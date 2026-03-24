Bakery China 2026 comenzará en mayo en Shanghái para mostrar las innovaciones de la industria panadera a nivel mundial

SHANGHÁI, 24 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Con el tema "Innovate Beyond • Premiere Fusion • Link Future" (Innovar más allá • Fusionar culturas • Conectar el futuro) la comunidad mundial de la panadería se reunirá del 20 al 23 de mayo en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shanghái para celebrar la 28ª edición de Bakery China 2026. Organizado por la Asociación China de la Industria de la Panadería y Confitería, y Bakery China Exhibitions, el evento regresará en una escala sin precedentes, y reunirá a profesionales del sector para desafiar los límites de la elaboración de panes y pasteles.

"Con casi 30 años de historia, nuestra plataforma se ha convertido en el pilar de la industria panadera a medida que continuamos creando un centro mundial que impulse el ecosistema de la panificación e incorpore cada año nuevas ideas al mercado", expresó Zhang Jiukui, presidente de la Asociación China de la Industria de la Panadería y Confitería. "Bakery China 2026 ofrecerá perspectivas sobre la tendencias del mercado, los cambios en el consumidor y las nuevas innovaciones, con el fin de ayudar a definir el futuro del sector", añadió.

La edición de este año aumentará en escala y participación, con un espacio expositivo superior a los 330.000 metros cuadrados que se extenderá por 13 salones. El evento acogerá a más de 2.200 expositores de más de 70 países y regiones, que mostrarán decenas de miles de productos y atraerá a casi 400.000 visitantes profesionales de más de 130 países, incluyendo las principales marcas del sector de la panificación, el chocolate y otras cadenas de valor alimentario relacionadas.

La exposición también marca otro nivel de alcance mundial, con marcas internacionales que representan más del 20 % de los expositores. Los pabellones nacionales de Alemania, Italia y Japón estarán junto a marcas emergentes de países colaboradores provenientes de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Las inscripciones anticipadas de los visitantes foráneos han aumentado un 30 % respecto del año anterior, lo que consolida la posición de la exposición en el mercado internacional de la panadería.

En un gesto sin precedentes, Bakery China 2026 celebrará un foro inaugural en apoyo a la expansión mundial de las empresas chinas, para ofrecer estrategias sobre el cumplimiento normativo, la adaptación a la cadena de suministro y la localización de las marcas. La exposición también contará con la presentación de miles de productos en el ámbito de las materias primas, las tecnologías de procesamiento y modelos comerciales.

Para resaltar aún más el tema, el evento incluirá una iniciativa con una semana de duración dedicada al lanzamiento de nuevos productos, e incorporará una competencia centrada en la innovación y la presentación del manual del sector de Bakery China. Las zonas especializadas que exhibirán tendencias en la elaboración de productos saludables, prefabricados e inteligentes pondrá de relieve las principales transformaciones que definen el sector.

Más allá de la planta comercial, se desarrollarán actividades que incluirán competencias profesionales, clases magistrales en directo, recorridos guiados y un festival del café y el pan, que combinarán el intercambio comercial, las perspectivas de tendencias y el establecimiento de contactos. La plataforma digital mejorada iBakeryChina ahora reduce completamente la brecha entre el mundo físico y el digital, al ofrecer un entorno unificado y multicanal diseñado para optimizar la integración de la cadena de suministro a nivel mundial.

Bakery China 2026 presentará la Exposición del Sector Chocolatero de China junto al Foro del Sector Chocolatero de China 2026, donde mostrará toda la cadena de valor desde el cacao hasta los productos finales, y las principales marcas en todo el sector del chocolate.

Del 27 al 29 de agosto, Bakery China se expandirá por primera vez a escala internacional con el lanzamiento de Bakery ASEAN en Yakarta, Indonesia, para explorar nuevas oportunidades en el mercado de la panificación a nivel regional.

Para más información:

Sitio web: https://www.bakerychina.com/en/

Registro de visitantes: https://bakerychina.7-event.cn/t/en/pr

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2938655/press_release_picture_1.jpg

FUENTE Bakery China