Cantor recibe la aprobación de ADGM y amplía su plataforma de banca de inversión en Medio Oriente

Fortalece las capacidades de inversión transfronteriza y de captación de capital que conectan Medio Oriente con los mercados globales

NUEVA YORK y ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos, 22 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Cantor, un banco de inversión global de primer nivel y parte del grupo de empresas Cantor Fitzgerald, anunció hoy que la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros ("FSRA", por sus siglas en inglés) de ADGM, el centro financiero internacional de Abu Dhabi, ha otorgado la aprobación en firme para llevar a cabo actividades financieras reguladas dentro de la ADGM.

La aprobación, confirmada mediante la emisión de un Permiso de Servicios Financieros ("FSP", por sus siglas en inglés), marca un hito importante en la expansión estratégica de Cantor en todo el Medio Oriente. La autorización se otorga tras la apertura de la oficina de la firma en Abu Dhabi en diciembre de 2025.

"Establecer nuestra presencia en Abu Dabi refleja el compromiso a largo plazo de Cantor con mercados estratégicamente importantes que cada vez tienen una mayor influencia en los flujos globales de capital", afirmó Sage Kelly, codirector ejecutivo y director global de Banca de Inversión de Cantor. "El Medio Oriente continúa experimentando un fuerte impulso económico, una creciente actividad de inversión y una importante captación de capital institucional. Nuestra presencia dentro de ADGM nos posiciona para servir mejor a los clientes que buscan oportunidades tanto dentro de la región como en los mercados internacionales".

Dirigida por Ali Khalpey, director de Banca de Inversión y Mercados de Capitales para Medio Oriente, la oficina de Cantor en Abu Dhabi servirá como centro regional para las actividades de banca de inversión y mercados de capital de la empresa. Actualmente, Cantor opera dos equipos dedicados en la región: una plataforma de renta variable con capacidades completas de ventas, operaciones e investigación que atiende a fondos soberanos e inversionistas institucionales locales, regionales y globales activos en todo Medio Oriente; y un equipo de banca de inversión centrado en fusiones y adquisiciones y asesoramiento sobre mercados de capital.

"Abu Dhabi se ha establecido rápidamente como un centro financiero internacional líder y una puerta de entrada a uno de los entornos de inversión más dinámicos del mundo", dijo el Sr. Khalpey. "Con nuestra oficina de Abu Dhabi ahora en pleno funcionamiento, esperamos fortalecer las relaciones con clientes, inversionistas y socios estratégicos en toda la región, al tiempo que contribuimos al crecimiento continuo del ecosistema de los mercados de capitales locales".

"Nos complace recibir a una institución financiera mundial de primer nivel como Cantor al ADGM, ya que la empresa continúa expandiendo su presencia en la región", dijo Arvind Ramamurthy, director de Desarrollo de Mercado de ADGM. "La decisión de Cantor de establecer operaciones en Abu Dabi refleja la creciente demanda entre las principales instituciones financieras mundiales de acceder a las oportunidades de inversión que surgen en el Golfo y en Medio Oriente en general".

Acerca de Cantor

Cantor, un banco de inversión global de primer nivel, forma parte del grupo de empresas Cantor Fitzgerald. Fundada en 1945, Cantor ofrece una experiencia sectorial sin precedentes, productos innovadores y soluciones personalizadas en una amplia gama de servicios financieros, que incluyen banca de inversión, mercados de capitales, ventas y operaciones de renta fija y renta variable, servicios prime, investigación y gestión de activos. Con sede en Nueva York, la empresa tiene más de 60 oficinas en todo el mundo.

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FUENTE ADGM