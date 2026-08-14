IA+ • Beyond Boundaries: AWE2027 é oficialmente lançada

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AWE

14 ago, 2026, 17:15 GMT

XANGAI, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- No dia 12 de agosto, a Appliance & Electronics World Expo 2027 (AWE2027) foi oficialmente lançada. Sob o tema "IA+ • Beyond Boundaries", a exposição acontecerá de 17 a 20 de março de 2027 no Novo Centro Internacional de Exposições de Xangai (SNIEC, Shanghai New International Expo Centre), ocupando uma área de 150.000 metros quadrados e reunindo mais de 1.200 expositores e cerca de 280.000 visitantes.

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AWE2027
AWE2027

A AWE2027 se posiciona como "A plataforma global onde apresentar e vivenciar a vida inteligente". Impulsionada por IA, ela conectará indústrias, tecnologias e cenários para construir um ecossistema de vida inteligente mais aberto e colaborativo.

O lançamento dá continuidade aos excelentes resultados da AWE2026, com o espaço do SNIEC sozinho abrangendo 140.000 metros quadrados. O evento atraiu mais de 1.000 expositores e 250.000 visitantes, com um aumento de 30% no número de visitantes, enquanto a participação internacional cresceu 50%, atingindo um recorde histórico.

A AWE2027 apresentará três iniciativas: a Zona de Inovação e Tecnologia AWE Plus, a nova Zona de Startups AWE e a Área de Lançamento de Novos Produtos e Tecnologias.

A Zona de Inovação e Tecnologia AWE Plus dará destaque à inteligência incorporada, ao hardware de IA, ao estilo de vida digital, à economia de baixa altitude, às telas avançadas e aos chips de computação, apresentando tecnologias e produtos e proporcionando aos profissionais uma visão em primeira mão das tendências futuras.

A nova Zona de Startups AWE conectará equipes jovens, empresas incubadas e startups com a indústria, o capital e os mercados, trazendo uma energia renovada para o ecossistema global.

A Área de Lançamento de Novos Produtos e Tecnologias acolherá estreias de produtos, lançamentos de tecnologia, apresentações de inovação e partilha de tendências, ajudando os expositores a apresentar inovações, a conectar-se com recursos da indústria e a explorar oportunidades de mercado.

A AWE2027 fortalecerá seu ecossistema de comércio internacional, reunindo compradores globais, distribuidores internacionais e delegações multinacionais da indústria, conectando lançamentos de tecnologia de ponta com oportunidades comerciais.

Mais do que uma exposição, a AWE é uma porta de entrada para as indústrias do futuro. A exposição apresenta conceitos de vida inteligente, desde robôs humanoides, quadrúpedes e de serviço doméstico até veículos de novas energias, mobilidade elétrica inteligente, aeronaves inteligentes e ecossistemas emergentes que integram humanos, veículos e residências. A exposição também destaca dispositivos de IA como uma nova geração de interfaces interativas, as mais recentes tecnologias de exibição e soluções de saúde para diversos ambientes domésticos, demonstrando a evolução global de eletrodomésticos mais saudáveis. A AWE também apresenta soluções de transição energética, incluindo energia solar com armazenamento, gestão de energia residencial e eficiência energética com inteligência artificial, além de um ecossistema industrial completo que abrange chips, módulos, algoritmos, componentes principais e soluções integradas.

Todos os anos, em março, as principais empresas globais sobem ao palco em Xangai, acompanhadas por líderes do setor, equipes de P&D, compradores internacionais, organizações profissionais, investidores e os principais meios de comunicação. A AWE é onde o futuro está em foco e os recursos globais convergem.

FONTE AWE

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