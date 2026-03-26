「SOMEBODY TOLD ME」の THE KILLERS、 PEPSI®提供のUEFAチャンピオンズリーグ決勝キックオフショーでヘッドライナーを務める

Pepsi、The Killersが UCL決勝で行われる毎年恒例の見逃せない「キックオフ・ショー」のヘッドライナーを務めると発表

Pepsi提供の UEFAチャンピオンズリーグ決勝キックオフショーが、5月30日のキックオフ前にハンガリーのブダペストにあるPuskás Arénaで開催予定

この発表を記念して、The Killersはサッカー界のレジェンドでPepsiのアンバサダーを務めるSir David Beckhamと共にショートフィルムに出演

ニューヨーク州パーチェス, 2026年3月26日 /PRNewswire/ -- #PepsiKickOffShow - Pepsi®とUC3は、 The Killersが5月30日にハンガリーのブダペストのPuskás Arénaで開催される、Pepsi提供のUEFAチャンピオンズリーグ決勝キックオフショーでヘッドライナーを務めることを発表しました。PepsiとUC3は今年も決勝戦の幕開けを告げる待望のイベントを開催し、試合開始直前の数分間、忘れられない体験をお届けします。

2004年に世界のステージに登場して以来、 The Killersは21世紀のロック・アイコンとして世界的に認知される地位を確固たるものにしており、「Mr. Brightside」 、「When You Were Young」、「Human」などのマルチプラチナヒットを含む3,500 万枚以上のアルバム・セールスを誇っています。この伝説のカルテットは今、大胆な新時代を迎えています。最近、8枚目のスタジオアルバムの制作が決定し、衝撃的なグローバル・パフォーマンスも控えています。

The Killers will headline the UEFA Champions League Final Kick Off Show presented by Pepsi on May 30th at the Puskás Aréna in Budapest, Hungary Speed Speed The Killers will headline the UEFA Champions League Final Kick Off Show presented by Pepsi on May 30th at the Puskás Aréna in Budapest, Hungary

最も注目すべきは、The Killersが今年のPepsi提供のUEFAチャンピオンズリーグ決勝キックオフショーにおいてヘッドライナーを務めることです。フットボールの影響力はピッチ上での90分間のプレイの枠をはるかに超え、The Killersはこの世界的なファン文化の中で重要な位置を占めています。世界で最も権威のあるスポーツの舞台のひとつに彼らのスタジアム・サイズのアンセムを持ち込んだこのバンドは、世界的なフットボール・アンセムであるMr Brightsideを含む、ファンのお気に入りのヒット曲を網羅したセットリストで、ハイテンションなパフォーマンスを披露する予定です。

このアイコニックなショーを告知するために、 The Killerはフットボール界の重鎮、Sir David Beckhamとともにショートフィルムに出演しています。この映画では、ブダペストで開催されるUEFAチャンピオンズリーグ決勝に向けた、伝説的な2人の命運をかけたレースが描かれています。テレビに映し出されたキックオフショーの公式アナウンスを見るや、Brandon Flowersはエレクトリックブルーのカスタム・クラシックカーに飛び乗り、Sir David Beckhamはバイクで走りだします。「The Race Begins（レースが始まる）」と題したこの映画は、クラブフットボール界最大の試合を前にした期待感と、Pepsi Kick Off Showがフットボールと音楽を融合させ、壮大なエンターテインメントの一夜を作り上げる様子に敬意を表しています。

The Killersは次のようにコメントしています。 「 Pepsiの提供で行われるUEFAチャンピオンズリーグ決勝キックオフショーに出演依頼を受けた時、迷うことなくイエスと答えました。間違いなく壮絶な試合になるであろうこの試合で、素晴らしいチームと選手を祝福できることを光栄に思います。」

PepsiCoの国際飲料部門の最高経営責任者（CEO）であるEugene Willemsenは次のように述べています。 「Pepsiは、スポーツや音楽などの文化における重要な瞬間を世界中のファンに届けてきた誇り高き歴史があり、今年も例外ではありません。UEFAチャンピオンズリーグ決勝のキックオフショーで中心的な役割を担う文化と情熱を祝うファン・プラットフォーム「Pepsi Football Nation」を通じて、21世紀で最も愛されているロックバンドのひとつ、 The Killersをブダペストのステージにお迎えできることを誇りに思います。Pepsiのスピリットを体現し、試合観戦のあり方を決定づけるような瞬間を創り出すバンドと提携できることを嬉しく思います。Puskás Arénaで彼らが衝撃的なパフォーマンスと世界的に有名なアンセムを披露するのを待ちきれません。私たちはスタジアムや世界中のファンが熱狂する姿を楽しみにしています。」

UC3の共同マネージング・ディレクターであるGuy-Laurent Epsteinは次のように述べています。 「Pepsi提供のUEFAチャンピオンズリーグ決勝キックオフショーは、世界的エンターテインメントにおける画期的な瞬間へと成長を遂げており、今年の開催はこれまでで最も華やかなものになりそうです。The Killersはアイコニックなバンドであり、彼らのエネルギーはブダペストで完璧な音色を奏で、欧州クラブサッカー最大の試合の幕開けを爽快に彩ることになるでしょう。Pepsiとともに、スタジアムで、そして世界中で観戦する何百万人ものファンの体験を再び高められることを誇りに思います。」

今回もPepsiとUC3は、UEFAチャンピオンズリーグ決勝を、世界で最もアイコニックなアーティストを紹介する記念すべき音楽パフォーマンスで彩り、サッカーファンと音楽ファンを1つの魅力的なショーで結びつけます。 Pepsi提供のUEFAチャンピオンズリーグ決勝戦キックオフショーは、クラブサッカーシーズンのハイライトとなる試合が始まる数分前に、世界中の国と地域で放映予定です。

ファンは、地元の放送局やUEFAの YouTube 公式チャンネルを通じて、キックオフショーを視聴することができます。 Instagram 、 X(旧 Twitter) 、 Facebook でPepsiをフォローして、最新情報を入手することをお勧めします。

ビデオ - https://mma.prnewswire.com/media/2942391/Pepsi_The_Killers.mp4

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2941386/Pepsi_The_Killers.jpg

ロゴ -https://mma.prnewswire.com/media/2665176/Pepsi_Logo.jpg

SOURCE Pepsi