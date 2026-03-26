"ALGUÉM ME DISSE QUE" A BANDA THE KILLERS É A ATRAÇÃO PRINCIPAL DO PROGRAMA DE ABERTURA DA FINAL DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE, APRESENTADO PELA PEPSI®

Pepsi anuncia que a banda The Killers é a atração principal do imperdível "Kick Off Show" anual da final da UCL

O Show de Abertura da Final da UEFA Champions League apresentado pela Pepsi acontecerá antes do início do jogo em 30 de maio no Puskás Aréna em Budapeste, Hungria

Para celebrar o anúncio, a banda The Killers participa de um curta-metragem ao lado da lenda do futebol e embaixador da Pepsi, Sir David Beckham

PURCHASE, Nova York, 26 de março de 2026 /PRNewswire/ -- #PepsiKickOffShow - A Pepsi® e a UC3 têm o prazer de anunciar que a banda The Killers será a atração principal do Show de Abertura da Final da UEFA Champions League, apresentado pela Pepsi em 30 de maio no Puskás Aréna, em Budapeste, Hungria. A Pepsi e a UC3 abrirão mais uma vez a final com o seu tão aguardado evento, concebido para ser uma experiência inesquecível poucos minutos antes do jogo.

The Killers will headline the UEFA Champions League Final Kick Off Show presented by Pepsi on May 30th at the Puskás Aréna in Budapest, Hungary Speed Speed The Killers will headline the UEFA Champions League Final Kick Off Show presented by Pepsi on May 30th at the Puskás Aréna in Budapest, Hungary

Desde que chegaram ao cenário mundial em 2004, The Killers consolidou seu lugar como ícone do rock mundialmente reconhecida no século XXI, com mais de 35 milhões de álbuns vendidos, incluindo sucessos multiplatinados como "Mr. Brightside", "When You Were Young" e "Human". O lendário quarteto está agora entrando em uma nova era ousada, tendo recentemente confirmado que seu oitavo álbum de estúdio está em andamento, com apresentações internacionais eletrizantes também no horizonte.

Sobretudo, a banda The Killers será a atração principal do Show de Abertura da Final da Liga dos Campeões da UEFA deste ano, apresentado pela Pepsi. A influência do futebol vai muito além dos noventa minutos em campo, e a banda The Killers ocupa um lugar cativo nessa cultura global de fãs. Trazendo seus hinos do tamanho de estádios para um dos palcos esportivos mais prestigiados do mundo, a banda está pronta para oferecer uma performance de alta octanagem com uma lista de sucessos favoritos dos fãs, incluindo o hino mundial do futebol, Mr. Brightside.

Para anunciar este show icônico, The Killers aparece em um curta-metragem ao lado da figura do futebol, Sir David Beckham. No filme, vemos o lendário par em uma corrida de alto risco para a final da UEFA Champions League em Budapeste. Ao ver o anúncio oficial do Kick Off Show em uma televisão, as estrelas se desafiam para uma "corrida" até o estádio, com Brandon Flowers entrando em um carro clássico azul elétrico personalizado e Sir David Beckham partindo em sua motocicleta. O filme, intitulado "The Race Begins", homenageia a antecipação que antecedeu a maior partida do futebol de clubes e a forma como o Pepsi Kick Off Show mescla o futebol e a música para criar uma noite épica de entretenimento.

A banda The Killers comentou: "Quando fomos convidados a nos apresentar no Kick Off Show da Final da UEFA Champions League apresentado pela Pepsi, aceitamos sem pestanejar, já que alguns palcos falam por si só. Estamos honrados em celebrar as equipes e jogadores incríveis no que, sem dúvida, será uma partida épica."

Eugene Willemsen, CEO de International Beverages da PepsiCo, acrescentou: "A Pepsi tem um histórico de orgulho em levar grandes momentos culturais do esporte e da música aos fãs em todo o mundo, e este ano não é diferente. Através da Pepsi Football Nation, nossa plataforma de fãs que celebra a cultura e a paixão no coração do Show de Abertura da Final da UEFA Champions League, estamos orgulhosos de receber uma das bandas de rock mais amadas do século XXI, The Killers, no palco em Budapeste. Estamos muito felizes com esta parceria com uma banda que personifica o espírito da Pepsi, criando aqueles momentos que definem a forma como o jogo é vivido. Mal podemos esperar para que eles entreguem seu desempenho eletrizante e hinos de renome mundial no Puskás Aréna, e estamos ansiosos para ver a reação dos fãs no estádio e em todo o mundo."

Guy-Laurent Epstein, codiretor administrativo da UC3, disse: "O Show de Abertura da Final da UEFA Champions League, apresentado pela Pepsi, tornou-se um verdadeiro marco no entretenimento global, e a edição deste ano está se preparando para ser uma das mais espetaculares até hoje. The Killers é uma banda icônica cuja energia dará o tom perfeito em Budapeste, proporcionando um início emocionante para a maior partida do futebol europeu de clubes. Juntamente com a Pepsi, estamos orgulhosos de elevar a experiência dos torcedores mais uma vez — no estádio e para milhões de espectadores no mundo todo."

Mais uma vez, a Pepsi e a UC3 marcarão a final da UEFA Champions League com um desempenho musical memorável, apresentando os artistas mais emblemáticos do mundo e unindo fãs de futebol e música através de um espetáculo de entretenimento atraente. O Show de Abertura da Final da UEFA Champions League, apresentado pela Pepsi, será transmitido no mundo todo, apenas alguns minutos antes do início do jogo de estreia da temporada de futebol de clubes.

Os fãs podem assistir ao Show de Abertura através da sua emissora local e através do canal oficial da UEFA no YouTube. Sugerimos que os fãs fiquem por dentro das novidades seguindo a Pepsi no Instagram, X (antigo Twitter) e Facebook.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2942391/Pepsi_The_Killers.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2941386/Pepsi_The_Killers.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2665176/Pepsi_Logo.jpg

FONTE Pepsi