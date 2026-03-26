'ALGUIEN ME DIJO' QUE THE KILLERS LIDERAN EL ESPECTÁCULO DE INICIO DE LA FINAL DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE PRESENTADO POR PEPSI®

Pepsi revela que The Killers encabezará el imperdible "Espectáculo de Inicio de la Final" anual de la UCL

El espectáculo de inicio de la final de la UEFA Champions League presentado por Pepsi tendrá lugar antes del inicio el 30 de mayo en el Puskás Aréna en Budapest, Hungría

Para celebrar el anuncio, The Killers aparece en un cortometraje junto a la leyenda del fútbol y embajador de Pepsi, Sir David Beckham

PURCHASE, Nueva York, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- #PepsiKickOffShow - Pepsi® y UC3 se complacen en anunciar que The Killers liderarán el espectáculo de inicio de la final de la UEFA Champions League presentado por Pepsi el 30 de mayo en el Puskás Aréna en Budapest, Hungría. Pepsi y UC3 volverán a marcar la final con su esperado telón y el evento será una experiencia inolvidable solo unos minutos antes del partido.

The Killers will headline the UEFA Champions League Final Kick Off Show presented by Pepsi on May 30th at the Puskás Aréna in Budapest, Hungary Speed Speed The Killers will headline the UEFA Champions League Final Kick Off Show presented by Pepsi on May 30th at the Puskás Aréna in Budapest, Hungary

Desde su llegada al escenario mundial en 2004,The Killers se han consolidado como iconos del rock del siglo XXI reconocidos a nivel mundial, con más de 35 millones de álbumes vendidos, incluidos éxitos multiplatino como 'Mr. Brightside', 'When You Were Young' y 'Human'. El legendario cuarteto se adentra ahora en una nueva y audaz etapa, tras haber confirmado recientemente que está preparando su octavo álbum de estudio, con emocionantes actuaciones por todo el mundo a la vista.

En particular, The Killers liderará el espectáculo de inicio de la final de la UEFA Champions League de este año presentado por Pepsi. La influencia del fútbol se extiende mucho más allá de los noventa minutos en el campo, y The Killers ocupan un lugar importante dentro de esta cultura mundial de aficionados. Con sus himnos dignos de un estadio, la banda se dispone a ofrecer una actuación llena de energía en uno de los escenarios deportivos más prestigiosos del mundo, con un repertorio que abarca toda su carrera y que incluye los éxitos favoritos de los aficionados, entre ellos el himno futbolístico mundial "Mr Brightside".

Para anunciar este espectáculo icónico, The Killers aparece en un cortometraje junto a la leyenda del fútbol, Sir David Beckham. En el video, vemos a la legendaria dupla en una carrera de alto riesgo hacia la final de la UEFA Champions League en Budapest. Al ver el anuncio oficial de Kick Off Show en un televisor, las estrellas se desafían mutuamente a una "carrera" al estadio, con Brandon Flowers subiéndose a un automóvil clásico azul eléctrico personalizado y Sir David Beckham saliendo en su motocicleta. El video, titulado "The Race Begins", rinde homenaje a la emoción previa al partido más importante del fútbol de clubes y a la forma en que el Pepsi Kick Off Show fusiona el fútbol y la música para crear una noche de entretenimiento épico.

The Killers comentaron: "Cuando nos pidieron que actuáramos en el espectáculo de inicio de la final de la UEFA Champions League presentado por Pepsi, dijimos que sí sin dudarlo; hay escenarios que hablan por sí solos. Nos sentimos honrados de celebrar a los increíbles equipos y jugadores en lo que sin duda será un partido épico".

Eugene Willemsen, director ejecutivo de International Beverages en PepsiCo, agregó: "Pepsi tiene un orgulloso historial de brindar grandes momentos culturales en el deporte y la música a los aficionados de todo el mundo, y este año no es diferente. Mediante Pepsi Football Nation, nuestra plataforma de aficionados que celebra la cultura y la pasión en el corazón del espectáculo de inicio de la final de la UEFA Champions League, nos enorgullece dar la bienvenida a una de las bandas de rock más queridas del siglo XXI, The Killers, al escenario en Budapest. Estamos encantados de asociarnos con una banda que encarna el espíritu de Pepsi, para crear el tipo de momentos que definen cómo se vive el juego. Estamos ansiosos por que nos brinden su electrizante actuación y sus himnos de fama mundial en el Puskás Aréna, y esperamos con gran interés la reacción de los aficionados en el estadio y en todo el mundo".

Guy-Laurent Epstein, codirector general de UC3, declaró: "El espectáculo de inicio de la final de la UEFA Champions League presentado por Pepsi se ha convertido en un verdadero momento histórico en el entretenimiento mundial, y la edición de este año se perfila como una de las más espectaculares hasta el momento. The Killers son una banda icónica cuya energía marcará el tono perfecto en Budapest, para ofrecer un comienzo emocionante al partido más importante del fútbol de clubes europeos. Junto con Pepsi, estamos orgullosos de mejorar una vez más la experiencia de los aficionados, tanto en el estadio como para millones de personas en todo el mundo".

Una vez más, Pepsi y UC3 celebrarán la final de la UEFA Champions League con una actuación musical trascendental que muestra a los artistas más emblemáticos del mundo y une a los aficionados del fútbol y la música mediante un espectáculo de entretenimiento imperdible. El espectáculo de inicio de la final de la UEFA Champions League presentado por Pepsi se emitirá en todo el mundo y en los territorios de todo el mundo, solo unos minutos antes de que comience el evento principal de la temporada de fútbol de clubes.

Los aficionados pueden sintonizar para ver el espectáculo de inicio de la final mediante su emisora local y a través del canal oficial de YouTube de la UEFA. Se anima a los aficionados a mantenerse informados siguiendo a Pepsi en Instagram, X (antes Twitter), y Facebook.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2942391/Pepsi_The_Killers.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2941386/Pepsi_The_Killers.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2665176/Pepsi_Logo.jpg

FUENTE Pepsi