AI+ • Beyond Boundaries: Presentación oficial de AWE2027

SHANGHÁI, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El 12 de agosto se presentó oficialmente la Exposición Mundial de Electrodomésticos y Electrónica 2027 (AWE2027). Bajo el lema "AI+ • Beyond Boundaries" (IA+ • Más allá de las fronteras) se celebrará del 17 al 20 de marzo de 2027 en el Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shanghái (SNIEC), en un espacio de 150 000 metros cuadrados, que reunirá a más de 1200 expositores y 280 000 visitantes, según las estimaciones.

AWE2027

AWE2027 se posiciona como "La plataforma mundial para dar a conocer y experimentar la vida inteligente". Gracias a la IA, conectará sectores, tecnologías y escenarios para crear un ecosistema de vida inteligente más abierto y colaborativo.

El lanzamiento toma los excelentes resultados de AWE2026 como base, en unas instalaciones que, solo con el SNIEC, suman 140 000 metros cuadrados. La feria atrajo a más de 1000 expositores y 250 000 visitantes, que aumentaron en un 30 %, mientras que la asistencia internacional se incrementó un 50 %, alcanzando un récord histórico.

AWE2027 presentará tres iniciativas: la Zona de Innovación y Tecnología AWE Plus, la nueva AWE Startup Zone y el Espacio de Presentación de Nuevos Productos y Tecnologías.

La Zona de Innovación y Tecnología AWE Plus se centrará en la inteligencia incorporada, el hardware de IA, el estilo de vida digital, la economía de baja altitud, las pantallas avanzadas y los chips informáticos, presentando tecnologías y productos y ofreciendo a los profesionales una visión de primera mano de las tendencias futuras.

La nueva AWE Startup Zone pondrá en contacto a equipos jóvenes, empresas incubadas y startups con la industria, el capital y los mercados, aportando nueva energía al ecosistema global.

El Espacio de Presentación de Nuevos Productos y Tecnologías acogerá estrenos de productos, lanzamientos tecnológicos, presentaciones de innovaciones y debates sobre tendencias, lo que ayudará a los expositores a dar a conocer sus novedades, establecer contactos con recursos del sector y explorar oportunidades de mercado.

AWE2027 reforzará su ecosistema comercial internacional al reunir a compradores de todo el mundo, distribuidores internacionales y delegaciones multinacionales del sector, vinculando los lanzamientos de tecnología de vanguardia con oportunidades comerciales.

Más que una feria, AWE es una puerta de entrada a las industrias del futuro. Un lugar en el que se expone la vida inteligente, desde robots humanoides, cuadrúpedos y de servicio doméstico hasta vehículos de nuevas energías, movilidad eléctrica inteligente, aeronaves inteligentes y los ecosistemas emergentes que integran a las personas, los vehículos y los hogares. Además, destaca los dispositivos de IA como una nueva generación de interfaces interactivas, las últimas tecnologías de visualización y las soluciones de salud para distintos entornos domésticos, lo que pone de manifiesto la evolución mundial hacia unos electrodomésticos más saludables. Además, AWE ofrece soluciones para la transición energética, como sistemas solares con almacenamiento, gestión energética doméstica y eficiencia energética basada en la IA, junto con un ecosistema industrial completo que abarca chips, módulos, algoritmos, componentes básicos y soluciones integradas.

Cada mes de marzo, las principales empresas mundiales se dan cita en Shanghái, junto con líderes del sector, equipos de I+D, compradores internacionales, organizaciones profesionales, inversores y los principales medios de comunicación. AWE es el lugar donde convergen los recursos mundiales y el futuro ocupa un lugar central.

FUENTE AWE