de un 11,32 %.

Acerca de Adyen

Adyen (ADYEN:AMS) es la plataforma de tecnología financiera elegida por las principales empresas. Al proporcionar capacidades de pago de extremo a extremo, información basada en datos y productos financieros en una única solución global, Adyen ayuda a las empresas a alcanzar sus ambiciones más rápidamente. Adyen cuenta con oficinas en todo el mundo, y trabaja con empresas como Meta, Uber, H&M, eBay y Microsoft.

Acerca del análisis de datos

El análisis subyacente a este artículo compara la cantidad de transacciones recibidas y autorizadas, los volúmenes totales de transacciones y los valores promedio de transacción (ATV, equivalente al valor del carrito) procesados en la plataforma de Adyen a nivel mundial entre el BFCM de 2024 (jueves, 28 de noviembre de 2024, 12 p. m. CET, al sábado, 30 de noviembre de 2024, 9 a. m. CET) y el BFCM de 2025 (jueves, 27 de noviembre de 2025, 12 p. m. CET al sábado, 29 de noviembre de 2025, 9 a. m. CET), a menos que se indique lo contrario. "Black Friday" se refiere al período desde el jueves a las 12 p. m. hasta el sábado a las 9 a. m. CET. Para los volúmenes de transacciones a nivel de mercado, se aplica el mismo período de tiempo en hora local. Las referencias a "el mes anterior" se basan en el promedio del 17 de septiembre al 14 de octubre de 2025. Las referencias a un "viernes típico" utilizan el promedio de los cinco viernes anteriores al Black Friday de 2025. El análisis incluye desgloses por método de pago, canal de ventas, mercado y rendimiento por hora. Las referencias a las subindustrias corresponden a los respectivos mercados verticales de los comerciantes. Todas las cifras representan únicamente los volúmenes procesados a través de la plataforma Adyen.

