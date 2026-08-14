AI+ • 境界を超えて：AWE2027が正式に開幕

,上海、2026年8月14日 /PRNewswire/ -- 8月12日、「2027年家電・エレクトロニクス世界博覧会（AWE2027）」が正式に開幕しました。「AI+ • 境界を超えて（AI+•Beyond Boundaries）」というテーマのもと、2027年3月17日から20日まで、上海新国際博覧センター（SNIEC）で開催されます。会場面積は15万平方メートルで、1,200社以上の出展者と28万人の来場者が集まる見込みです。

AWE2027は、「スマートライフを紹介・体験するためのグローバルなプラットフォーム」として位置づけられています。AIを基盤として、産業、技術、利用シーンを結びつけ、よりオープンで協働的なスマートライフ・エコシステムを構築します。

AWE2027

今回の開催は、AWE2026の好調な成果を基盤としており、SNIEC会場だけでも14万平方メートルの規模を誇ります。1,000社以上の出展者と25万人の来場者を集め、来場者数は30％増加したほか、海外からの来場者数は50％増となり、過去最高を記録しました。

AWE2027では、AWE Plus イノベーション＆テクノロジー・ゾーン、新設のAWEスタートアップ・ゾーン、そして新製品・新技術発表エリアという3つの取り組みが発表されます。

「AWE Plus イノベーション＆テクノロジー・ゾーン」では、エンボディド・インテリジェンス、AIハードウェア、デジタルライフスタイル、低高度経済、最先端のディスプレイおよびコンピューティングチップに焦点を当て、関連技術や製品を紹介するとともに、業界関係者に将来のトレンドを直接体感する機会を提供します。

新たに開設される「AWEスタートアップ・ゾーン」は、若手チーム、インキュベーション企業、スタートアップを産業界、資本、市場と結びつけ、グローバルなエコシステムに新たな活力をもたらします。

「新製品・新技術発表エリア」では、製品の初披露、新技術の発表、イノベーションのプレゼンテーション、トレンド情報の共有などが行われ、出展企業がイノベーションをアピールし、業界のリソースとつながり、市場機会を探る一助となります。

AWE2027は、世界中のバイヤー、国際的な販売代理店、多国籍の業界代表団を一堂に集め、最先端技術の発表とビジネスチャンスを結びつけることで、国際的な貿易エコシステムを強化します。

AWEは単なる展示会ではなく、未来の産業への入り口としての役割を果たしています。ヒューマノイドロボット、四足歩行ロボット、家庭用サービスロボットから、新エネルギー車、スマート電動モビリティ、インテリジェント航空機、そして新たな「人・車・家」のエコシステムに至るまで、スマートライフのさまざまな側面を紹介しています。また、AI搭載デバイスを次世代のインタラクティブインターフェースとして位置づけ、最新のディスプレイ技術や、家庭内のさまざまなシーンにおけるヘルスケアソリューションを紹介し、より健康的な家電製品の世界的な進化を浮き彫りにしています。AWEではさらに、太陽光発電と蓄電の組み合わせ、家庭用エネルギー管理、AIを活用した省エネソリューションといったエネルギー転換ソリューションに加え、チップ、モジュール、アルゴリズム、主要コンポーネント、統合ソリューションに及ぶ包括的な産業エコシステムも提供しています。

毎年3月、上海では世界有数の企業が舞台に立ち、業界のリーダー、研究開発チーム、海外のバイヤー、専門団体、投資家、そして主要メディアが一堂に会します。AWEは、未来に焦点を当て、世界中のリソースが集結する場所です。

SOURCE AWE