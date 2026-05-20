ADGM fortalece su posición como el principal IFC de la región de MEASA con un crecimiento del 57 % en AUM y más de 13.000 licencias activas en el primer trimestre de 2026

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- ADGM, el centro financiero internacional de Abu Dhabi, ha informado de un sólido inicio de 2026, subrayado por la continua expansión de su ecosistema financiero y la confianza sostenida de los inversores a nivel mundial.

Con un total de licencias activas que superan las 13.353, de las cuales 961 fueron solo en el primer trimestre de 2026, ADGM ha reforzado su posición como el mayor centro financiero de la región de MEASA según esta métrica. Marzo de 2026 también registró un aumento del 5,2 % en las nuevas licencias activas en comparación con marzo de 2025, lo que demuestra aún más la demanda sostenida y la continua confianza empresarial en ADGM. El centro financiero también registró un aumento del57 % en los Activos Bajo Gestión (AUM, por sus siglas en inglés), lo que refleja un sólido impulso comercial y una creciente demanda de las empresas de gestión de activos globales y regionales.

Este desempeño récord refleja la visión estratégica a largo plazo de ADGM para posicionar a ADGM entre los cinco principales centros financieros del mundo.

Su Excelencia Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente de ADGM, dijo: "El desempeño de ADGM en el primer trimestre de 2026 refleja la escala, el ritmo y la creciente relevancia global del ecosistema financiero de Abu Dabi. Superar las 13.000 licencias activas y registrar un crecimiento del 57 % en los activos bajo gestión marca otro hito importante en la trayectoria de crecimiento de ADGM y refuerza su posición entre los centros financieros internacionales de más rápido crecimiento del mundo. La confianza de los inversores en Abu Dhabi sigue siendo sólida. El capital continúa fluyendo, las empresas globales siguen expandiéndose y el talento continúa reubicándose en Abu Dhabi. Durante el reciente período de incertidumbre regional, ADGM continuó creciendo, lo que refleja una demanda sostenida y una confianza a largo plazo en el entorno institucional de Abu Dhabi".

Añadió: "Este impulso continuo refuerza la posición de Abu Dabi como un destino estable, confiable y conectado a nivel mundial para la inversión respaldada por una infraestructura de clase mundial, un marco regulatorio sólido y con visión de futuro, y la profundización del acceso al talento y la experiencia internacionales".

S.E. agregó: "En la economía global actual, la competitividad se define cada vez más por la fortaleza institucional, la credibilidad regulatoria y la capacidad de proporcionar certeza a largo plazo para el capital. ADGM continúa construyendo un centro financiero conectado a nivel mundial diseñado para esta nueva era, que combina la apertura, la innovación y una gobernanza sólida, al tiempo que fortalece aún más la posición de Abu Dabi como la capital del capital".

Además del sólido crecimiento del 57 % en AUM, el número de gestores de activos y fondos aumentó a 179, un 24 % más que los 144 del primer trimestre de 2025. El número total de fondos gestionados con ADGM también alcanzó los 263, lo que representa un aumento del 43 % con respecto a los 184 del mismo período del año pasado. Este crecimiento subraya la profundidad y diversidad del ecosistema de fondos de ADGM, que abarca capital privado, capital de riesgo, fondos de cobertura y estrategias de finanzas sostenibles.

En conjunto, los gestores de activos que anuncian su establecimiento en ADGM en 2026 representan más de 4,4 billones de dólares en activos globales bajo gestión, lo que refuerza la creciente prominencia del centro como hub de capital institucional y contribuye al crecimiento general de los AUM en el primer trimestre de 2026.

El ecosistema empresarial más amplio de ADGM continuó expandiéndose, con un total de licencias activas que alcanzaron las 13.353, incluidas 961 nuevas licencias emitidas durante el primer trimestre de 2026. Esto representa un aumento neto de 2.783 licencias desde el primer trimestre de 2025, lo que demuestra una confianza empresarial sostenida y una fuerte demanda en todos los sectores.

La cantidad de entidades operativas también aumentó significativamente a 3.741, lo que refleja un aumento del 34,52 % de 2.781 en el primer trimestre de 2025.

Este crecimiento está respaldado por las múltiples iniciativas de ADGM relacionadas con el sector inmobiliario. La más reciente es la introducción del Broker Classification Framework para elevar los estándares inmobiliarios y un nuevo conjunto de servicios inmobiliarios para mejorar la accesibilidad y flexibilidad dentro del sector por parte de la Autoridad de Registro de ADGM.

ADGM también anunció la apertura de su nuevo Centro de Servicios en The Galleria Al Maryah Island en febrero de 2026, lo que refuerza el compromiso directo con las empresas y los residentes de Al Maryah y Al Reem Islands.

ADGM registró un crecimiento sostenido en su sector de servicios financieros, con un aumento del número de entidades de servicios financieros a365, lo que refleja un aumento del 30 % en comparación con 281 en el primer trimestre de 2025.

Mientras tanto, la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA, por sus siglas en inglés) emitió un total de 22 Aprobaciones en Principio (IPA, por sus siglas en inglés) en el primer trimestre de 2026. Además, las entidades obtuvieron 29 nuevos Permisos de Servicios Financieros (FSP, por sus siglas en inglés) para el mismo período, lo que representa un aumento del 45 % en comparación con el primer trimestre de 2025.

Las últimas estadísticas de 2026 muestran una serie de anuncios de alto perfil de gestores de activos globales y regionales e instituciones financieras que establecen una presencia en ADGM. Estos incluyen firmas con AUM de escala de billones y miles de millones de dólares como Capital Group, Man Group, Barings,Bain Capital, Hillhouse Investment, Muzinich & Co., Madison Realty Capital y Grow Investment Group. Paralelamente, firmas como Rokos Capital Management, Polygreen Holdings y Hashed también han anunciado su establecimiento en ADGM, diversificando aún más el panorama de gestión de activos del centro en fondos de cobertura, inversiones alternativas y activos digitales.

Este crecimiento destaca la fortaleza del marco regulatorio progresivo de ADGM, así como su distinción como el único centro financiero de la región que aplica directamente elderecho consuetudinario inglés, lo que refuerza su capacidad para atraer a una amplia gama de instituciones financieras globales.

La fuerza laboral de ADGM continuó creciendo significativamente, y alcanzó 47.047, lo que marca un aumento del 44 % en el primer trimestre de 2026. Este crecimiento contribuye al desarrollo más amplio del capital humano de Abu Dabi y refuerza el papel de ADGM como un centro de talento líder, apoyando el desarrollo de un ecosistema financiero dinámico y competitivo a nivel mundial.

ADGM continuó fortaleciendo su presencia internacional en 2026 a través de una serie de compromisos de alto nivel, asociaciones estratégicas y participación en foros mundiales líderes

En Asia, ADGM amplió su alcance mediante compromisos en centros financieros clave, como China, India y Singapur, con el objetivo de profundizar los lazos bilaterales y mejorar los flujos de inversión transfronterizos. En particular, ADGM firmó una asociación estratégica con el Distrito de Futian en Shenzhen, fortaleciendo aún más la colaboración entre Abu Dhabi y uno de los principales centros financieros de China, con un enfoque en el fomento de la innovación, la conectividad de los mercados de capitales y el intercambio de negocios.

Abu Dhabi reforzó aún más su conectividad financiera global a través de un compromiso estratégico con Italia, liderado por el presidente de ADGM, lo que apoya una mayor colaboración en inversiones, servicios financieros y asociaciones institucionales.

Más recientemente, ADGM también mantuvo una fuerte presencia en los Estados Unidos a través de la participación en la Conferencia Global del Instituto Milken 2026, una de las principales reuniones mundiales de inversores globales, responsables políticos y líderes de la industria.

En el marco de la conferencia, ADGM participó en una serie de reuniones bilaterales de alto nivel con las principales instituciones financieras mundiales, entre ellas Bain Capital, Vista Equity Partners y Man Group, para explorar oportunidades de mayor colaboración y una expansión adicional dentro del ecosistema financiero de Abu Dhabi.

A medida que las condiciones económicas mundiales evolucionan, ADGM continúa fortaleciendo su posición como puerta de entrada confiable para los flujos de capital entre los mercados regionales e internacionales, y ofrece un ecosistema resistente, transparente y con visión de futuro tanto para las empresas como para los inversores.

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FUENTE ADGM