'SOMEBODY TOLD ME' 더 킬러스, 펩시®가 후원하는 UEFA 챔피언스리그 결승전 킥오프 쇼 헤드라이너로 선정

시, 매년 열리는 UCL 결승전 '킥오프 쇼(Kick Off Show)' 헤드라이너로 더 킬러스 발표

UEFA 챔피언스리그 결승전 킥오프 쇼(펩시 후원)가 5월 30일 헝가리 부다페스트 푸슈카시 아레나에서 경기 시작 전 개최

발표 기념으로 더 킬러스와 펩시 홍보대사 축구 레전드 데이비드 베컴이 함께한 단편 영상 공개

퍼처스, 뉴욕, 2026년 3월 26일 /PRNewswire/ -- #PepsiKickOffShow - 5월 30일 헝가리 부다페스트의 푸슈카시 아레나에서 열리는 UEFA 챔피언스리그 결승전 킥오프 쇼(펩시 후원)의 헤드라이너로 더 킬러스(The Killers)가 선정됐다고 펩시(Pepsi)®와 UC3가 발표했다. 펩시와 UC3는 이번에도 결승전을 앞두고 오프닝 공연을 마련했으며 공연은 경기 시작 직전에 잊지 못할 추억을 선사할 것으로 기대를 모으고 있다.

더 킬러스는 2004년 세계 무대에 등장한 이후 21세기를 대표하는 글로벌 록 아이콘으로 자리매김했으며, 'Mr. Brightside', 'When You Were Young', 'Human' 등 멀티 플래티넘 히트곡을 포함해 3500만 장이 넘는 앨범 판매를 기록한 밴드다. 4인조로 이미 전설의 반열에 오른 가운데 현재 재도약의 시기를 맞이하고 있으며, 최근 여덟 번째 정규 앨범 작업을 진행 중임을 확인한 데 이어 전 세계 공연도 앞두고 있다.

The Killers will headline the UEFA Champions League Final Kick Off Show presented by Pepsi on May 30th at the Puskás Aréna in Budapest, Hungary Speed Speed The Killers will headline the UEFA Champions League Final Kick Off Show presented by Pepsi on May 30th at the Puskás Aréna in Budapest, Hungary

올해는 특히 올해 UEFA 챔피언스리그 결승전 킥오프 쇼(펩시 후원)의 헤드라이너로 무대에 선다. 축구의 영향력은 경기장의 90분을 넘어 전 세계 팬 문화 전반에 걸쳐 확장되어 있으며, 더 킬러스는 이러한 글로벌 팬 문화에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 세계 최고 권위로 꼽히는 스포츠 무대에서 꽉찬 무대를 선보일 예정인 가운데 축구 헌정곡 Mr Brightside를 포함해 대표 히트곡들로 에너지 넘치는 공연을 펼칠 계획이다.

더 킬러스는 이 대망의 무대를 알리기 위해 축구계의 상징적 인물 데이비드 베컴(David Beckham) 경과 함께 단편 영상에 출연했다. 영상에서는 두 스타가 부다페스트에서 열리는 UEFA 챔피언스리그 결승전을 향해 앞다퉈 이동하는 모습이 담겼다. 두 사람은 TV를 통해 공식 킥오프 쇼 발표를 확인한 후 경기장까지 '레이스'를 벌이기로 하고, 브랜든 플라워스(Brandon Flowers)는 커스텀 전기 블루 클래식 자동차에, 데이비드 베컴은 모터싸이클에 오른다. '더 레이스 비긴즈(The Race Begins)'라는 제목의 이 영상은 클럽 축구 최대 경기로 향하는 기대감과 함께, 펩시 킥오프 쇼가 축구와 음악을 결합해 하나의 대형 엔터테인먼트로 완성하는 방식을 담아냈다.

더 킬러스는 "UEFA 챔피언스리그 결승전 킥오프 쇼(펩시 후원) 공연 제안을 받았을 때 망설임 없이 수락했다. 어떤 무대는 그 자체로 의미가 있다"며 "틀림없이 역사적인 경기가 될 자리에서 훌륭한 팀과 선수들을 함께 축하하게 되어 영광"이라고 밝혔다.

유진 빌렘센(Eugene Willemsen) 펩시코 인터내셔널 음료 부문 CEO는 "펩시는 스포츠와 음악을 통해 전 세계 팬들에게 의미 있는 문화적 순간을 선사한 자랑스러운 역사가 있으며, 올해도 예외는 아니다"라며 "UEFA 챔피언스리그 결승전 킥오프 쇼의 문화와 열정을 기념하는 팬 플랫폼 펩시 풋볼 네이션(Pepsi Football Nation)을 통해 21세기를 대표하는 사랑받는 록 밴드 더 킬러스를 부다페스트 무대에 올리게 돼 기쁘기 그지없다. 펩시의 정신을 고스란히 담아내는 가운데 경기의 감동을 배가해 줄 순간들을 만들어내는 밴드와 파트너십을 맺게 돼 기분이 좋다. 푸스카스 아레나에서 이 밴드가 선보일 열정 넘치는 무대와 세계적으로 유명한 명곡들에 대해 기대가 크며, 경기장 안팎과 전 세계 팬들의 뜨거운 반응을 고대하고 있다"고 말했다.

기-로랑 엡스타인(Guy-Laurent Epstein) UC3 공동 대표는 "UEFA 챔피언스리그 결승전 킥오프 쇼(펩시 후원)는 이제 글로벌 엔터테인먼트의 상징적인 순간으로 자리 잡았으며, 올해 공연은 그 어느 때보다도 화려한 무대가 될 것으로 기대한다. 더 킬러스는 강렬한 에너지로 부다페스트에서 완벽한 분위기를 조성해 유럽 클럽 축구 최대 경기의 시작을 장식할 것이다. 펩시와 함께 경기장 안팎은 물론 전 세계 수백만 시청자를 위해 팬 경험을 한층 끌어올리게 돼 자랑스럽다"고 말했다.

펩시와 UC3는 이번에도 세계적으로 상징적인 아티스트들이 참여하는 대규모 음악 공연을 통해 UEFA 챔피언스리그 결승전을 축하하고, 축구와 음악 팬들을 하나의 강력한 엔터테인먼트로 연결할 예정이다. UEFA 챔피언스리그 결승전 킥오프 쇼(펩시 후원)는 클럽 축구 시즌의 하이라이트 경기 시작 직전, 전 세계 여러 국가와 지역에 중계될 예정이다.

팬들은 각 지역 방송사, 공식 UEFA 유튜브 채널을 통해 킥오프 쇼를 시청할 수 있다. 또 인스타그램, X(구 트위터), 페이스북에서도 펩시를 팔로우해 최신 정보를 확인할 수 있다.

영상 - https://mma.prnewswire.com/media/2942391/Pepsi_The_Killers.mp4

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2941386/Pepsi_The_Killers.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2665176/Pepsi_Logo.jpg

SOURCE Pepsi