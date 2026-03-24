Bakery China 2026 começa em maio, em Xangai, com destaque para inovações globais no setor de panificação

XANGAI, 24 de março de 2026 /PRNewswire/ -- De 20 a 23 de maio, sob o tema "Innovate Beyond • Premiere Fusion • Link Future", a comunidade global de panificação se reunirá no Centro Nacional de Exposições e Convenções de Xangai para a Bakery China 2026, a 28ª edição do evento. Organizado pela Associação Chinesa da Indústria de Panificação e Confeitaria e pela Bakery China Exhibitions, o evento está de volta com uma escala sem precedentes, reunindo profissionais do setor para ampliar os limites da arte da panificação.

"Com quase 30 anos de história, nossa plataforma é referência no setor de panificação, à medida que continuamos a construir um centro global que desenvolve o ecossistema da panificação e traz novas ideias ao mercado a cada ano", afirmou Zhang Jiukui, presidente da Associação Chinesa da Indústria de Panificação e Confeitaria. "A Bakery China 2026 trará as tendências do mercado, as mudanças no comportamento do consumidor e as inovações mais recentes, ajudando a definir o futuro do setor", acrescentou ele.

A edição deste ano será significativamente maior em termos de escala e número de participantes, com uma área de exposição superior a 330.000 metros quadrados distribuída por 13 pavilhões. O evento contará com mais de 2.200 expositores provenientes de mais de 70 países e regiões, apresentando dezenas de milhares de produtos e atraindo cerca de 400.000 visitantes profissionais de mais de 130 países, incluindo as principais marcas das cadeias de valor da panificação industrial, do chocolate e de outros setores alimentícios relacionados.

A exposição também atinge um novo patamar de alcance mundial, com marcas internacionais representando mais de 20% dos expositores. Os pavilhões nacionais da Alemanha, Itália e Japão aparecem ao lado de marcas emergentes dos países parceiros da Iniciativa do Cinturão e Rota (BRI). As pré-inscrições de visitantes estrangeiros aumentaram 30% em relação ao ano anterior, reforçando ainda mais a posição da exposição no mercado mundial de panificação.

Em uma iniciativa histórica, a Bakery China 2026 sediará um fórum inaugural destinado a apoiar a expansão internacional das empresas chinesas, propondo estratégias de conformidade regulatória, adaptação da cadeia de suprimentos e localização de marcas. A exposição contará também com milhares de lançamentos de produtos nas áreas de matérias-primas, tecnologias de processamento e modelos de negócios.

Para enfatizar ainda mais o tema, o evento incluirá uma iniciativa de uma semana dedicada ao lançamento de novos produtos, incluindo um concurso de inovação e o lançamento do manual setorial da Bakery China. Áreas temáticas dedicadas às tendências de produção saudável, de pré-fabricados e da manufatura inteligente destacarão as principais mudanças que estão moldando o setor.

Além do pavilhão de exposições, atividades como competições profissionais, masterclasses interativas, visitas guiadas e um festival de café e pão promoverão o intercâmbio comercial, a análise de tendências e o networking. A plataforma digital iBakeryChina, agora atualizada, preenche totalmente a lacuna entre o mundo físico e o digital, oferecendo um ambiente unificado e multicanais desenvolvido para otimizar a integração da cadeia de suprimentos global.

A Bakery China 2026 apresentará pela primeira vez a China Chocolate Industry Exhibition, juntamente com o 2026 China Chocolate Industry Forum, exibindo toda a cadeia de valor, do cacau aos produtos finais, com grandes marcas de todo o setor de chocolates.

De 27 a 29 de agosto, a Bakery China ampliará sua atuação internacional pela primeira vez com o lançamento da Bakery ASEAN em Jacarta, na Indonésia, explorando novas oportunidades no mercado regional de panificação.

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FONTE Bakery China