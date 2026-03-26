LES KILLERS SONT LA TÊTE D'AFFICHE DU SPECTACLE DE LANCEMENT DE LA FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS DE L'UEFA PRÉSENTÉ PAR PEPSI®

Pepsi révèle que The Killers sera la tête d'affiche de l'incontournable « Kick Off Show » annuel de la finale de l'UCL .

Le UEFA Champions League Final Kick Off Show présenté par Pepsi aura lieu avant le coup d'envoi le 30 mai au Puskás Aréna à Budapest, en Hongrie.

Pour marquer l'annonce, The Killers apparaissent dans un court métrage aux côtés de la légende du football et ambassadeur de Pepsi, Sir David Beckham.

PURCHASE, N.Y., 26 mars 2026 /PRNewswire/ -- #PepsiKickOffShow - Pepsi® et UC3 sont ravis d'annoncer que The Killers sera la tête d'affiche du spectacle du coup d'envoi de la finale de la Ligue des champions de l'UEFA présenté par Pepsi le 30 mai au Puskás Aréna à Budapest, en Hongrie. Pepsi et UC3 marqueront une fois de plus la finale avec leur très attendu lever de rideau, l'événement devant être une expérience inoubliable quelques minutes avant le match.

The Killers will headline the UEFA Champions League Final Kick Off Show presented by Pepsi on May 30th at the Puskás Aréna in Budapest, Hungary Speed Speed The Killers will headline the UEFA Champions League Final Kick Off Show presented by Pepsi on May 30th at the Puskás Aréna in Budapest, Hungary

Depuis leur arrivée sur la scène internationale en 2004, les Killers ont consolidé leur place en tant qu'icônes du rock du 21e siècle, avec plus de 35 millions d'albums vendus, dont des succès multi-platines tels que 'Mr. Brightside', 'When You Were Young' et 'Human'. Le quatuor légendaire entre maintenant dans une nouvelle ère audacieuse, ayant récemment confirmé que son huitième album studio était en préparation, et que des spectacles mondiaux électrisants se profilaient à l'horizon.

The Killers sera notamment la tête d'affiche du spectacle du coup d'envoi de la finale de la Ligue des champions de l'UEFA présenté par Pepsi. L'influence du football s'étend bien au-delà des quatre-vingt-dix minutes sur le terrain, et The Killers occupe une place importante dans cette culture mondiale des supporters. En apportant ses hymnes de dimension statique sur l'une des scènes sportives les plus prestigieuses du monde, le groupe s'apprête à livrer une performance de haute voltige, avec une liste de hits préférés de toute sa carrière, y compris l'hymne mondial du football, Mr Brightside.

Pour annoncer ce spectacle emblématique, le groupe The Killers apparaît dans un court métrage aux côtés de la star du football, Sir David Beckham. Dans le film, on voit le couple légendaire dans une course à la finale de la Ligue des champions de l'UEFA à Budapest. Après avoir vu l'annonce officielle du Kick Off Show sur un téléviseur, les stars se lancent un défi dans une « course" vers le stade, Brandon Flowers sautant dans une voiture de collection bleu électrique personnalisée et Sir David Beckham partant sur sa moto. Le film, intitulé « The Race Begins », rend hommage à l'attente qui précède le plus grand match de football de club et à la manière dont le Pepsi Kick Off Show fusionne le football et la musique pour créer une nuit de divertissement épique.

The Killers a commenté: « Lorsqu'on nous a demandé de nous produire lors du spectacle du coup d'envoi de la finale de la Ligue des champions de l'UEFA présenté par Pepsi, nous avons dit oui sans hésitation, certaines scènes parlent d'elles-mêmes. Nous sommes honorés de célébrer les équipes et les joueurs incroyables lors de ce qui sera sans aucun doute un match épique. »

Eugene Willemsen, directeur général des boissons internationales chez PepsiCo, a ajouté : « Pepsi est fier d'offrir aux fans du monde entier de grands moments culturels dans les domaines du sport et de la musique, et cette année n'est pas différente. Par l'intermédiaire de Pepsi Football Nation, notre plateforme de fans célébrant la culture et la passion au cœur du spectacle du coup d'envoi de la finale de la Ligue des champions de l'UEFA, nous sommes fiers d'accueillir l'un des groupes de rock les plus appréciés du 21e siècle, The Killers, sur la scène de Budapest. Nous sommes ravis de nous associer à un groupe qui incarne l'esprit de Pepsi, en créant le genre de moments qui définissent la manière dont le jeu est vécu. Nous avons hâte qu'ils présentent leur performance électrisante et leurs hymnes mondialement connus à l'Aréna Puskás, et nous attendons avec impatience les réactions des supporters dans le stade et dans le monde entier. »

Guy-Laurent Epstein, co-directeur général d'UC3, a déclaré : « Le spectacle du coup d'envoi de la finale de la Ligue des champions de l'UEFA présenté par Pepsi est devenu un véritable moment phare du divertissement mondial, et l'édition de cette année s'annonce comme l'une des plus spectaculaires à ce jour. The Killers est un groupe emblématique dont l'énergie donnera le ton parfait à Budapest, offrant un début exaltant au plus grand match du football de club européen. Avec Pepsi, nous sommes fiers d'élever une fois de plus l'expérience des supporters - dans le stade et pour des millions de téléspectateurs dans le monde entier. »

Une fois de plus, Pepsi et UC3 marqueront la finale de la Ligue des champions de l'UEFA par un spectacle musical grandiose mettant en scène les artistes les plus emblématiques du monde et réunissant les fans de football et de musique dans un seul et même spectacle. Le spectacle du coup d'envoi de la finale de l'UEFA Champions League présenté par Pepsi sera diffusé dans le monde entier et dans tous les territoires, quelques minutes avant le coup d'envoi de l'épreuve reine de la saison de football.

Les supporters peuvent regarder le Kick Off Show via leur diffuseur local et la chaîne officielle de l'UEFA YouTube. Les fans sont encouragés à rester informés en suivant Pepsi sur Instagram , X (anciennement Twitter) , et Facebook .

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