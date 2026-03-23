Bakery China 2026 débutera à Shanghai en mai et mettra en lumière les innovations mondiales de l'industrie de la boulangerie.

SHANGHAI, 23 mars 2026 /PRNewswire/ -- Du 20 au 23 mai, sous le thème « Innovate Beyond • Premiere Fusion • Link Future », la communauté mondiale de la boulangerie se réunira au National Exhibition and Convention Center de Shanghai pour Bakery China 2026, la 28e édition de l'événement. Organisé par l'Association chinoise de l'industrie de la boulangerie et de la pâtisserie et Bakery China Exhibitions, cet événement revient dans un format inédit, réunissant les professionnels du secteur pour repousser les limites du savoir-faire boulanger.

« Avec près de 30 ans d'histoire, notre plateforme est devenue une pierre angulaire de l'industrie de la boulangerie. Nous continuons à construire un centre mondial qui fait progresser l'écosystème de la boulangerie et apporte de nouvelles idées sur le marché chaque année », a déclaré Zhang Jiukui, président de l'Association chinoise de l'industrie de la boulangerie et de la pâtisserie. « Bakery China 2026 offrira un aperçu des tendances du marché, de l'évolution des consommateurs et des innovations émergentes, contribuant ainsi à façonner l'avenir du secteur », a-t-il ajouté.

L'édition de cette année connaîtra une expansion considérable en termes d'envergure et de participation, avec une surface d'exposition de plus de 330 000 mètres carrés répartis dans 13 halls. Le salon accueillera plus de 2 200 exposants venus de plus de 70 pays et régions, qui présenteront des dizaines de milliers de produits et attireront près de 400 000 visiteurs professionnels issus de plus de 130 pays, parmi lesquels figurent les grandes marques des secteurs de la boulangerie industrielle, du chocolat et d'autres filières alimentaires connexes.

L'exposition atteint également un nouveau niveau de portée mondiale, les marques internationales représentant plus de 20 % des exposants. Les pavillons nationaux de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon seront présents aux côtés de marques émergentes issues des pays partenaires de l'initiative « Belt and Road ». Les préinscriptions des visiteurs étrangers ont augmenté de 30 % d'une année à l'autre, ce qui renforce encore la position de l'exposition sur le marché mondial de la boulangerie.

Bakery China 2026 accueillera un forum inaugural destiné à soutenir l'expansion mondiale des entreprises chinoises, en proposant des stratégies en matière de conformité réglementaire, d'adaptation de la chaîne d'approvisionnement et de localisation de la marque. L'exposition présentera également des milliers de lancements de produits dans le domaine des matières premières, des technologies de transformation et des modèles commerciaux.

Pour mieux mettre en valeur ce thème, l'événement comprendra une initiative d'une semaine consacrée aux nouveaux produits, notamment un concours axé sur l'innovation et le lancement du manuel de l'industrie de Bakery China. Des zones spécialisées dans les tendances de la fabrication saine, préfabriquée et intelligente mettront en évidence les changements clés qui façonnent le secteur.

Au-delà du salon, des activités telles que des concours professionnels, des masterclasses en direct, des visites guidées et un festival du café et du pain permettront d'échanger des informations sur le commerce, les tendances et le travail en réseau. La plateforme numérique mise à jour d'iBakeryChina comble désormais entièrement le fossé physique et numérique, en offrant un environnement unifié et cross-canal conçu pour rationaliser l'intégration de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Bakery China 2026 inaugurera l'exposition sur l'industrie du chocolat en Chine, parallèlement au Forum de l'industrie du chocolat en Chine 2026, qui présentera l'ensemble de la chaîne de valeur, du cacao aux produits finis, avec des marques de premier plan dans l'ensemble de l'industrie du chocolat.

Du 27 au 29 août, Bakery China s'étendra pour la première fois à l'étranger avec le lancement de Bakery ASEAN à Jakarta, en Indonésie, afin d'explorer de nouvelles opportunités sur le marché régional de la boulangerie.

Informations complémentaires :

Site web : https://www.bakerychina.com/en/

Enregistrement des visiteurs : https://bakerychina.7-event.cn/t/en/pr

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