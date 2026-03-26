„SOMEBODY TOLD ME" THE KILLERS SIND DER HEADLINER DER ANFANGSSHOW DES UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINALES PRESENTED BY PEPSI®

Pepsi verrät, dass The Killers beim UCL-Finale die unverzichtbare jährliche „Kick Off Show" anführen werden

Die UEFA Champions League Final Kick Off Show presented by Pepsi wird vor dem Anpfiff am 30. Mai in der Puskás Aréna in Budapest, Ungarn, stattfinden.

Um die Ankündigung zu markieren, spielen The Killers in einem Kurzfilm neben der Fußballlegende und Pepsi-Botschafter Sir David Beckham mit.

PURCHASE, N.Y., 26. März 2026 /PRNewswire/ -- #PepsiKickOffShow - Pepsi® und UC3 freuen sich, bekannt zu geben, dass The Killers am 30. Mai in der Puskás Aréna in Budapest, Ungarn, als Headliner der von Pepsi präsentierten UEFA Champions League Final Kick Off Show auftreten werden. Pepsi und UC3 werden das Finale wieder mit dem mit Spannung erwarteten „Curtain Raiser" einläuten, der schon wenige Minuten vor dem Spiel zu einem unvergesslichen Erlebnis werden soll.

The Killers will headline the UEFA Champions League Final Kick Off Show presented by Pepsi on May 30th at the Puskás Aréna in Budapest, Hungary Speed Speed The Killers will headline the UEFA Champions League Final Kick Off Show presented by Pepsi on May 30th at the Puskás Aréna in Budapest, Hungary

Seit ihrem Erscheinen auf der Weltbühne im Jahr 2004 haben The Killers ihren Platz als weltweit anerkannte Rock-Ikonen des 21. Jahrhunderts gefestigt und können auf über 35 Millionen verkaufte Alben verweisen, darunter Multi-Platin-Hits wie „Mr. Brightside", „When You Were Young" und „Human". Das legendäre Quartett tritt nun in eine kühne neue Ära ein und hat kürzlich bestätigt, dass ihr achtes Studioalbum in Arbeit ist, wobei auch elektrisierende weltweite Auftritte anstehen.

Vor allem The Killers werden dieses Jahr als Headliner der UEFA Champions League Final Kick Off Show presented by Pepsi auftreten. Der Einfluss des Fußballs geht weit über die neunzig Minuten auf dem Spielfeld hinaus, und The Killers haben einen bedeutenden Platz in dieser globalen Fankultur. Die Band bringt ihre stadiontauglichen Hymnen auf eine der prestigeträchtigsten Sportbühnen der Welt und wird eine hochoktanige Performance mit einer karriereübergreifenden Setlist von Fan-Lieblingshits, einschließlich der globalen Fußballhymne Mr. Brightside, liefern.

Um diese kultige Show anzukündigen, treten The Killers in einem Kurzfilm an der Seite von Fußballer Sir David Beckham auf. Im Film sehen wir das legendäre Paar in einem spannenden Rennen zum Finale der UEFA Champions League in Budapest. Nachdem sie die offizielle Ankündigung der Kick Off Show auf einem Fernseher gesehen haben, fordern sich die Stars gegenseitig zu einem „Rennen" zum Stadion heraus. Brandon Flowers springt in einen speziell angefertigten elektro-blauen Oldtimer, während Sir David Beckham auf seinem Motorrad losfährt. Der Film mit dem Titel „The Race Begins" ist eine Hommage an die Vorfreude auf das größte Spiel im Vereinsfußball und an die Art und Weise, wie die Pepsi Kick Off Show Fußball und Musik zu einem Abend mit epischer Unterhaltung verbindet.

The Killers kommentierten: „Als wir gefragt wurden, bei der UEFA Champions League Final Kick Off Show presented by Pepsi aufzutreten, haben wir ohne zu zögern zugesagt, einige Bühnen sprechen für sich. Es ist uns eine Ehre, die unglaublichen Teams und Spieler bei diesem zweifellos epischen Spiel zu feiern."

Eugene Willemsen, CEO, International Beverages bei PepsiCo, fügte hinzu: „Pepsi hat eine stolze Geschichte, wenn es darum geht, den Fans auf der ganzen Welt große kulturelle Momente im Sport und in der Musik zu bieten, und dieses Jahr ist es nicht anders. Über Pepsi Football Nation, unsere Fan-Plattform, die die Kultur und Leidenschaft im Herzen der UEFA Champions League Final Kick Off Show feiert, sind wir stolz, eine der beliebtesten Rockbands des 21. Jahrhunderts, The Killers, auf der Bühne in Budapest begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns, mit einer Band zusammenzuarbeiten, die den Geist von Pepsi verkörpert und die Art von Momenten schafft, die die Art und Weise, wie das Spiel erlebt wird, definieren. Wir können es kaum erwarten, dass sie bei der Puskás Aréna ihre elektrisierende Performance und ihre weltbekannten Hymnen zum Besten geben, und wir freuen uns auf die Reaktionen der Fans im Stadion und auf der ganzen Welt."

Guy-Laurent Epstein, Co-Geschäftsführer von UC3, sagte: „Die UEFA Champions League Final Kick Off Show presented by Pepsi hat sich zu einem echten Meilenstein in der globalen Unterhaltungsbranche entwickelt, und die diesjährige Ausgabe wird wohl eine der spektakulärsten überhaupt werden. Die Killers sind eine kultige Band, deren Energie in Budapest den perfekten Ton angeben wird, um das größte Spiel im europäischen Klubfußball mit einem berauschenden Auftakt zu versehen. Gemeinsam mit Pepsi sind wir stolz darauf, das Fan-Erlebnis noch einmal zu steigern - im Stadion und für Millionen Zuschauer weltweit."

Auch in diesem Jahr werden Pepsi und UC3 das UEFA Champions League-Finale mit einer bedeutenden Musik-Performance einläuten, bei der die bekanntesten Künstler der Welt auftreten und Fußball- und Musikfans in einem fesselnden Unterhaltungsspektakel vereint werden. Die UEFA-Champions-League-Final-Kick-Off-Show, präsentiert von Pepsi, wird nur wenige Minuten vor Beginn des wichtigsten Spiels der Klubfußballsaison in der ganzen Welt ausgestrahlt.

Die Fans können die Kick Off Show über ihren lokalen Fernsehsender und den offiziellen YouTube-Kanal der UEFA verfolgen. Die Fans werden ermutigt, auf dem Laufenden zu bleiben, indem sie Pepsi auf Instagram , X (vormals Twitter) und Facebook folgen.

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